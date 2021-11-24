Литература должна играть белыми

Писатель и публицист Николай Иванов / Фото: Из личного архива Николая Иванова

Скандал вокруг газеты «Литературная Россия» уже несколько месяцев будоражит столичные медиа. Что стоит за конфликтом между изданием и властями?

Председатель Союза писателей России Николай Иванов рассказал «Вечерней Москве» о своем видении ситуации вокруг «Литературной России», вокруг которой в последнее время сломано немало копий.

— Николай Федорович, в газете «Литературная Россия» сменился главный редактор...

— Не вижу никакой трагедии. Советом учредителей вместо Вячеслава Огрызко назначен — а можно сказать, возвращен на свою прежнюю должность, — известный писатель Владимир Еременко. Он лауреат литературных премий имени М. Горького, А. Дельвига, Александра Невского. Кандидат филологических наук. Работал в Институте мировой литературы, затем 15 лет в «ЛитРоссии», из них 10 — главным редактором, сменив на этом посту легендарного Эрнста Сафонова. Особо подчеркну, чтобы не перевиралось потом никем это решение: согласно п. 5.4 Устава АНО «Редакция газеты «Литературная Россия» именно учредители, и только они, имеют право утверждать состав Совета редакции и избирать главного редактора, определять срок их полномочий. Все. Точка. Остальное от лукавого.

— Что означает эта смена для Союза писателей как одного из учредителей газеты?

— Это надежда на более плодотворную, в какой-то степени более целенаправленную и скоординированную работу в литературном поле России по отстаиванию русского слова, вскрытию писательских проблем и поиску путей их разрешения, более объемное освещение творческой жизни в регионах. Это консолидация усилий по принятию закона о творческих союзах, возвращению профессии «писатель» в Трудовой кодекс, это усиление работы по художественному переводу творчества национальных писателей… Работы много. И я рад, что знаковая, некогда легендарная «ЛитРоссия» возвращается к писателям.

— Но разве все эти годы она не была с писателями? Давайте уж откровенно…

— Давайте откровенно. Была. Но не с писателями, к сожалению, а около писателей. Никогда никто из журналистов «ЛР» за последние годы не был на Комсомольском, 13, не посетил ни один наш секретариат, не выехал с нами ни в одну командировку в регионы. Зато подсматривали в щелочку, ловили слухи, добавляли своих два предложения — и вот на юру уже совершенно другие истории, ничего общего не имеющие с действительностью.

— Примеры?

— Вы хотите, чтобы я пересказал подшивку газеты минимум за четыре года? Грязь, вылитая на писательскую организацию в Ханты-Мансийске, а до этого — во Владивостоке, Дагестане. Обвинения в ничегонеделании по проблемам национальных литератур. Подсчет каких-то мифических писательских денег, которые якобы руководство СП России разбазаривает в командировках. Наверное, это было впервые в истории журналистики: став редактором, Вячеслав Вячеславович изгоняет из редакции сначала одного учредителя, потом второго обвиняет в хищениях и распродаже неких активов газеты. Союз писателей для редактора вообще стал красной тряпкой. Я у него и топчу Конституцию, и вешаю свои портреты то ли рядом с портретом Бондарева, то ли вместо него, заставляю писателей ходить строевым шагом, и поэтому татарские писатели не хотят вступать в СП России — якобы там одни солдафоны.

Ну и прочий бред с бантиком сбоку. Но даже не это главное, личностное у нас, слава богу, всегда уходило на второй план, когда шел разговор о деле. Но из газеты ушла собственно литература. Главный конек — это скандал, обличение всех и каждого. Посмотрите язык материалов — словно попадаешь на сходку братков в лихие 90-е. В какой-то момент, когда обращался в архивы за тем или иным документом, мне практически в открытую стали говорить сотрудники: «Благодарите «Литературную Россию».

