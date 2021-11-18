Россиянам рассказали, когда начнутся массовые туристические полеты в космос

Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Индустрия космического туризма в будущем продолжит развиваться. К началу 2030-х годов она достигнет объема в несколько миллиардов долларов. Однако массовые орбитальные полеты станут возможны не ранее чем через 15 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

В относительно недалеком будущем будут набирать популярность суборбитальные полеты, выразил уверенность собеседник «ВМ».

— По различным оценкам, на ближайшую перспективу более доступным и массовым останется сегмент суборбитальных полетов. Вместе с тем следует понимать, что суборбитальные полеты — это, скорее, индустрия развлечений: довольно высокая цена за всего лишь несколько минут в невесомости, — рассказал он.

Суборбитальный полет не требует особенной подготовки. Для непрофессиональных участников она займет всего несколько дней, отметил собеседник «ВМ».

Более сложный вариант в этом плане — орбитальный полет, подчеркнул гендиректор «Главкосмоса».

— В среднем подготовка непрофессиональных участников для орбитальных полетов на сегодняшний день составляет не менее 3,5–4 месяцев (как в нашей стране, так и за рубежом). Тренировки проводятся на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звездном городке. Так, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, участники научно-просветительского проекта «Вызов», который осуществлялся Госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и студией Yellow, Black and White, при подготовке к полету уложились в эти сроки, поэтому мы уверенно оперируем этими данными, — рассказал Лоскутов.

Он обратил внимание, что в рамках общекосмической подготовки непрофессиональных участников готовят к перегрузкам, которые возможны при старте и посадке, к состоянию невесомости и управлению своим состоянием, к поведению и работе на борту пилотируемого корабля и МКС.

По словам Лоскутова, орбитальные полеты требуют не только длительной подготовки, но и серьезных расчетов.

— Для подобного путешествия проводится тщательный анализ: сколько и какого снаряжения должен взять с собой непрофессиональный участник космического полета, какое количество продуктов питания, кислорода, питьевой воды будет ему или им необходимо. Кроме того, когда мы говорим об орбитальных полетах, следует учитывать и стоимость самой материальной части, — сказал собеседник «ВМ».

Среди расходов, которые необходимы для такого полета: постройка транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС» и ракеты-носителя «Союз-2.1а», производство индивидуальных скафандров и ложементов, комплекс услуг по медицинскому освидетельствованию и подготовке к полету, сама пусковая услуга с космодрома Байконур. Стоит денег и само пребывание в космосе и восстановление после полета, заметил Лоскутов.

— Туда же необходимо добавить работу с туристами профессиональных космонавтов в ходе полета и пребывания на Международной космической станции (МКС). Кроме того, все вернувшиеся из космоса должны пройти послеполетную реабилитацию, которая в зависимости от срока пребывания на орбите может длиться от одной до нескольких недель, — сообщил собеседник «ВМ».

По словам Лоскутова, каждый человек, потенциально заинтересованный в полете в космос, волен выбирать между орбитальным и суборбитальным полетом, исходя из своих возможностей и потребностей.

Несмотря на высокую стоимость, туристические полеты в космос уже практикуются, заметил он.

— Следующий орбитальный туристический полет запланирован на декабрь 2021 года, когда ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» отправится к МКС в составе командира экипажа Александра Мисуркина, участников космического полета Юсаку Маэдзава, президента японской корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, его личного ассистента, — сообщил Лоскутов.

Как отметил гендиректор «Главкосмоса», аналитики прогнозируют, что индустрия космического туризма к началу 2030-х годов достигнет объема в несколько миллиардов долларов. Однако пока такие полеты остаются достаточно дорогими, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Сейчас говорить о массовых орбитальных полетах в ближайшие три-пять лет вряд ли возможно. Полеты на орбиту останутся привилегией государств и тех частных любителей космоса, которые будут способны оплатить подобное путешествие. В целом же в ближайшие полтора-два десятилетия, как показывают экономические подсчеты, не стоит ожидать резкого снижения цен на орбитальные космические полеты непрофессиональных участников настолько, что они станут общедоступными, — резюмировал Лоскутов.

Развитие космического туризма как в России, так и за рубежом уже сказывается на стоимости полетов туристов к МКС, заметил собеседник «ВМ». Например, в нашей стране средства, получаемые от туристических полетов непрофессиональных участников, направляются на развитие пилотируемой космонавтики и производство материальной части для обеспечения регулярных пилотируемых полетов. Чем больше космонавтов и космических туристов будут летать, тем дешевле будут обходиться полеты в дальнейшем, заключил гендиректор «Главкосмоса».