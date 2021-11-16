Фокусируются на скорости и безопасности

Старший юрист компании-разработчика Полина Близученко показывает новый проект — светосигнальную балку для полицейских машин. С помощью семи встроенных камер можно отслеживать соблюдение Правил дорожного движения и скоростного режима. Такие автомобили уже ездят по московским улицам / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 ноября в столице открылись форум и выставка «Транспорт России». Там показали новый концепт железнодорожных вагонов и беспилотный грузовик.

Центральную точку выставки занимает Шоурум нацпроектов. Здесь представлены наработки по самым разным видам транспорта: от морского до грузового. Маленькие, но подробные копии ледоколов и учебных судов можно рассмотреть во всех деталях. А рядом расположился беспилотный грузовик, который вскоре выедет на тестирование по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

На соседнем стенде федеральный железнодорожный оператор представил концепцию нового вагона «елочка».

— Его назвали так из-за размещения спальных мест: капсулы располагаются по диагонали к проходу. В макете мы одновременно показали два варианта планировки, капсулу и купе, — отметила руководитель управления продуктового и технического маркетинга компании-производителя Валерия Шарафутдинова.

Концепция вагона учитывает современный тренд на индивидуальность.

— У пассажиров есть свои розетки, лампочки, багажное место и шторка, чтобы можно было отгородиться от окружающих. Также благодаря изменению эргономики получилось увеличить длину полок на 15 сантиметров. Она составила 1 метр 88 сантиметров, что больше роста среднестатистического человека, — добавила Шарафутдинова.

А на стенде, посвященном Московским центральным диаметрам, посетителям предлагают «путешествие» по виртуальной реальности.

— Каждый может надеть наши VR-очки и оказаться на месте машиниста. Во время пути будут случаться нештатные ситуации, с которыми нужно разобраться, — например, отказ тормозов, — рассказала сотрудница стенда Анастасия Гаманчук.

Еще один любопытный экспонат — полицейский автомобиль. Конструкция машины стандартная. Особенность экспоната — светосигнальная балка на крыше.

— Она оборудована семью камерами, что позволяет выявлять нарушителей скоростного режима, правонарушителей, и благодаря системе распознавания лиц может помогать в поимке людей, находящихся в розыске, — объяснила старший юрист компании-разработчика Полина Близученко.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Такие машины уже ездят по улицам Москвы и Смоленска. Достижения инженеров оценили министр транспорта России Виталий Савельев и первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

— Мы видим движение к таким мировым трендам, как декарбонизация, «зеленый» транспорт, переход на новые источники энергии. Они вошли и в нашу стратегию развития до 2035 года. Красной нитью через нее проходит и цифровизация процессов. Без них транспорт развивать нельзя. Цифровизация — это революция в транспорте, которая меняет его ландшафт, — уверен Виталий Савельев.

Министр добавил, что вместе с ведомством над стратегией работали научные и общественные организации и 17 профильных вузов. Получить пользу от новаций должны три группы: население, государство и бизнес.

ТОЛЬКО ЦИФЫ

По данным Минтранса России, новая стратегия развития поможет прибавить 180 триллионов рублей к ВВП 2050 года. В 3 раза уменьшится транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 000 автомобилей), а объем вредных выбросов от них сократится на 20 процентов. Средняя скорость грузоперевозок вырастет в 4 раза — до 1000 километров в сутки.