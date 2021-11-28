Ищем талантливых и смелых: двигать образование вперед можно только командой

Педагог школы № 1253 Антон Фурса (в центре) инструктирует свою команду перед выступлением / Фото: Пресс-служба проекта «Флагманы образования»

В Москве продолжается прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Его цель — найти среди педагогов лучших управленцев, которые смогут вывести свои образовательные учреждения на совершенно новый уровень. Подать свою заявку на участие можно до 30 ноября.

На сайте конкурса флагманыобразования.рф уже зарегистрировались тысячи человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Как проходит конкурс, видно из инфографики. А цель его — найти и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих ярко выраженными лидерскими качествами.

Возможность вырасти

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров высказал удовлетворение, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал большой отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России.

— Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, — заявил Алексей Геннадиевич.

Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская подчеркнула:

— Петербургская система образования постоянно совершенствуется, и главной движущей силой прогресса, безусловно, остаются учителя под руководством грамотных управленческих команд. Уверена, те навыки и опыт, которые приобретут наши участники на конкурсе «Флагманы образования. Школа», дадут очередной толчок развитию не только каждого отдельного учреждения, но и Петербургской школы в целом. Мы желаем коллегам удачи и, конечно, ждем побед!

— Участие в любом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — это возможности профессионального и личностного роста. Очень здорово, что в новом сезоне появились конкурсы для команд школ, потому что, безусловно, слаженность команды — это очень важно для любого коллектива, и особенно для образовательного учреждения, — уверена министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Участницы конкурса (слева направо) Софья Архипова, Ярослава Красова, Виктория Крылова, Ника Плиева и Ангелина Кирдяшкина / Фото: Пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Педагог живет, пока учится сам

В конкурсе принимают участие и московские педагоги. Свою команду выставила реабилитационная школа-интернат № 32 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нее вошли заместитель директора Наиля Трямкина, классные руководители Татьяна Овсянникова и Надежда Пенкина, а также учитель иностранных языков Оксана Пирогова.

— Наша школа была основана в 2006 году. В Москве по своему профилю она уникальна, — рассказывает Наиля Трямкина. — Педагоги ставят цель не только обучить детей, но и оказать им помощь в социализации. Мы проводим реабилитационные процедуры, так необходимые детям с особенностями здоровья. В школе-интернате ученики проживают всю учебную неделю, и каждую секунду этого времени они окружены заботой и вниманием со стороны учителей, воспитателей, психологов, медицинских работников. Постоянное взаимодействие с родителями делает нашу школу большой семьей. Как писал Константин Ушинский: «Педагог живет до тех пор, пока учится сам», и команда наших учителей с готовностью принимает все вызовы. Конкурс «Флагманы образования. Школа» для нас —это шанс проявить мастерство и вдохновиться опытом коллег.

В команде нет случайных людей

Петр Зуев, исполняющий обязанности директора ГБОУ города Москвы «Цифровая школа», добавляет:

— Конкурс «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — динамичный и развивающийся. Важно, что при его проведении учитываются последние веяния в сфере образования. Он не зря проводится в командном формате, ведь современное эффективное школьное образование — это продукт деятельности слаженной команды, все участники которой — учителя, администрация школы, дети и родители — стремятся быть полезными для личностного и профессионального роста — не только собственного, но и тех, кто рядом.

В команде школы, как пояснил Петр Юрьевич, нет случайных людей. Все ее члены — и действующие педаго ги, и классный руководитель, и профессиональные управленцы в сфере образования — способны предложить оригинальные решения конкурсных испытаний, стремятся развивать систему образования нашей страны.

— Сегодняшние сотрудники школы — это талантливые управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших образовательных результатов, — пояснил Петр Зуев. — Именно от них зависят достижение успеха образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся. Конкурс «Флагманы образования. Школа» позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других педагогов России.

Тамара Абилдаева всегда готова делиться идеями и опытом с коллега- ми, особенно если это идет на пользу школьникам / Фото: Пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Дать путевку в жизнь: себе и ученикам

В конкурсе принимают участие педагогические коллективы со всей страны. В том числе — из соседнего Подмосковья. Выставила свою команду и средняя общеобразовательная школа № 25 из Сергиева Посада. В нее вошли директор Татьяна Петросова, учитель начальных классов Анастасия Богоявленская, учитель физики и классный руководитель Наталья Хромова, а также учитель музыки и классный руководитель Наталья Ушакова.

— Наша команда неоднородна по возрасту и стажу. Но это не проблема, ведь мы вместе хотим сделать обучение интересным. А еще — открыть для ребенка его самого, пробуждая его творческий потенциал, — рассказывает Татьяна Петросова.

По словам Татьяны Геннадьевны, одна из задач педагогов — сделать школу вторым домом, где ученика всегда ждут и готовы ему во всем помочь.

— И тогда, собираясь всей командой за круглым столом, мы находим нестандартные, а порой и весьма креативные решения самых сложных и, на первый взгляд, нерешаемых задач, — пояснила Татьяна Петросова. — Для этого в нашей школе есть все условия. Создана комфортная образовательная среда, есть Центр цифровой и гуманитарной направленности «Точка роста», профориентационные проекты «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», «Шаг в свое будущее», сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями и предприятиями и федеральная инновационная площадка «Пиктомир». Наше педагогическое кредо: «Учитель и ученик растут вместе...» Кстати, его придумали не мы, а Конфуций —много веков назад. От конкурса «Флагманы образования» ждем новых возможностей для развития, обмена опытом и позитива!

В конкурсе, кстати, нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участие —совершенно бесплатно. Призеры этого образовательного конкурса получат возможность не только громко заявить о себе на всю Российскую Федерацию и проверить свои знания, но и значительно повысить свою собственную квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки. А еще —войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, ну и, разумеется, получить приятные подарки и сувениры от партнеров конкурса.

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин. Сегодня организация развивает одноименную платформу, объединяющую в себе 26 проектов, в числе которых конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика» и всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал».

ЦИТАТА

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»:

— Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников.