Тигра бросила хозяйка: живые «символы китайского календаря» часто оказываются на улице после Нового года

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Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров готовится к году Тигра не так, как все остальные жители столицы. Каждый год символы китайского календаря оказываются на улице по недосмотру неподготовленных хозяев. Работа Сергея — помочь безнадзорным животным.

Аналитический центр НАФИ и крупный производитель корма для животных провели совместное исследование и выяснили, что 87 процентов россиян не хотели бы, чтобы на Новый год им подарили животное. Четверть респондентов заявили, что делать такие подарки безответственно. 13 процентов сказали, что возьмут питомца, однако попробуют найти ему нового хозяина. Еще три процента готовы сдать животное в приют. Но при этом почти половина опрошенных признались, что в любом случае примут животное и будут за ним ухаживать.

Более 50 процентов респондентов к идее подарить животное на Новый год относятся позитивно. Многие из них готовы сделать это даже без предварительного согласования.

Ситуация получается несколько абсурдная: дарить безответственные подарки россияне хотят, а получать — нет. При этом речь идет не только о дарении кошек и собак.

— Я работаю в департаменте десять лет, — рассказывает Сергей Бурмистров. — За это время я заметил связь между тем, кто является символом года и каких животных мы находим на улицах. В год Змеи отлавливали удавов, питонов и даже ядовитых змей, таких как куфии или хабу. В год Свиньи мужчина просил нас забрать мини-пига. Его жена купила себе такой милый подарок. А в апреле «презент» превратился в 60-килограммовую хрюшку. В квартире такое животное удержать трудно. Поэтому от него решили поскорее избавиться.

Драконов, к счастью, на улице не находят. Зато встречались игуаны. Тигров, по словам Сергея Бурмистрова, тоже пока не было.

— Работники нашего отдела все равно готовятся к тому, что придется отлавливать диких кошек. Хочу заранее предупредить, чтобы люди не покупали таких животных, — добавляет он. — Это незаконно и опасно. Кроме того, человек, который не готовился к приобретению питомца, не знает, что делать со зверем, как за ним ухаживать. Один москвич, например, три раза привозил домой осьминогов, и каждый раз они сбегали.

Удержать их в аквариуме невозможно. Гуляющее многоногое не такая уж большая проблема. А вот ядовитые ящерицы, лягушки, змеи и тигры — это оружие, которое в любой момент может выстрелить.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР

Согласно результатам исследования крупного онлайн-сервиса, перед Новым годом чаще ищут детские товары, но больше денег тратят на ювелирные украшения.

Чаще всего в магазинах ищут наборы для рисования, радиоуправляемые игрушки, настольный футбол, хоккей и бильярд. А покупают ювелирные украшения, товары для хобби, детские игрушки, электронику и спортивные товары.

По результатам другого исследования, 71 процент россиян получает бесполезные подарки. В антирейтинг новогодних презентов попали сувениры и символы года, мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, станки для бритья, наборы косметики и полотенца.