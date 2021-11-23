Детский стиральный порошок токсичен и оставляет следы на одежде

Москвичка Наталия Павлова выбирает в магазине детский стиральный порошок / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил стиральные порошки «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, CleanOK/«Наша семья», «Биолан», AOS/«Я родился», предназначенные для детского белья.

Специалисты оценивали два главных показателя — токсичность средств и их моющую способность. Также они проверяли, насколько хорошо выполаскивается сам порошок: не оставляет ли на белье поверхностно-активные вещества (ПАВ). И тут экспертов ждали сюрпризы.

— Порошок Sorti стал лидером по набранным баллам. Он соответствует стандартам, имеет среднюю моющую способность, однако оставляет на вещах поверхностно-активные вещества даже после третьего полоскания, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Поэтому мы рекомендуем дополнительно споласкивать постиранные этим порошком вещи.

Порошки «МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья» и «Биолан» оказались вполне годными для стирки, хотя их моющая способность — ниже, чем у лидера. И если у «МИФа» и Tide она относительно высокая, то у «Биолана» — ниже средней.

— При этом, как выяснилось, все порошки оставляют после себя ПАВ, — сообщила Ирина Аркатова. — Таким образом, все вещи после стирки, вынув из машинки, нужно дополнительно полоскать.

А вот порошок AOS/«Я родился», как считают эксперты Рос контроля, вообще не соответствует требованиям безопасности —у него довольно высокий «индекс токсичности». При этом моющая способность у него —ниже средней. Кстати, по данным исследования, все порошки оказались токсичны, но не настолько потенциально опасны, как AOS/«Я родился». Минимальная токсичность оказалась у стирального порошка Sorti.

Ирина Аркатова дала несколько советов по выбору стирального порошка.

—Желательно, чтобы сыпучий порошок был в гранулах. Он меньше пылит, а значит, меньше риск, что вызовет у вас аллергию, —пояснила «ВМ» эксперт.

Как пояснила Ирина Аркатова, синие гранулы в порошке —это краситель. Таким порошком можно стирать в машинке или предварительно замачивать его при ручной стирке, чтобы на белье не оставалось цветных крапинок.

—Важно помнить, что стиральный порошок —химическое средство, которое может быть опасным, если с ним неправильно обращаться, — рассказывает эксперт. —Важно соблюдать правила использования порошка. Например, нельзя брать гранулы голыми руками. Хранить упаковку желательно в закрытом шкафчике. А еще стиральный порошок нельзя вдыхать —он вполне может вызывать аллергию. Также настоятельно советую включать режим дополнительного полоскания, чтобы наверняка избавиться от следов стирального порошка на одежде. Иными словами —с порошком будьте осторожнее.