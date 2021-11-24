Меткость, выносливость и помощь товарищей помогут победить

Курсант Московского высшего общевойскового командного училища Хетаг Томаев на чемпионате Сухопутных войск по армейской тактической стрельбе проходит один из этапов дистанции. Задача курсанта — вместе с напарником поразить 20 мишеней из пистолета и автомата / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

26 ноября на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища завершится чемпионат Сухопутных войск по армейской тактической стрельбе. Корреспондент «Вечерняя Москва» понаблюдал за тем, как 11 команд военных училищ России борются за главный приз.

Полигон «Ногинский». На дистанции — третьекурсники Московского общевойскового училища Александр Степанов и Асадулла Алипамаев. Ребята настраиваются на испытание. В этот раз оно парное: будущие командиры должны поразить по 10 мишеней на брата, до которых еще предстоит добраться. Пока главный судья соревнований Роман Дудников объясняет задачу, курсанты думают над дополнительными вопросами — сейчас последняя возможность узнать все правила и условия состязания.

— Если кто-то из нас не будет успевать поразить мишени, можем просить о помощи товарища? — интересуется Асадулла.

— Конечно, вы же одна команда, главное — просить о помощи громко, чтобы это мог услышать и судья, — поясняет Роман Дудников. — Помогать нужно вовремя, ведь время засчитывается по последнему прибежавшему к финишу конкурсанту.

Наконец задачи поставлены, цели определены. Поехали! Курсанты хватают ящики со снарядами, ложатся на землю и ползут к первому огневому рубежу — до него ровно 20 метров. Добравшись до цели, можно и даже нужно встать и поразить из пистолета мишени на 25-метровом отдалении. Потом назад — все так же с ящиком. У линии старта груз можно оставить. Теперь главное — добраться до следующего рубежа, взять автомат и отстрелять оставшиеся мишени. Асадулла Алипамаев, кажется, не зря спрашивал о помощи: после пробежки к рубежу он запыхался и отстал от товарища.

— Поднажми! — подбадривает однокурсника Александр Степанов и, чтобы не задерживаться, решает самостоятельно выбить остаток мишеней.

Успешно проходят дистанцию и второкурсники МосВОКУ Хетаг Томаев и Нури Нуриев. Томаев здесь как рыба в воде: стрельбой он интересовался с детства, а в училище смог проявить себя и теперь надеется на победу. В конце интересуюсь впечатлениями курсантов.

— Это сложнее, чем соревнование для обычных стрелков, — рассуждает Александр. — Ведь они испытывают только психологический стресс, а здесь нужно точно стрелять после физических упражнений. Чтобы рука не дрожала, нужно долго и упорно тренироваться.

Свои навыки Александр совершенствует регулярно, ведь военным хотел стать с детства, по примеру отца-танкиста. Асадулла Алипамаев также потомственный военный. Его отец служил в Сухопутных войсках.

— В команду брали только тех курсантов, кто показывал лучшие результаты на учебных стрельбах, — поясняет тренер команды, преподаватель кафедры вооружения и стрельбы Московского общевойскового командного училища майор Виталий Падос. — К сожалению, на прошлых соревнованиях мы стали только пятыми. Но за этот год учли недостатки, взяли на состязания более модернизированное оружие, такое, как АК-12.

И это дало результаты: пока москвичи лидируют на состязаниях. Смогут ли они победить, покажут два оставшихся соревновательных дня. Курсанты будут состязаться в командном зачете, на рубеж будут выходить по четыре участника. Как говорит главный судья соревнований Роман Дудников, будущие командиры уже показали свои навыки стрельбы в индивидуальном зачете и прошли имитацию боя.

— Курсанты должны были поражать мишени, при этом один из них был условно ранен в ногу и товарищи должны были оказать ему первую медицинскую помощь, — говорит Дудников. — Помощь должна быть оказана профессионально. Так, жгут должен быть перевязан сильно.

В паре случаев у жюри возникали сомнения, и условных раненых просили снять ботинки: если в стопе при этом чувствовался пульс, то, значит, жгут был наложен некачественно.

СПРАВКА

Основными задачами чемпионата являются:

— популяризация и развитие армейской тактической стрельбы среди военнослужащих,

— обобщение передовых методик огневой и тактической подготовки военнослужащих,

— определение лучших стрелков в личном и командном первенстве и проверка уровня их огневой и тактической выучки.

Соревнования проводятся во второй раз, и в этом году в двух дивизионах: в первом соревнуются команды военных училищ, а во втором — учебных центров.