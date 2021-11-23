Многодетные семьи отметили специальным почетным знаком

Многодетные родители Наталья и Ираклий Мечехия на церемонии вручения почетного знака «Родительская слава города Москвы» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

23 ноября в театре «Геликон-опера» прошло праздничное мероприятие «Мамин день», приуроченное ко Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер вручила многодетным семьям столицы почетный знак «Родительская слава города Москвы».

Им награждаются родители или усыновители, которые постоянно живут в Москве не менее десяти лет, состоят в официальном браке и воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами нашей страны. Награждение проходит, когда пятый ребенок достигает возраста пяти лет.

В этом году почетный знак «Родительская слава города Москвы» получили 38 родителей — это 19 семей, в которых родились и воспитываются 129 детей.

— Очень бы хотелось, чтобы дети, которые растут в больших семьях, когда их спрашивали, кем работает твоя мама, говорили, что она не сидит дома, а отвечали: «Моя мама работает дома». Потому что материнский труд — это великая и очень важная работа, — отметила Наталья Карпович, руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».

Среди награжденных — семья Карповых. Тамара и Владимир в этом году отмечают 20 лет со дня знакомства, а в следующем у них уже будет фарфоровая свадьба.

— Мы встретились на вечеринке, разговорились, стали общаться, так все и началось, — вспоминает Тамара Карпова.

Ухаживал Владимир красиво и романтично, а предложение руки и сердца сделал в новогоднюю ночь в кругу семьи.

— Кольцо было с камнем в форме сердца. Это было очень волнительно. И я, конечно, ответила «да», —улыбается она.

Многодетные родители Наталья и Ираклий Мечехия на церемонии вручения почетного знака «Родительская слава города Москвы» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дочка Ярослава —первый ребенок —родилась в 2005 году. После нее в семье родились еще шестеро детей. Младшей дочке Даниславе сейчас всего два месяца.

—Я никогда не думала, что у меня будет столько детей, — поделилась Тамара. —Но быть мамой для меня огромное счастье! А мы с мужем решили: сколько Бог даст детишек, столько у нас их и будет. Стольких и вырастим! Главный принцип воспитания в семье Карповых —делать все вместе. Они настоящая дружная семья. Особенно любят все вместе попеть, а еще увлекаются лыжами.

Как считают Карповы, почетный знак «Родительская слава» они получили за семь «слав» —все имена их детей заканчиваются на этот слог.

—Это, конечно, приятно, что нашу семью отметили. Почетный знак —это большое признание! —говорит Тамара.

Награду в этом году получала и семья Мечехия. Наталья и Ираклий вместе с 2002 года. Познакомились на улице.

—Я шла домой из гостей с знакомым, а Ираклий проезжал мимо. Оказалось, что он знаком с моим приятелем. Они разговорились, потом он подвез до дома сначала меня, потом нашего общего приятеля. А после стали общаться, —говорит Наталья. —Поженились через год. Первый ребенок —дочка Катя —родился в 2006 году.

Сейчас у супругов уже шестеро детей.

—Никогда не думала, что стану многодетной мамой. Да и муж тоже такое не планировал. Но каждый раз, выходя из роддома, я думала о том, что хочу вернуться сюда еще, — рассказала она.

Воспитание детей эта семья строит на доверии. По словам Натальи, она учит детей никогда не обманывать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бербер, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— День матери — особый праздник в нашей стране. Мне кажется, он наполнен теплом, уважением, любовью и счастьем. Семья — это очень важно для каждого из нас. Именно семья помогает преодолевать нам все трудности и невзгоды, разделяет с нами минуты радости. Мама всегда играет центральную роль, от нее исходят тепло и поддержка. Так что этот праздник очень важный.