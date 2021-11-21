«Развивается эмфизема»: к каким опасным заболеваниям может привести кашель курильщика

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У каждого курильщика со стажем наблюдаются приступы кашля, а утренние процедуры, связанные с откашливанием мокроты, воспринимаются многими как вполне естественный процесс. В то же время подобные признаки могут быть следствием развития серьезных болезней. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и узнала, как отличить простудный кашель от бронхита курильщика и почему чрезмерное увлечение табаком может привести к раку.

По словам врача-пульмонолога Владимира Шмелева, девять из десяти курильщиков мучаются от хронического бронхита, который не проявляется явно:

— Такой диагноз, как хронический бронхит, ставится пациентам со стажем курения, превышающий шесть–семь лет. Именно в этот период возникает ощущение недостатка воздуха.

Даже при таких тревожных признаках большинство курящих, по словам врача, не обращаются за помощью к медикам, так как считают, что к кашлю не стоит относиться серьезно, ведь он их практически не беспокоит:

— Когда к надрывному кашлю добавляется одышка, можно уже говорить о признаках хронического бронхита. Если в этот период пациент не отказывается от пагубной привычки, возникает обострение болезни. Происходит воспаление бронхов, они суживаются, отекают, возникает спазм, становится трудно выдыхать воздух.

Собеседник «ВМ» уточнил, что такая клиническая картина возникает по причине того, что в легких накапливается избыточный воздух, нарушается кровообращение в органах дыхания.

Впоследствии у больного развивается эмфизема, характеризующаяся нехваткой кислорода, слабостью и одышкой. Медик уточнил: согласно статистике, 15 лет стабильного курения по пачке сигарет в день неизбежно гарантируют эмфизему. Поражение легких приводит к сердечной недостаточности, что провоцирует у больного острые приступы удушья. Более того, воспаление бронхов увеличивает и ускоряет развитие рака легкого:

— Бронхит нужно лечить! Более того, следите за дыханием, длительность вдоха должна по времени не превышать длительности выдоха. Если это не так или требуются дополнительные усилия, чтобы вдохнуть воздух, то нужно оперативное лечение.

Чтобы исключить возникновение вышеупомянутых заболеваний и побочных эффектов от курения, самым верным способом, по словам врача, является полный отказ от этой привычки:

— Облегчить кашель могут только бронхорасширяющие и отхаркивающие средства, пойдет на пользу пациенту и кислородотерапия. Подобные процедуры и препараты помогут в тех случаях, если болезнь не запущена. Они также предупреждают развитие эмфиземы.

При обострившемся же бронхите, уточнил медик, понадобится лечение антибиотиками, которые должен назначить врач. Эксперт также уточнил: чтобы не перепутать кашель курильщика с признаками простудных заболеваний, достаточно проверить, имеются ли дополнительные признаки:

— При курении кашель с мокротой может появляться в течение трех месяцев в году, кроме того, он не сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в мышцах. Так как все это было бы признаком уже ОРВИ. При простудном кашле в зависимости от стадии болезни все начинается всегда с сухого кашля, потом уже вырабатывается мокрота.

Эксперт отметил, что кашель при респираторных вирусных инфекциях проходит полностью за три недели. Недуг сопровождается болью в горле и мышцах, насморком, температурой и иными проявлениями.