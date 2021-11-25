Свекла и орешки — лучшие лакомства

Фото: Никита Бессарабов / Вечерняя Москва

Вчера главный специалист дирекции природных территорий ЗелАО Александра Алферова провела для «Вечерней Москвы» короткую экскурсию по вольерному комплексу «Дом лани». Недавно он открылся после периода гона у этих животных.

Осенью самцы ухаживают за самками. В этот момент они могут быть даже агрессивны. Обычно мирные животные могут увидеть в человеке потенциального соперника и даже напасть на него. По этой причине вольерный комплекс и закрывали — ради безопасности посетителей.

— Сейчас у нас шесть ланей, — рассказывает Александра Алферова. — Они находятся в лесной части вольерного комплекса, огороженной забором. Он достаточно высокий. Это важно, потому что лани «берут высоту» до двух метров. У животных есть имена. Старожилов — первую пару — зовут Яша и Маша. Еще есть Даша, Глаша, самец по кличке Дзюба и самочка Месси.

Лани не откликаются на имена, как собаки, однако узнают голоса работников комплекса, когда те подзывают их протяжными: «Яша, кууушать!» Выкрикивают имя самца, кстати, не просто так. У этих животных строгий патриархат — самец ни за что не подпустит самку к корму, пока не поест сам.

Яша и Маша приехали в «Дом лани», когда им было по полгода. Они живут здесь уже шесть лет — именно столько существует комплекс. По меркам своего вида, это дама и господин среднего возраста. В дикой природе лани живут до 12 лет. Но под надзором людей могут дожить до 20.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Питаются лани по графику. Точно знают, когда их покормят, и к этому времени завершают почетный круг по огороженной территории приятной остановкой у кормушки. В меню — картофель, свекла, морковь, яблоки.

— Как мы любим конфеты и пирожные, так лани на десерт предпочитают орехи и каштаны, — улыбается Алферова. — Эти лакомства часто приносят посетители. Передавать еду можно, но нельзя кормить животных самостоятельно.

Каждый год в вольерном комплексе рождаются малыши. У одной самки обычно один олененок. Двойня — явление редкое.

— Чтобы животные не ощущали себя как раньше люди в коммунальных квартирах, новорожденных передают на другие территории, — шутит Александра Алферова.

«Дом лани» — уникальное место. По словам специалиста, он стал одним из любимых объектов жителей округа.

— В том числе и мой. Я живу в Зеленограде, и мне интересна его история. В январе 1968 года официально появилась организация — Зеленоградское лесопарковое хозяйство. Тогда и создали вольер, в котором поселили ланей. Местные жители сами кормили зверей — приносили арбузные корки и белый хлеб, любили наблюдать за животными. Вольер существовал до конца 80-х годов. Потом он пришел в запустение, лани уехали, и эта поляна долго пустовала.

Зеленоградцы очень хотели, чтобы традицию вернули. И их мечта была реализована в 2015 году.

СПРАВКА

В «Доме лани» на полувольном содержании в «лесной» части вольерного комплекса находятся лани европейские — олени средней величины. В теплый сезон здесь можно увидеть и других животных — кроликов, фазанов, кур, индоуток, индеек и цесарок. Вольерный комплекс занимает территорию больше одного гектара, спроектирован с учетом всех экологических требований и оснащен альтернативными источниками энергии — солнечными батареями. Здесь также есть аптекарский огород лекарственных и ароматических растений.