Мы раньше спокойно открывали архивы, доверяя как литературному изданию. К сожалению, журналисты выхватывали из документов, часто личных писем, какую-то одну скандальную строчку, строили на ней разоблачения, а мы затем вынуждены были объясняться с родственниками писателей: на каком основании личная переписка ушла в прессу? Так что спасибо и за эту «работу». А знаете, сколько претензий приходило от молодых писателей, потому что после каждого Всероссийского совещания в Химках их выставляли на страницах газеты с обрывками фраз, дописывали за них целые абзацы. В трубку плакала Светлана Пешкова из Липецка: «Николай Федорович, я никогда этого не говорила на свой союз! Зачем они так нас подставляют?» Воистину — зачем? Однажды Петр Вяземский произнес: «Если из истории убрать всю ложь, то останется только литература».

Вот если убрать всю ложь вокруг уничтожения газеты, то останется только хозяйственный спор. Если не осознаем этого, то газете идти дальше ко дну. Знаете, что случилось самое страшное с «ЛитРоссией»? Она потеряла доверие и уважение у литературного сообщества. Из авторитетнейшего издания превратилась в мечущуюся собачонку, потерявшую дом, хозяев, друзей и потому огрызающуюся на всех. Весь мир виноват, но только не она... Но, мне кажется, мы не должны уподобляться нашему визави, и предлагаю отсечь негатив, исходивший от редакции все эти годы, и сосредоточиться на дне сегодняшнем и завтрашнем.

— Хорошо. Итак, день сегодняшний. Московские власти закрывают редакцию…

— Будем точны в формулировках: никто «ЛитРоссию» не закрывал. Ее может закрыть или суд, или учредители. Суд обязал заплатить обязательную коммуналку и как недобросовестного арендатора освободить помещение. Банальная бытовуха.

— Что все-таки произошло между московскими властями и редакцией?

— 30 мая 2019 года Арбитражным судом города Москвы зарегистрировано гражданское дело № А40–136029/2019 по иску Департамента городского имущества города Москвы к АНО «Литературная Россия» о взыскании задолженности по арендной плате и выселении редакции из помещения. Решением суда первой инстанции от 17 сентября 2019 года исковые требования удовлетворены частично.

Суд установил, что истцом и ответчиком 28.02.2008 года был заключен договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, в отношении помещения редакции. Суд установил и взыскал задолженность по арендной плате с 21 мая 2016-го по 15 марта 2018-го в размере 3 049 077 рублей и 6 копеек, из которых: 2 767 993 рубля и 54 копейки — арендная плата, 281 083 рубля и 52 копейки пени. Исходя из этого, суд выселил АНО из занимаемого помещения как недобросовестного многолетнего арендатора и обязал передать помещение в освобожденном виде департаменту.

— То есть нарушения шли с 2016 года, и редакция их не устраняла? Она решила поиграть с судом?

— Редакция имела право подавать апелляции или встречные иски. Что и делала, не устраняя при этом главных причин. Но 19 декабря 2019 года девятым арбитражным апелляционным судом была рассмотрена и оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба редакции на данное решение. А 16 марта 2020 года редакция проиграла спор окончательно, поскольку суд кассационной инстанции, Арбитражный суд Московского округа тоже оставил решение в силе. Так что редакция в течение полутора лет имела время или погасить задолженность, или спокойно подыскать новое помещение и вывезти имущество, не доводя дело до абсурда.

— И московский Департамент имущества…

— ...получил указание от суда выполнить его решение. Поэтому редакционные наскоки на департамент юридически ничтожны. Признай это честно, будь мужиком…

— Будешь тут мужиком, когда долг более трех миллионов…

— А тут надо посмотреть бухотчетность. Редакция, игнорируя договор об аренде, даже не закладывала деньги на арендные платежи. Смотрите, на издание газеты — 412 тысяч рублей, на оплату труда себе любимым — 659,5 тысячи, на реализацию некоего социально значимого проекта «Мы — единый мир» — уже 1,816 миллиона. На аренду — ни копейки. Это что? Свой карман не забывали, о будущем же газеты не думали...

Нас же все эти годы уверяли, что несчастную редакцию московские чиновники гнобят за то, что газета отстаивает какую-то принципиальную позицию. Но в конце девяностых был прекрасный ролик: «Заплати налоги — и спи спокойно». Та же «Литературная газета» трижды меняла адреса, переезжала — и ничего, выходит! Давайте все же до конца посчитаем деньги в чужом кармане. Говорю условно, потому что «ЛР» — это не газета одного Огрызко или даже коллектива редакции. В учредителях — Союз писателей России, а это восемь тысяч литературных перьев. И они вправе знать, какие средства и на что тратились и тратятся редакцией.

