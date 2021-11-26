Сегодня удобнее пользоваться центральными диаметрами

Трамвай на Триумфальной площади. До запуска метро он был главным видом транспорта в городе / Фото: pastvu.com

Трамвай на Триумфальной площади. До запуска метро он был главным видом транспорта в городе

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

На днях Московские центральные диаметры отметили свое двухлетие, и за это время москвичи успели оценить их удобство. А еще десятилетия назад «Вечерняя Москва» рекомендовала предпочитать уличный транспорт железнодорожному: тогда он был надежнее.

А трамваи были лучше

Как ни тесно в трамваях, а все же лучше, чем в пригородных поездах Московско-Казанской железной дороги. Рабочие, поселившиеся в пригородах, через которые проходит Казанка, прежде всего не знают времени, когда они смогут приехать или выехать из Москвы: расписание поездов давно сдано в архив.

3 января 1933 года

Поезда центральных диаметров, создаваемых на базе дорог РЖД, ходят не намного реже поездов метро.

Третий, четвертый и пятый маршруты Московских центральных диаметров запустят в течение четырех лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Старт работы Ленинградско-Казанского маршрута назначен на 2023 год, Киевско-Горьковского — на 2023–2024 годы, а Ярославско-Павелецкого — на 2024– 2025 годы.

Заместитель мэра уточнил, что в 2025 году число станций МЦД составит 182, из них 67 остановочных пунктов станут пересадочными.

21 января 2021 года

Экотранспорт

Электромобиль — не новость. Электрические автомобили не намного моложе своих бензиновых собратьев. Они только не сумели завоевать положения из-за несовершенства своих собратьев. К тому же электрические моторы, работавшие от аккумуляторов, устанавливались на легковые автомобили. Это и решило их отрицательную судьбу.

6 января 1935 года

Москва планомерно переходит на замену традиционных автобусов на электробусы

— Количество различных вредных выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось практически в три раза. Если в 2010 году оно составляло миллион тонн вредных веществ, то спустя всего 10 лет — уже 320 тысяч тонн, — отмечает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

17 ноября 2021 года

Успеть на каток

Ежедневно, если только температура не поднимается выше нуля, на катки приходит не менее 70 тысяч человек. Однако это преимущественно сотрудники предприятий и учреждений, работающих в первой половине дня. Для трудящихся во второй половине дня ворота катков закрыты.

6 декабря 1936 года

Любители коньков больше не зависят от капризов погоды, катков стало больше, а их расписание — удобнее.

Более 1,3 тысячи ледовых катков с натуральным и искусственным покрытием откроются в предстоящий сезон, сообщили в пресс-службе ОАТИ столицы. Самые большие откроются в Парке Горького и на ВДНХ.

16 ноября 2021 года