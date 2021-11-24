Новогодний стол без ущерба для семейного бюджета
По данным Росстата, цена на красную икру накануне Нового года увеличилась на 30 процентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, что будет со стоимостью популярных продуктов к праздничному столу.
Впервые за всю историю наблюдений Росстата цена лососевой икры в рознице превысила отметку 5 тысяч рублей за килограмм. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что основная причина этого — повышенный спрос. Перед Новым годом люди скупают почти 70 процентов общего объема поставок.
— Такой ценник будет держаться до середины марта. После череды праздников цены вернутся к прежним значениям, — говорит Фомин. — Низкий улов, инфляция, подорожание топлива, санкции — все это приводит к тому, что поставщики повышают цены.
При этом, по словам эксперта, стоимость горбуши останется прежней из-за хорошего улова. В розничных магазинах цена на нее начинается от 120 рублей за килограмм.
Сэкономить на продуктах можно, если закупаться к праздничному столу не в супермаркетах, а на столичных ярмарках.
— Из-за того что продукция на ярмарке реализуется напрямую от производителя, а торговые места региональным участникам предоставляются бесплатно, продавцы не завышают цену, — говорит пресс-секретарь ГБУ «Московские ярмарки» Артем Кшнясев. — На всех межрегиональных ярмарках существует система предоставления скидок, в том числе по социальной карте москвича. В ноябре у нас открылась ярмарка продуктов из Карелии. Там к Новому году можно купить мясо, рыбу и другие фермерские продукты.
Неизменными останутся цены на спиртные напитки, говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
— Перед Новым годом вино, шампанское, крепкие напитки не дорожают никогда. И даже наоборот, продавцы внедряют акции и скидки на продукцию. Их цель — продать как можно больше. Так что повышать цены нет необходимости, — говорит Дробиз. — Во время новогодних праздников спрос на напитки повышается в 25 раз. За период с 15 декабря по 15 января потребители скупают треть объемов игристых вин.
ЦЕНЫ
В Руспродсоюзе спрогнозировали стоимость цитрусовых к Новому году. По данным ведомства, апельсины будут стоит 60–129 рублей за килограмм, а мандарины обойдутся покупателям в 65–124 рубля за килограмм. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, средняя цена на шампанское составит 350–500 рублей, на вино — 300–350 рублей.