Каждое СМИ обязано выставлять в открытый доступ свою отчетность, это требование законов. С «ЛР» же и здесь происходили странности, с помощью которых редакция уходила от открытости и гласности в своей работе. Даже мы, учредители, до сих пор не знаем, на какое частное лицо зарегистрирован сайт газеты.

Кому и какие суммы уходят от рекламы на этом сайте? Насколько я понимаю, после решения суда редакционные счета должны быть закрыты. Тем не менее газета выходит. У «ЛР» есть подпольные счета? Она тратит на газету деньги, которые в виде пожертвований (для погашения долга) присылали читатели? То есть опять нецелевое расходование средств? На каком счету они находятся? Где аудит? Но это уже работа нового главного редактора. Литература должна играть белыми. И не в поддавки. И тем более не жульничая. Мы, учредители, долго, может быть, слишком долго надеялись, что редакция встанет и на правовые, и на нравственные рельсы.

Не дождались. И поняли, что теперь уже надо спасать редакцию не только и не столько от московских властей, а от некоторых недобросовестных руководителей, потерявших управление прекрасным лайнером «ЛР» и пустивших его в пике.

Владимир Еременко, нынешний главный редактор «ЛР» / Фото: Из личного архива

— И что дальше?

— Отвечаю за свой участок деятельности: Союзу писателей России работать совместно с «Литературной Россией» на благо русской литературы. Вдумчиво, принципиально, со знанием дела и с любовью к писателям. Газета, вне сомнения, будет выходить, мы сможем и показывать истинное лицо литературной России, и вскрывать имеющиеся проблемы, и совместно находить пути их решения.

Без истерик, без обмана читателей, без искажения фактов. «ЛР» снова должна стать газетой для всех писателей и любителей литературы. Мы ждем на своих секретариатах журналистов газеты, чтобы они из первых уст получали всю информацию о литературном процессе в стране и отношении к нему руководства Союза писателей. Мы готовы резервировать место для сотрудников «ЛР» при наших выездах в регионы — пусть они посмотрят, чем дышит настоящая литература.

У нас прекрасные отношения практически со всеми литизданиями: с журналом «Наш современник» мы учредили совместную премию для молодых писателей имени Александра Казинцева, у нас нет проблем с размещением информации о деятельности Союза писателей в «Литературке», главные редакторы «Роман-газеты» и «Москвы» — наш золотой актив в работе с молодежью, не говоря уже о главных редакторах региональных изданий «Подъем», «Берега», «Врата Сибири», «День и ночь» и так далее. Мы готовы продумать и рассмотреть вопрос о создании совместно с «ЛР» премии имени Эрнста Сафонова — в области литературной журналистики. Газета, несомненно, может сотрудничать с Российским книжным союзом и созданной Ассоциацией союзов писателей и издателей. Работы столько, что высасывать проблемы из пальца времени не останется.

— Трудно что-то возразить против такой программы…

— Потому что это не моя личная программа, а ожидания всех писательских организаций страны, уставших отмахиваться от недобросовестности при освещении их жизни и деятельности на страницах газеты. Но если она в какой-то момент отвернулась от писателей, то мы этого не сделали и с удовольствием начнем вновь сотрудничать.

СПРАВКА

«Литературная Россия» основана в 1958 году как печатный орган Союза писателей РСФСР (до 1962-го газета называлась «Литература и жизнь»). Газета освещала события литературной, культурной и общественно-политической жизни страны. Сегодня издание выходит раз в неделю, объем 16 страниц формата АЗ. В числе учредителей — Союз писателей России.

ДОСЬЕ

Писатель Николай Иванов родился в 1954 году в селе Страчево Брянской области. Автор двух десятков книг (проза, драматургия). Служил в Воздушно-десантных войсках, в конце 1970-х — начале 1980-х прошел Афганистан, в 1990-х — Чечню. С 15 февраля 2018 года — председатель правления Союза писателей России.