Налоги на транспорт, имущество и землю: кто может их не платить

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До 1 декабря россияне должны заплатить имущественный, транспортный и земельный налоги. «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистом и узнала, кто освобожден от их уплаты или имеет льготы.

Как понять, есть ли у вас льготы?

Самый простой способ проверить наличие льгот — завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы и изучить необходимые для компенсаций условия, посоветовал заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков.

— Лучше воспользоваться официальным порталом налоговой службы, ведь в законодательство часто вносят изменения. На сайте нужно перейти в раздел «Физическим лицам» и найти страницу, где указана справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам, — рассказал он.

Налог на имущество и земельный налог являются местными, а транспортный налог — региональным. Категории налогоплательщиков варьируются в зависимости от этого показателя, добавил Сенков.

Транспортный налог

Этот налог, по словам специалиста, является региональным. Объем льгот может отличаться от принятого на федеральном уровне в зависимости от субъекта РФ, подчеркнул Сенков. Основываясь на законодательстве Московского региона, можно говорить о некоторых льготных категориях.

— Под стопроцентные льготы на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно попадают, в частности, герои Советского Союза и РФ, граждане, награжденные орденом Славы, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп. Также льготы предоставляются одному из родителей или опекунов ребенка-инвалида, одному из родителей в многодетной семье, физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки, участникам ядерных испытаний. Еще одна категория — обладатели автомобилей мощностью до 70 лошадиных сил, — разъяснил Сенков.

Льготные показатели рассчитываются в зависимости от регионального законодательства, подчеркнул специалист.

Земельный налог

Для получения льготы по земельному налогу гражданин обязан иметь территорию в собственности. В данном случае также предусмотрены и федеральные, и местные льготы.

— Среди категорий, признанных льготными на федеральном уровне, вновь герои Советского Союза и герои РФ, кавалеры Ордена славы, инвалиды I и II групп, ветераны и инвалиды ВОВ и других боевых действий, физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки, и другие, — поделился Сенков.

Перечисленные правила действуют при наличии участка площадью до шести соток. От выплаты налога полностью освобождены некоторые организации, например, религиозные, добавил он.

Имущественный налог

От данного налога освобождены инвалиды I и II группы, участники ВОВ и других боевых действий, участники ядерных испытаний, военнослужащие со стажем более двадцати лет, члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, получатели пенсий и предпенсионеры, а также граждане, имеющие «северный стаж».

Полный список категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога, содержится в статье 407 Налогового кодекса РФ.

Льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Также должны быть соблюдены следующие условия: имущество не используется в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышает 300 миллионов рублей.