Ранние подъемы дарят вдохновение и заряд бодрости

Начальник отдела по вопросам развития района «Отрадное» Зоя Быкова проверяет благоустроенный недавно сквер у дома 12 на улице Римского-Корсакова / Фото: Дмитрий Чупаков

Начальник отдела по вопросам развития района «Отрадное» Зоя Быкова каждый день учится чему-то новому на своей работе. Ее график меняется со стремительной скоростью и зависит от поставленных задач. «Вечерняя Москва» решила узнать у Зои Быковой, какие утренние ритуалы все же остаются для нее неизменными.

День начальника отдела по вопросам развития района «Отрадное» начинается в пять утра. По словам женщины, это самое плодотворное время для того, чтобы настроиться на работу и записать в своем ежедневнике предстоящую повестку дня. Это одна из постоянных привычек руководителя, которая помогает собраться с мыслями и ничего не упустить. Затем Зоя Быкова собирается на работу, а после — отводит своих сыновей в школу.

— Проводить их на учебу — важный для меня ритуал, без которого я не представляю свой будний день. В это время я делюсь с ними своими мыслями, мы обсуждаем важные для них темы. Они у меня самые умные и понимающие, — рассказывает Зоя Быкова.

После того как дети отправляются в школу, Быкова приступает к своим рабочим обязанностям. Делает она это уже по дороге в управу «Отрадного». Женщина специально прокладывает маршрут так, чтобы обойти недавно благоустроенные объекты, подметить для себя какие-то нюансы и, если есть необходимость, исправить недочеты. Кстати, путь до работы начальник отдела по развитию района предпочитает преодолевать пешком — ведь в это время к ней с просьбой могут обратиться местные жители. А помощь им сразу делает день вдвойне плодотворным.

— Очень важно, чтобы все были довольны нашей работой и могли проводить время на прекрасных улицах нашего района, отдыхать в скверах, — добавляет Зоя.

В 8 утра она находится на рабочем месте и собирает команду для постановки задач.

— У нас отличный коллектив, который помогает реализовать все мои идеи по развитию района. Я в отличных отношениях с каждым из нашей команды, поэтому трудности в работе преодолеваются легко, — говорит Быкова.

Сейчас программы по благоустройству в «Отрадном» завершены, однако работы для Быковой меньше не становится — нужно внимательно следить за тем, чтобы коммунальные службы в период холодов работали исправно. Это тоже входит в ее ежедневные обязанности, поэтому ей часто приходится взаимодействовать с другими отделами и вместе искать решения проблем.

— Мой день состоит из большого количества общения с самыми разными людьми, за это я и люблю свою работу. Взгляд со стороны помогает мне найти новый подход, — подчеркивает женщина.

Несмотря на высокую загруженность, Зоя старается проводить свободное время с семьей. Она мать троих сыновей, поэтому ей очень важно наблюдать за тем, как они растут и меняются. Быкова приучает их к спорту, поэтому недавно купила домой стол для настольного тенниса.

— Это помогает мне расслабиться вечером и при этом поддерживать себя в форме. Да и ребята счастливы — им всегда очень весело обыгрывать свою маму, — с улыбкой добавляет она.

А время наедине с собой руководитель проводит в новом сквере на улице Римского-Корсакова. Она очень гордится этим объектом, поэтому не упускает возможность и самой оценить эту большую зеленую территорию с прекрасной инфраструктурой.

ДОСЬЕ

Зоя Валентиновна Быкова родилась 25 декабря 1976 года в Москве. В 2005 году окончила Московский институт коммунального хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство». Во время учебы в институте проектировала дворы и парки, что и подтолкнуло к выбору профессии. В управе района «Отрадное» Зоя Быкова работает с 2011 года, а должность начальника отдела по вопросам развития района занимает с 2021 года. На этом посту отвечает за благоустройство «Отрадного» и исправную работу коммунальных служб. Воспитывает троих сыновей. Любимые места в Москве — парк «Отрадное», усадьба «Царицыно» и Государственный исторический музей.