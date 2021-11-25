Прокладывали путь учебой

1944 год. Строительство Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В очередном номере, вышедшем в понедельник 21 ноября 1938 года, «Вечерняя Москва» написала о начале подготовки специалистов по проектированию и строительству метрополитена.

«Во Всесоюзной транспортной академии имени Сталина организован новый факультет — «тоннелестроения и метростроения», — сообщала газета.

Первыми студентами нового факультета, который возглавил кандидат технических наук товарищ И. М. Мищенков, стали работники Метростроя первой и второй очередей.

«Среди 46 студентов — депутат Верховного Совета СССР Т. В. Федорова и группа метростроевцев-орденоносцев — тт. Кривцова, Соседов, Аронов, Титов», — пишет газета. В заметке приводятся слова начальника факультета. Он сообщил, что занятия проходили в кабинетах, аудиториях и лабораториях, а производственная практика — на третьей очереди строительства Московского метрополитена, в шахтах Донбасса и Кузбасса.

«Академия приступила к организации первоклассного кабинета метростроения. Уже заказаны макеты, модели, схемы и т.д.», — писала «Вечерняя Москва» Помимо тов. Мищенкова подготовкой кадров в Академии имени Сталина для развития подземки занимался и первый начальник Метростроя, легендарный инженер и строитель — Павел Роттерт. Кроме первой очереди метро под руководством Павла Роттерта была спроектирована и построена вторая, а также в значительной степени составлен проект третьей очереди.

— Профессор Роттерт — один из первых докторов технических наук. Он немало сделал для подготовки молодых ученых-метростроителей и открытия в 1938 году аспирантуры по специальности «Тоннели и метрополитены» при Московском институте инженеров транспорта.

До последних дней жизни консультировал метростроевцев. Даже будучи весьма пожилым и больным человеком, он спускался в шахты, — рассказал историк метрополитена Петр Новиков.

Павел Роттерт возглавил кафедру в вузе, который в течение своей истории не раз менял свое название. Сегодня он известен как Российский университет транспорта, а не одному поколению жителей нашей страны знакома аббревиатура МИИТ.

Большое количество сотрудников метрополитена окончили этот вуз. Свои первые шаги по карьерной лестнице многие руководители подразделений метрополитена столицы сделали еще будучи студентами МИИТа — работали в ночные смены в различных подразделениях. Эта практика существует и по сей день. Студенческий отряд метрополитена работает и дает дорогу в жизнь.

ЦИФРА

4 орденами наградили Метрострой: Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

КСТАТИ

В 1930–1940-х годах метростроевцы занимались реконструкцией здания Моссовета (сегодня — мэрия Москвы) и строительством Центрального стадиона СССР в Измайлове. Были задействованы в работах по возведению павильонов ВДНХ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Через десять лет после кончины Павла Роттерта в 1964 году 2-ю Метростроевскую улицу переименовали в его честь. Улица имеет П-образную конфигурацию и вплотную подходит к парку Лосиный Остров.