Спрос на костюмы для красных зон по-прежнему высокий

Исполнительный директор столичного промпредприятия Сергей Ярошевич и швея Ирина Золотухина на производстве обсуждают процесс создания костюмов, которые используются для защиты врачей в «красных» зонах больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Тысячи медиков ежедневно работают в «красных» зонах больниц. От заражения ковидом их спасают спецкостюмы. 22 ноября «Вечерняя Москва» побывала на производстве и узнала, как их делают.

В пандемию многие компании перепрофилировали свои производства и стали заниматься выпуском защитных экранов и очков, масок и перчаток, дезинфицирующих средств и приборов, обеззараживающих воздух. А некоторые предприниматели, поняв, что есть спрос на определенную продукцию, решили открыть новый бизнес.

Так поступил москвич Сергей Ярошевич. В компании, которую он вместе с партнерами создал в декабре прошлого года и которая занимается производством защитных костюмов, Сергей трудится на должности исполнительного директора.

По его словам, другое его предприятие занимается поставкой медоборудования. В прошлом году, обеспечивая больницы приборами, он неоднократно слышал жалобы на нехватку защитных комбинезонов. Идея создать такое предприятие стала одним из способов помочь медикам защититься от опасного вируса, а заодно занять свободную производственную нишу.

— Мы поняли, что спрос на костюмы большой. Больницы, лечащие пациентов с коронавирусом, в них очень нуждаются. Поэтому быстро организовали производство, — рассказал он.

Помещение под производство удалось найти оперативно, хотя и требования были к нему серьезные: нужны высокие энергетические мощности и большая площадь.

Дальше Сергей занялся поиском сотрудников. С этим возникли сложности, потому что профессиональных швей в столице оказалось мало, а ведь нужно было еще и уметь работать именно со спецкостюмами. Но после упорных поисков профессионалы нашлись. Они же затем обучали менее опытных сотрудников. И уже через месяц после того, как предприятие было зарегистрировано, был выпущен и первый экземпляр защитной одежды. Сегодня спрос на эту продукцию стабильно высокий.

— Если в самом начале мы делали всего 100 костюмов в сутки, то сегодня уже производим 20 тысяч в день, — отметил Сергей Ярошевич.

Свою одежду компания поставляет в столичные больницы и медучреждения российских регионов. Процесс производства и реализации налажен и работает исправно.

Производство продукции проходит несколько этапов. Сначала на одном из смежных заводов из маленьких шариков полипропилена готовят нетканое полотно — компания его закупает и доставляет в свой цех.

— Это полотно привозят к нам в больших рулонах весом 100 килограммов, — сказал он. — Мы его расстилаем на столы для раскройки длиной 16 метров. Далее конструкторы составляют лекала под необходимую продукцию, а раскройщики делают заготовку.

Следующий этап — пошив самого костюма на швейной машинке.

— После этого у нас два варианта действий: либо мы делаем герметизацию швов, если костюм нужен для работы медперсонала в «красной» зоне. Если в этом нет необходимости, этот этап производства пропускается, — уточнил он.

Отличительная черта предприятия — большое количество машин для герметизации — их 30 штук. Ярошевич подчеркивает, что еще год назад на всю страну таких машин было всего две или три.

— А это очень важный момент. Ведь именно благодаря идеальной герметизации спецодежды вирус не попадает на человека, — сказал он.

На финальном этапе спецкостюм упаковывают в тару.

На этом производстве все работает как часы. Ведь время в борьбе с коронавирусом играет значимую роль, и упускать его нельзя.

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