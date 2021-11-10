Пересильд рассказала о написанном завещании перед полетом на МКС

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Юлия Пересильд рассказала о написанном завещании перед полетом в космос, в рамках съемок нового фильма. Об этом актриса призналась в Youtube-шоу «Скажи Гордеевой».

— Я написала им, что так бывает. Какие-то просьбы, чтобы вели себя так, как надо. Я чувствовала, что все будет хорошо, но не могла не написать. Это как будто бы безответственно, — поделилась с поклонниками артистка.

Пересильд отметила, что долго настраивала себя на написание завещания. Каждое послание у артистки получилось на три листа. И даже в настоящее время актриса не решается их достать и перечитать, передает «Пятый канал».

5 октября на МКС для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе — «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

4 ноября Пересильд рассказала об опасном инциденте в космосе. По словам актрисы, их корабль был отведен от МКС на 70 метров перед стыковкой. Космонавту Антону Шкаплерову удалось вручную состыковаться со станцией, но артистка призналась, что все могло быть гораздо хуже.