Особая закалка: как сибирская дивизия остановила эсэсовцев на подступах к советской столице

Великая Отечественная война (1941—1945). Оборона Москвы. Командир 9-й стрелковой дивизии полковник Афанасий Павлантьевич Белобородов (в центре) со своим штабом. Фотография 1941 года. / Фото: Александр Капустянский / РИА Новости

В год 80-летия с начала сражения «Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Битва за Москву». По плану командования вермахта в ноябре 1941 года группа армий «Центр» должна была окружить Москву. Бросив в бой 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных, немцы смогли достичь значительных тактических успехов. С северо-запада и севера противник вышел на ближние подступы к Москве, но продвинуться дальше не смог. Дальше советские солдаты немцев не пустили.

1 ноября 1941 года на самом острие германского наступления на Москву встала 78-я стрелковая дивизия (СД) полковника Афанасия Белобородова. Уникальный случай: уже 26 ноября войсковому соединению было присвоено гвардейское звание, а его командир получил на погоны генеральские звезды. Почетное отличие дивизия заслужила за беспримерные стойкость и мужество ее бойцов. Историки называют месяц кровопролитных боев на Истре одной из самых интересных дуэлей Второй мировой войны: сибиряки против эсэсовцев. 78-я стрелковая дивизия остановила наступление по Волоколамскому шоссе к близкой уже русской столице элитной дивизии войск СС «Рейх».

Советский средний танк Т-34-76 раздавил немецкую полевую гаубицу leFH.18. Продолжить движение дальше он не смог и был захвачен немцами. Район Юхнова. / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Ледяной поход красноармейцев

Сформированная в 1932 году в Томске 78-я стрелковая дивизия входила в состав Дальневосточного фронта и была дислоцирована в Уссурийском крае. В октябре 1941 года соединение — прямо с учений, по тревоге — было собрано и переброшено с Дальнего Востока в район города Истры, где вошла в состав 16-й армии генерала Константина Рокоссовского. На тот момент на подмосковных оборонительных рубежах это было одно из немногих полнокровных и хорошо вооруженных соединений Красной армии. В 78-й СД насчитывалось более 14 000 обученных солдат и офицеров, 23 легких танка, несколько бронемашин, около 120 артиллерийских орудий и минометов, более 400 автомашин. Сила!

Поэтому командарм-16 Рокоссовский немедленно, буквально со станции разгрузки эшелонов, отправил одну из частей дивизии на самый сложный участок передовой. 258-й стрелковый полк подполковника Михаила Суханова занял рубеж на линии Мары — Слобода — Городище по реке Озерне с задачей прикрывать Волоколамское шоссе от пробивающейся к нему немецкой 252-й пехотной дивизии. Первый же бой показал противнику, что русские отступать больше не намерены. Атака за атакой заканчивались неудачей. Линию нашей обороны фашисты засыпали снарядами, минами, авиационными бомбами. Но брошенные в бой танки и пехота немцев вновь и вновь откатывались назад, неся большие потери.

Стойкость дальневосточников в обороне вынудила командование германской группы армий «Центр» приостановить наступление на этом участке. Пока немцы подтягивали резервы, сибирские стрелки сами нанесли контрудар. Приехавший в часть перед наступлением комдив полковник Белобородов и комполка подполковник Суханов тщательно продумали план операции. Чтобы обеспечить внезапность атаки, артиллерийскую подготовку решили не проводить, а открыть интенсивный артогонь в тот момент, когда передовые роты поднимутся в атаку.

Расчет оказался верен: рывок полка на прорыв оказался для врага неожиданным и внезапным, а когда фашисты начали перебегать из укрытий к своим огневым точкам, наша артиллерия накрыла их огнем. Это в значительной мере обеспечило успех — быстрый захват бойцами Михаила Суханова переднего края обороны противника.

Вскоре, оправившись от замешательства, немцы открыли по наступающим батальонам сибирской пехоты огонь артиллерии и бросили в бой до батальона танков. Танки вмиг запылали. Натиск советских подразделений не остановил и водный рубеж — река Озерна. Она мелководная, но перейти ее вброд на морозе… Командир 7-й стрелковой роты лейтенант Иванов первым бросился в стылую воду и поднял в наступление своих солдат. Его рота, по пояс в воде, переправившись на противоположный берег, стремительно атаковала противника во фланг. Вслед речку перешли все подразделения полка и после ожесточенного штыкового боя опрокинули попытавшихся перейти в контратаку немецких пехотинцев. 7-я стрелковая рота первой ворвалась в деревню Михайловское, другие роты выбили врага из Федчина и перерезали дорогу на Рузу, откуда немцы ждали подкрепления.

