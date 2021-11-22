«Полчище опасных тварей»: названы самые опасные для здоровья места и вещи в квартире

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Оказывается, собственное жилье может быть небезопасным для владельца. Например, воздух из кондиционера, которым мы дышим, может содержать болезнетворные бактерии, а роутер, который годами стоит в углу, может распространять электромагнитные излучения, которые не идут на пользу нашему здоровью. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще места и вещи в квартире могут нанести вред здоровью.

Кухня

По словам врача общей практики Ангелины Добрецовой, одним из самых грязных мест в доме является кухня, где большинство членов семьи проводит свое время:

— В медицине и в местах общественного питания часто используют предмет, который называется люменометр. Это устройство предназначено для проверки уровня гигиены поверхностей. И поверьте, если прийти на среднестатистическую кухню даже самой чистоплотной семьи, вряд ли мы найдем показатель идеальной чистоты, который по стандартам должен равняться 60 относительных световых единиц или rlu. Очень часто эта цифра превышает значение в пять тысяч rlu, на такой кухне готовить и находиться опасно для жизни.

Эксперт уточнила, что преимущественно вся грязь и грибковые бактерии окружают раковину и поверхности вокруг нее.

— Чистоту проверяют следующим образом: берется ватная палочка, и тщательно проводится по поверхности раковины или любого другого предмета, затем палочка помещается в устройство, а реагент, находящийся в нем, начинает взаимодействовать с грязью. Выделяется свет, который и считывает люменометр в цифрах, мы получаем показатель.

Если вы после каждого мытья посуды не обрабатываете специальными антибактериальными средствами поверхность раковины, то цифры на устройстве могут шокировать. Эксперт отметила, что природа загрязнения на поверхности кухонной раковины может быть разной:

— Это в основном загрязнения животного или растительного происхождения, а также грибковые споры или, проще говоря, плесень.

Губка

Еще одним объектом, который может быть источником опасных заболеваний, врач назвала губку для мытья посуды.

— Она контактирует с моющими средствами и у многих складывается впечатление, что губка должна априори быть чистой. Но все забывают, что этот предмет изготовлен из синтетического поролонового материала, у которого пористая структура и хорошая впитываемость влаги. А влажная среда и остатки пищи после мытья посуды — это идеальное сочетание для размножения бактерий.

Эксперт рекомендует заменить синтетические губки на бамбуковые, поскольку по своей природе бамбук — бактерицидный. Он способен нейтрализовать бактерии.

Ванная комната

Потенциально опасной локацией в доме является ванная комната, где сконцентрировано большое количество влажности.

— Больше всего грибков, которые оказывают токсичное воздействие своими спорами, распространяясь в воздухе, можно как раз найти в ванной. Плесень опасна тем, что может попасть в организм разными путями — слизистая, глаза, дыхательные пути, кожа.

Эксперт акцентировала внимание на том, что если плесень давно поселилась в уборной, то не стоит впоследствии удивляться развитию таких заболеваний, как астма, аллергия, респираторные инфекции, а также появлению головных болей, обмороков, нарушений сна и даже аутоиммунных нарушений.

— Самое грязное место, которое больше всего впитывает бактерий, — это не унитаз, а шторка для душа. Ободок унитаза больше протирают, чем поверхность шторки, поэтому на ней больше бактерий.

Чтобы уберечь себя от заболеваний, которые можно подцепить в собственной ванной комнате, врач порекомендовала регулярно проветривать ее, а от шторки для душа отказаться вовсе либо подобрать водоотталкивающий материал из ткани, который следует раз в месяц стирать и дезинфицировать.

Роутер

Wi-Fi-роутер и его сигналы могут стать причиной повышенного давления, головных болей и учащенного сердцебиения. Также устройство может негативно влиять на мягкие ткани, работу мозга и внутренних органов.

По словам медика, такие последствия возможны при постоянном контакте с устройством. При однократном соприкосновении подобные проявления исключены:

— Wi-Fi оказывает также большое влияние на наш сон. Если вы понимаете, что плохо спите или возникала бессонница, несмотря на то что очевидных причин для этого нет, то, может быть, эти нарушения связаны как раз с низкочастотной модуляцией с роутера или мобильных телефонов с Wi-Fi.

По словам врача, устройство подвергает человеческий организм воздействию электромагнитного излучения, поэтому самочувствие может ухудшиться, если роутер расположен вблизи вашего места отдыха или рабочего пространства.

Чтобы избежать негативного влияния, собеседница «ВМ» рекомендует размещать устройство на кухне или в спальне, а в ночные часы отключать роутер и отказаться от использования телефона.

Опасный воздух

Кондиционер, по словам медика, многие используют летом и зимой, так как он способен выделять как холодный, так и горячий воздух:

— Зимой все же у нас имеются батареи. Кондиционер вряд ли кто-то будет включать. Как раз в период простоя в нем спокойно развивается бактерицидная среда. И, когда наступает жара, мы на всю мощь включаем кондиционер, а в лицо летит полчище опасных тварей. Такая же история с кондиционерами в автомобилях.

Чтобы бактерии не размножались, собеседница «ВМ» посоветовала промывать технику и обрабатывать ее обеззараживающими средствами.