Гендиректора газеты «Вечерняя Москва» наградят медалью

Фото: Вечерняя Москва

24 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди тех, кто получит ордена и медали, — генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Георгия Михайловича наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ее присудили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

— Я благодарен за такую высокую оценку своей работы. Надеюсь, что смогу и в будущем трудиться на таком же уровне и добиваться успехов. Я рассматриваю эту награду не только как свою личную, но и как оценку труда всего коллектива газеты, — сказал Рудницкий.

Под эффективным и грамотным управлением Георгия Михайловича редакция смогла добиться значительных результатов: это не только суммарный рост аудитории газеты и сайта «Вечерней Москвы», но и наращивание цитируемости.

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Георгия Михайловича с заслуженной наградой и желает новых успехов в работе!