Сибирские дивизии спасли Москву — это утвердилось у нас в общественном мнении после войны. Фашисты осознали, с кем имеют дело, уже в ноябре 1941-го. «Немцы очень быстро узнали о приходе сибиряков, вернее, почувствовали на себе, — написал в те дни в очерке для газеты «Правда» побывавший на линии фронта писатель Петр Павленко. — Входя в деревню, обязательно расспрашивали жителей — не сибиряки ли тут действуют. Качали головами, если оказывались сибиряки. Да и как тут не закачать?»

Советские войска на марше проходят через освобожденный город Клин. Контрнаступление советских войск под Москвой. На танк нанесен зимний камуфляж, все бойцы в маскхалатах. / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

«Умели немцы воевать. До сих пор зло берет...»

«В 41-м кругом бой, и в любой момент могут срезать внезапной очередью... Однако преодолеваешь смертную тоску, и, несмотря ни на что, идешь, потому что надо...» У Белобородова — вполне стандартные генеральские мемуары советской эпохи. Передвижения войск, перечисление сил противника и своих собственных в тех или иных боях, выдающаяся роль политотделов и парторганизаций в обеспечении военного успеха… Такие воспоминания полководцев Великой Отечественной специально обученные люди из Главного политического управления СА и ВМФ клепали пачками. Но эти слова явно вписал сам Афанасий Павлантьевич. Потому что такое мог прочувствовать только человек, хлебнувший войны до рвотного рефлекса.

Белобородов был офицером переднего края, сам ходил под пулями. Бойцы его дивизии в тяжелейшем ноябре 1941-го из боев не выходили ни на сутки. Атаки, контратаки, обстрелы, налеты, деревню утром оставили, вечером отбили. Ежедневно под ногами — снег, сверху — «Юнкерсы», впереди наступают танки с крестами на башнях, а позади — Москва…

Германское командование «оценило» упорство советской 78-й стрелковой дивизии. Помимо потерявшей значительную часть личного состава 252-й пехотной дивизии на прорыв позиций сибиряков были брошены еще 5-я и 10-я танковые дивизии и моторизованная дивизия СС «Рейх». Наиболее ожесточенная «рубка» завязалась именно с эсэсовцами. Дрались на уничтожение. Командир «Рейха» группенфюрер СС Вильгельм Биттрих докладывал в вышестоящий штаб: «Противник на фронте дивизии гнездится во всех населенных пунктах. Его солдаты умирают, но не оставляют своих позиций».

А бывший комдив 78-й СД генерал-полковник Афанасий Белобородов после войны вписал в мемуарах еще одну, не слишком «толерантную» для тех времен, фразу: «Умели немцы воевать. До сих пор зло берет...»

Разведка доложила точно

В умении сражаться сибиряки эсэсовцам не уступили. В боях против 78-й СД противник применял различные тактические приемы: неоднократно пытался обойти ее части с флангов и перерезать коммуникации, делал попытки просочиться в стыках между частями и соединениями, засылал в тыл группы автоматчиков, практиковал внезапные атаки танками. Это хорошо действовало в мае-июне 1940 года в ходе Французской кампании и в апреле 1941-го при вторжении в Югославию. В ноябре под Москвой попытки обыграть советских командиров оказались бесполезными. На каждую тактическую хитрость немцев комдив Белобородов и командиры его полков отвечали своей. Грамотно была поставлена разведка: сибирские стрелки в ночных разведпоисках вскрывали замыслы врага заранее.

В середине ноября, в самые трудные дни боевых действий, в дивизию приехали командующий войсками Западного фронта Георгий Жуков и командующий 16-й армией Константин Рокоссовский. Штаб 78-й СД находился вблизи линии фронта, в деревне Желябово. К внезапной ночной инспекции вышестоящего начальства случился нежданный «подарок»: разведчики привели очередного языка. Жуков сам допросил пленного. Переводчик добросовестно перевел: к позициям неуступчивой 78-й СД скрытно переброшены еще около 100 танков, и их массированная атака назначена на утро.

