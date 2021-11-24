Какие три налога нужно обязательно уплатить до 1 декабря

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До 1 декабря 2021 года россиянам необходимо заплатить три налога: среди них — налог на имущество физических лиц, а также земельный и транспортный налоги. «Вечерняя Москва» пообщалась с заведующим кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерием Сенковым и узнала, на что стоит обратить внимание при уплате.

Как рассчитать сумму налога?

Ответственность за расчет суммы, необходимой для уплаты до 1 декабря, лежит на налоговой службе. Однако гражданам рекомендуется самостоятельно удостовериться в правильности вычислений, рассказал Валерий Сенков.

— Сейчас расчет налогов возложен на налоговую службу. Но все же все нужно проверять, все ли правильно рассчитано, нет ли чего-то лишнего, какие учтены периоды. Например, если автомобиль куплен или продан не в начале года, требуется расчет за каждый месяц по долям, — сообщил собеседник «ВМ».

Как получить извещение о необходимости уплаты?

Контролировать выплату налогов удобнее всего гражданам, у которых есть личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, заметил Сенков. Зарегистрированным пользователям уже пришло уведомление с указанием необходимых для уплаты сумм. По мнению эксперта, некоторые люди забывают о том, что у них есть личный кабинет на портале, и продолжают искать уведомление на бумажном носителе в почтовом ящике.

— Некоторые считают, что им не нужно ничего платить, если в почтовый ящик не пришло уведомление. Но, возможно, они просто забыли о существовании своего личного кабинета. Если налогоплательщик когда-то зарегистрировался на сайте, ему больше не будут поступать уведомления на бумажном носителе. Сейчас налоги можно быстро оплатить разными способами — даже по карте. Это гораздо удобнее, чем печатать платежку и стоять в очереди, — так было еще шесть–семь лет назад, — объяснил Сенков.

Также ошибочно ждать налогового уведомления на госуслугах, добавил специалист. На портале информация о налогах появится уже по истечении контрольного периода, предупредил он. Налогоплательщик увидит сумму с учетом начисленных за просрочку пеней.

Чем грозит просрочка уплаты?

Неуплата налогов грозит начислением штрафных пеней, рассказал эксперт. В случае просрочки сумма, необходимая для выплаты, растет ежедневно. Сначала размер пеней невелик и составляет одну трехсотую от необходимой выплаты, но с течением времени он возрастает.

В последние годы налоговая служба фиксирует неуплату очень быстро. У налогоплательщиков практически нет шансов копить долги годами, как это было раньше, подчеркнул Сенков.

— Раньше данные должников выгружались на портал «Госуслуги» довольного долго. Пени копились, и это можно было игнорировать. Но теперь сумма, не выплаченная до 1 декабря, фиксируется на портале уже до Нового года. До 1 января появляется информация о том, что готовится иск в Мировой суд на взыскание задолженности. Так налоговая сообщает гражданину о том, что необходимо выплатить долг, — поделился собеседник «ВМ».

Что делать, если вы не нашли ошибку в расчете или не получили уведомление?

Если налогоплательщик не получил уведомление о необходимости сделать выплату, следует обратиться в налоговую службу. Это можно сделать несколькими способами.

— Первый способ — дать обратную связь через личный кабинет сайта Федеральной налоговой службы и отправить запрос на проверку. Второй вариант — лично явиться в налоговую службу и решить волнующий вопрос. Третий — сделать заявку на МФЦ, — пояснил Сенков.

При необходимости перерасчета следует «подготовить доказательную базу» и заявить об ошибке в суде.

— Налог на имущество рассчитывается из стоимости, приближенной к кадастровой. Есть примеры, когда кадастровая стоимость, по мнению налогоплательщика, завышена. Здесь есть только один вариант: подготовить доказательную базу и оспорить кадастровую стоимость земли в судебном порядке, — уточнил эксперт.