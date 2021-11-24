Новогодний стол без ущерба для семейного бюджета

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По данным Росстата, цена на красную икру накануне Нового года увеличилась на 30 процентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, что будет со стоимостью популярных продуктов к праздничному столу.

Впервые за всю историю наблюдений Росстата цена лососевой икры в рознице превысила отметку 5 тысяч рублей за килограмм. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что основная причина этого — повышенный спрос. Перед Новым годом люди скупают почти 70 процентов общего объема поставок.

— Такой ценник будет держаться до середины марта. После череды праздников цены вернутся к прежним значениям, — говорит Фомин. — Низкий улов, инфляция, подорожание топлива, санкции — все это приводит к тому, что поставщики повышают цены.

При этом, по словам эксперта, стоимость горбуши останется прежней из-за хорошего улова. В розничных магазинах цена на нее начинается от 120 рублей за килограмм.

Сэкономить на продуктах можно, если закупаться к праздничному столу не в супермаркетах, а на столичных ярмарках.

— Из-за того что продукция на ярмарке реализуется напрямую от производителя, а торговые места региональным участникам предоставляются бесплатно, продавцы не завышают цену, — говорит пресс-секретарь ГБУ «Московские ярмарки» Артем Кшнясев. — На всех межрегиональных ярмарках существует система предоставления скидок, в том числе по социальной карте москвича. В ноябре у нас открылась ярмарка продуктов из Карелии. Там к Новому году можно купить мясо, рыбу и другие фермерские продукты.

Неизменными останутся цены на спиртные напитки, говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Перед Новым годом вино, шампанское, крепкие напитки не дорожают никогда. И даже наоборот, продавцы внедряют акции и скидки на продукцию. Их цель — продать как можно больше. Так что повышать цены нет необходимости, — говорит Дробиз. — Во время новогодних праздников спрос на напитки повышается в 25 раз. За период с 15 декабря по 15 января потребители скупают треть объемов игристых вин.

ЦЕНЫ

В Руспродсоюзе спрогнозировали стоимость цитрусовых к Новому году. По данным ведомства, апельсины будут стоит 60–129 рублей за килограмм, а мандарины обойдутся покупателям в 65–124 рубля за килограмм. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, средняя цена на шампанское составит 350–500 рублей, на вино — 300–350 рублей.