Из блиндажа Белобородова комфронта Жуков по телефону приказал срочно выдвинуть в этот район дивизион реактивных установок «Катюша» и пушечный артиллерийский полк. Как и рассказал захваченный в плен немец, утром фашистские танки начали атаковать. На глазах у Жукова и Рокоссовского после мощного удара нашей артиллерии большинство из них осталось догорать на заснеженном поле у Желябова.

Немецкие танки Pz. Kpfw. IV, Pz. Kpfw. III и бронетранспортеры Sd. Kfz. 251 из состава 3-й танковой группы (Panzergruppe 3) во время наступления на Москву в районе Истры. / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Загнули «волчий крюк»

Дивизия «Рейх» занимала первое место среди частей войск СС по числу награжденных Рыцарским крестом Железного креста. Носившие на форме символ соединения — рунический знак «Волчий крюк» — были элитой немецких войск, испытанными многими сражениями опытными бойцами. Но только что прибывшие на войну из тылового военного округа дальневосточники оказались не слабее эсэсовцев ни в боевом мастерстве, ни в силе духа.

В бою под селом Михайловским наводчик миномета сержант Александр Попов заменил в бою раненого командира. Без поддержки своей пехоты минометчики метким огнем хладнокровно отразили несколько атак врага. Немцы подходили к нашим позициям почти вплотную, но так и не смогли сделать последний рывок. Когда к минометчикам прорвались на выручку наши стрелки, на снегу лежали шесть десятков трупов немецких солдат.

У населенного пункта Городище удержал наступление эсэсовцев пулеметчик Валентин Хаметов. Его «Максим» находился на высоте, господствующей над местностью. Когда погибли все находившиеся рядом сослуживцы, сержант не покинул боевой пост. Сражаясь в одиночку, короткими очередями Хаметов уложил несколько десятков фашистов. Как наступали они, выстроившись в цепи, так цепями и полегли.

Уничтожив полностью одно из подразделений 40-го стрелкового полка, противник вклинился в оборону и вышел к командному пункту части. Собрав всех, кто был на КП, комполка полковник Коновалов сам повел их в атаку. Связисты и саперы, штабные писари и повара в отчаянном рукопашном бою у деревни Холуянихи перекололи штыками отборную эсэсовскую пехоту. На поле боя были уничтожены около трех сотен фашистов, остальные разбежались, часть из них затем попала в плен…

Натолкнувшись на Волоколамском шоссе на такое сопротивление, к Москве враг не прошел. 26 ноября 1941 года, меньше чем через месяц после вступления в сражение под Москвой, за отвагу в боях, стойкость и мужество 78-й стрелковая дивизия была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

7 декабря 1941 года 16-я армия Константина Рокоссовского перешла в наступление. Понесшая страшные потери в оборонительных боях, 9-я гвардейская дивизия была пополнена личным составом прямо на передовой и через несколько дней освободила город Истру и вскоре, беспрерывно наступая, отбросила противника на 80 километров к западу от удержанного под Москвой рубежа обороны.

ЦИФРА

90 процентов состава, не отступив ни на шаг, потеряла 9-я гвардейская стрелковая дивизия в Битве за Москву.

ЦИТАТА

Георгий Жуков (1896-1974), маршал Советского Союза:

— Наступление врага на Москву должно будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдержать напряжение этих дней.

РЕПЛИКА

Эти воины вписали себя в историю

Владимир Афанасьев, полковник в отставке, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центрального Музея Вооруженных сил Российской Федерации:

— Генерал Афанасий Белобородов брал штурмом немецкий Кенигсберг и обороняемый японцами китайский Харбин, но более всего прославился в Битве за Москву. Его стойкая сибирская дивизия стала гвардейской вслед за дивизией генерала Ивана Панфилова. 8-я панфиловская и 9-я белобородовская гвардейские вписаны в когорту защитников нашей столицы золотыми буквами. Их бойцы в оборонительных боях перемолотили лучшие силы германского вермахта, а затем шли в авангарде нашего победного контрнаступления, отбросившего немцев от столицы Советского Союза. После войны на 42-м километре Волоколамского шоссе, на рубеже, где гвардейцы Белобородова остановили наступление немцев, был открыт мемориал в честь сибирских стрелков. Перед смертью Афанасий Павлантьевич попросил похоронить его там — у братской могилы защитников Москвы. Последняя воля дважды Героя Советского Союза была исполнена, он упокоился рядом со своими бойцами.