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Автотранспорту нужны инновации

Алексей Хорошилов

Общество
Автотранспорту нужны инновации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

17 ноября в Москве прошел третий Всероссийский отраслевой автотранспортный форум «Автобусные перевозки и цифровые решения для транспорта 2021».

Как и другие отрасли, автомобильный пассажирский транспорт сегодня нуждается в современных цифровых решениях, что позволит ему сохранить конкурентоспособность, обеспечить потребность в перевозках растущего объема пассажиров и грузов.

— Автомобильный и городской пассажирский транспорт занимает важное место в общей системе государственного управления, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, напрямую влияет на качество жизни миллионов людей. Именно поэтому государство уделяет особое внимание цифровизации отрасли и всего Транспортного комплекса, — отметил заместитель министра транспорта России Александр Суханов.

В работе форума приняли участие представители органов власти, профильных образовательных учреждений, транспортных компаний и профессиональных объединений. Президент ассоциации «Единая транспортная система «Автобусные линии страны», член правления Российского автотранспортного союза Борис Лоран отметил, что по итогам дискуссий прошлых форумов в диалоге «Отрасль и власть» участникам удалось значительно продвинуться в понимании и решении отраслевых проблем.

В этом году на форуме обсудили сложившуюся на отечественном рынке автобусных перевозок ситуацию, сформулировали рекомендации для внедрения передовых наукоемких технологий, призванных повысить уровень сервиса и рентабельность бизнеса.

— Внедрение в регионах новых моделей пассажирских перевозок, реализация федеральных и национальных проектов, внедрение цифровых технологий — важные условия для развития экономики территорий, — добавил Борис Лоран.

К слову, на этот раз отдельной темой обсуждений на форуме стали уже принятые и готовящиеся изменения в законодательстве и то, как на деле применяются новые нормативно-правовые акты в сфере отечественного автомобильного транспорта.

ЦИФРА

13 регионов получили в этом году более 40 новых автобусов и троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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