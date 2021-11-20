«Влияние коридора затмений»: гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

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С 22 по 28 ноября луна будет убывающей. Поэтому россиянам лучше отложить поход к парикмахеру. О том, как правильно в каждый из этих семи дней построить свои планы, «Вечерней Москве» рассказала астролог Гуля Давлетова.

Понедельник

В этот день рекомендуется концентрация на происходящем, не поддавайтесь на провокации, не попадайте под чужое влияние, лучше воздержитесь от дальних поездок. Важные дела нужно по возможности отложить до середины недели. Энергии дня благоприятны для общения и налаживания связей. Информация запоминается легко и надолго. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Вторник

Тяжелая энергия планеты управителя дня Марса может провоцировать на неадекватные реакции, злость, манипуляции. Хоть и благоприятны активные и стремительные действия, отслеживайте свои состояния — влияние коридора затмений продолжает сказываться, позаботьтесь о себе и о своем самочувствии. Благоприятное время для обучения, глубинных познаний, саморазвития, посещения тренингов, изучения вебинаров. День хорош для возврата долгов, решения сложных задач.

Среда

День благоприятен по всем показателям. Как бы не пугали коридором затмений, в среду успешна деятельность по всем направлениям: торговля, покупки, начала бизнеса, проектов, обучение, путешествия. Пробуйте новое, решайте рабочие задачи, предлагайте новаторские идеи — это тот самый день, когда нужно обратить на себя внимание! Обязательно уделите время близким и родным людям.

Четверг

Влияние благоприятных энергий продолжает распространяться, сделайте пожертвование или какое-нибудь доброе дело. Энергии дня вдохновляют на созидание, преодоление любых проблем и достижении целей. Хороший период для того, чтобы разобрать накопившиеся дела и заняться финансовым планированием. В четверг благоприятны медитация, обращение к высшим силам, молитвы. Старайтесь быть справедливыми и честными. Полезна физическая нагрузка или прогулка на свежем воздухе.

Пятница

Благоприятные энергии дня разбавляются, в этот день хорошо совершать активные действия, проявлять себя, отстаивать свою позицию. Возможны споры, конфликты и разногласия, поэтому старайтесь проявлять такт и сдержанность — упорство и усидчивость дадут свои результаты. Полученная нынче информация пригодится в будущем, так что старайтесь быть внимательными, ответственными, выполняйте данные обещания — это положительно скажется на вашей карьере в ближайшее время.

Суббота

Бодрость будет быстро сменяться чувством лени. Лучше в субботу оградите себя от шумихи, какой-либо ненужной активности. Посвятите время дому, родным и домашним делам. Займитесь уборкой, проявите внимание и заботу в отношении старших поколений. Хороший день для поста, восстановления сил и прощения своих недругов. Если же отдыхать вы не намерены, знайте, день также хорош для коммерческой, общественной и индивидуальной деятельности.

Воскресенье

Проведите время на природе, уделите внимание родным и близким. День хорошо посвятить планированию, нежели каким-либо активным действиям. Будьте аккуратны с деньгами, проверяйте чеки в магазине, сдачу — есть вероятность ошибок или обмана. Посвятите время своим мамам — в международный День матери, а также Всемирный день сострадания. Не поленитесь, сделайте доброе дело, проявите сострадание, все вернется с утроенной силой.