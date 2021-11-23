Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спрос на костюмы для красных зон по-прежнему высокий

Марьяна Шевцова

Общество
Спрос на костюмы для красных зон по-прежнему высокий
Исполнительный директор столичного промпредприятия Сергей Ярошевич и швея Ирина Золотухина на производстве обсуждают процесс создания костюмов, которые используются для защиты врачей в «красных» зонах больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Тысячи медиков ежедневно работают в «красных» зонах больниц. От заражения ковидом их спасают спецкостюмы. 22 ноября «Вечерняя Москва» побывала на производстве и узнала, как их делают.

В пандемию многие компании перепрофилировали свои производства и стали заниматься выпуском защитных экранов и очков, масок и перчаток, дезинфицирующих средств и приборов, обеззараживающих воздух. А некоторые предприниматели, поняв, что есть спрос на определенную продукцию, решили открыть новый бизнес.

Так поступил москвич Сергей Ярошевич. В компании, которую он вместе с партнерами создал в декабре прошлого года и которая занимается производством защитных костюмов, Сергей трудится на должности исполнительного директора.

По его словам, другое его предприятие занимается поставкой медоборудования. В прошлом году, обеспечивая больницы приборами, он неоднократно слышал жалобы на нехватку защитных комбинезонов. Идея создать такое предприятие стала одним из способов помочь медикам защититься от опасного вируса, а заодно занять свободную производственную нишу.

— Мы поняли, что спрос на костюмы большой. Больницы, лечащие пациентов с коронавирусом, в них очень нуждаются. Поэтому быстро организовали производство, — рассказал он.

Помещение под производство удалось найти оперативно, хотя и требования были к нему серьезные: нужны высокие энергетические мощности и большая площадь.

Дальше Сергей занялся поиском сотрудников. С этим возникли сложности, потому что профессиональных швей в столице оказалось мало, а ведь нужно было еще и уметь работать именно со спецкостюмами. Но после упорных поисков профессионалы нашлись. Они же затем обучали менее опытных сотрудников. И уже через месяц после того, как предприятие было зарегистрировано, был выпущен и первый экземпляр защитной одежды. Сегодня спрос на эту продукцию стабильно высокий.

— Если в самом начале мы делали всего 100 костюмов в сутки, то сегодня уже производим 20 тысяч в день, — отметил Сергей Ярошевич.

Свою одежду компания поставляет в столичные больницы и медучреждения российских регионов. Процесс производства и реализации налажен и работает исправно.

Производство продукции проходит несколько этапов. Сначала на одном из смежных заводов из маленьких шариков полипропилена готовят нетканое полотно — компания его закупает и доставляет в свой цех.

— Это полотно привозят к нам в больших рулонах весом 100 килограммов, — сказал он. — Мы его расстилаем на столы для раскройки длиной 16 метров. Далее конструкторы составляют лекала под необходимую продукцию, а раскройщики делают заготовку.

Следующий этап — пошив самого костюма на швейной машинке.

— После этого у нас два варианта действий: либо мы делаем герметизацию швов, если костюм нужен для работы медперсонала в «красной» зоне. Если в этом нет необходимости, этот этап производства пропускается, — уточнил он.

Отличительная черта предприятия — большое количество машин для герметизации — их 30 штук. Ярошевич подчеркивает, что еще год назад на всю страну таких машин было всего две или три.

— А это очень важный момент. Ведь именно благодаря идеальной герметизации спецодежды вирус не попадает на человека, — сказал он.

На финальном этапе спецкостюм упаковывают в тару.

На этом производстве все работает как часы. Ведь время в борьбе с коронавирусом играет значимую роль, и упускать его нельзя.

В ТЕМУ

В Минобороны РФ сообщили, что в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени С. К. Тимошенко разра ботали модели новых средств индивидуальной защиты противоинфекционного характера. Специалисты провели более 1000 исследований 47 образцов материалов и 12 готовых изделий. И разработали наиболее эффективные.

Читайте также:
«красная зона» Одежда Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте