Дептранс Москвы объяснил, зачем нужно было менять маршруты наземного транспорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

20 ноября в Москве запустили новую маршрутную сеть наземного городского транспорта «Магистраль» в Центральном и Южном административных округах. Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев рассказал подробнее об этих изменениях.

— Расскажите, пожалуйста, почему было принято решение изменить маршруты в ЦАО и ЮАО? Сколько всего маршрутов изменили?

— Маршрутная сеть в Москве формировалась спонтанно на протяжении десятков лет и практически в неизменном виде сохранялась с 80-х годов. Маршруты комплексно пересматривались только к Олимпиаде. С тех пор город сильно изменился (появились новые районы, десятки станций метро, МЦК и МЦД, новые зоны деловой активности), и ввод единичных маршрутов или корректировка существующих уже не меняет ситуацию так, как это необходимо пассажирам.

В Южном округе сейчас планируется много изменений: открываются станции БКЛ (Варшавская, Каширская, Кленовый бульвар, Нагатинский Затон), планируется запуск МЦД-5, строительство Бирюлевской линии метро, во многих районах стартует реновация, активно застраиваются бывшие промзоны, поэтому и наземный транспорт не должен отставать, а начинать работу раньше, чем вырастет число пассажиров. В центре же у нас все очень динамично и быстро меняется, появляются новые связки, транспортно-пересадочные узлы, места притяжения пассажиров, поэтому было принято решение пересмотреть существующую маршрутную сеть.

Новая маршрутная сеть построена по таким принципам: объединение дублирующих маршрутов. Там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Таким образом пассажиры будут меньше ждать на остановке.запуск новых магистральных маршрутов. Это те маршруты, которые везут пассажиров по самым востребованным направлениям: как правило, это основные магистрали и улицы.

Наша команда анализировала пассажиропотоки, исследовала транспортную доступность, оценивала развитие инфраструктурных и социальных объектов, а также рассматривала обращения жителей. Основная цель — маршруты должны быть понятными и удобными для пассажиров.

Всего в двух округах изменилось около 200 маршрутов, добавилось 56 новых остановок по просьбам жителей.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Как эти изменения помогут улучшить транспортную ситуацию в этих округах?

— Изменения большие, и благодаря им для жителей ЦАО и ЮАО время в пути сократится на 30-40 процентов. Во многих районах появились новые связки маршрутов, которые позволяют жителям быстрее добираться до нужных точек притяжения. За счёт выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее.

Например, Севастопольский проспект получил свой надежный магистральный маршрут в центр (и не просто до Тульской, а до Китай-города). Новый автобус м90 прошёл не только через всю застройку, расположенную вдоль Севастопольского проспекта, но и едет прямо до самого центра — Красной площади, Китай-города и Лубянки. Кроме того, автобусы едут по улице Введенского — через застройку кварталов, вошедших в программу реновации.

Выделенные полосы, по которым едет автобус, позволяют без задержек связать между собой районы Коньково, Зюзино, Черёмушки, Котловка, Донской, Даниловский, Замоскворечье, а также Калужский и Серпуховской радиусы метро и все 3 кольцевых линии (Кольцевую, МЦК и БКЛ, станция «Зюзино» на которой открывается в этом году).

В районе Чертаново на Дорожной улице размещена одна из крупных промышленно-деловых зон — здесь нет жилья, но много предприятий, офисов и учебных заведений. Раньше ближайшие остановки автобусов были только на Варшавском шоссе, чтобы перейти через которое, к тому же, надо преодолеть подземный переход. В новой сети запущены два новых маршрута: с988 связал северную часть Дорожной улицы с железнодорожной платформой Чертаново и метро «Южная», а 980-й проходит от метро «Южная »по Дорожной улице к МЦД Покровское и дальше вглубь жилой застройки Чертанова Южного. Таким образом, теперь в промзону удобно доехать как от метро, МЦД, жилых домов, так и жителям области, которые могут пользоваться электричками Павелецкого и Курского направлений.

Ещё пример — в районе Бирюлево-Восточное мы запустили 814-й автобус, который проходит прямо через застройку нового микрорайона - по проездам 6630 и 6631. Благодаря этому, жители района могут выходить из дома прямо к автобусным остановкам и добираться быстро и удобно до метро и МЦД. Раньше им приходилось идти пешком 10 минут до ближайших остановок.

— Помимо изменения маршрутов вы также переименовали остановки транспорта. С чем связано это решение?

— Названия остановок — это подсказка, куда едет автобус и на что можно пересесть. Многие названия остановок в Москве давно устарели или содержат упоминания объектов, которые больше не существуют. Такие остановки, скорее путают, чем помогают.

У многих остановок слишком длинные названия, которые тяжело размещать на флагах, схемах и табло, поэтому мы стараемся сократить их, убрать слова «улица», «станция» и «район», где это возможно.

Например, «Улица Борисовские Пруды, 48» — название слишком длинное. Конструкция «улица + дом» используется, только если рядом нет никаких других мест притяжения. Для этой остановки мы нашли альтернативу и назвали её «Братеевская пойма».

При выборе названия для остановки мы руководствуемся прежде всего тем, чтобы названия были актуальными, узнаваемыми и привязанными к существующим объектам. Особенно важно, это при названии конечных остановок.

Например, конечная трамвая № 3 — «Балаклавский проспект» — расположена около метро «Чертановская». Если назвать её так же, как и метро, большинство пассажиров поймут, куда едет трамвай, когда будут выбирать маршрут в центре города.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

— После введения изменений жители стали путаться, образовались очереди. Какая работа сейчас ведется для того, чтобы донести всю информацию до населения и избежать негативных ситуаций?

— Изменения были анонсированы за полтора месяца до запуска, 7 октября. Информация о запуске сети была размещена в электронных и печатных СМИ, социальных сетях, также мы запустили раздел «Магистраль» на Едином транспортном портале с подробнейшим описанием проекта, интерактивной картой маршрута, где люди могли оставить свои комментарии. Жители прислали 4 тысячи своих предложений и замечаний, часть изменений предложений уже удалось учесть, часть мы продолжаем анализировать.

С 8 ноября мы начали размещение обновленной навигации на остановках. Теперь на большинстве остановок в центре и на юге города есть схема маршрутов и их описание. Также были очень востребованы списки маршрутов было/стало, где было показано соответствие новых маршрутов старым.

Также многие пассажиры активно используют мобильные приложения. Уже со дня запуска во всех приложениях можно было построить путь на новых маршрутах.

За день до запуска на самых нагруженных остановках у метро начали работать волонтеры и сотрудники транспортного комплекса. Их работа продолжалась около недели: они раздавали листовки с новой схемой маршрутов и помогали пассажирам искать нужные маршруты.

Сейчас мы анализируем опыт запуска в ЦАО и ЮАО и продумываем дополнительные каналы коммуникации, чтобы охватить как можно больше жителей.

— В других округах тоже есть необходимость подобных изменений?

— Наша цель — сделать наземный транспорт ещё удобнее и быстрее, чтобы им пользовалось как можно больше пассажиров. Поэтому в 2022 году мы планируем актуализировать маршрутную сеть по всей Москве. Следующие на очереди — в ЮЗАО и ЗАО.

Сейчас мы продолжаем диалог с жителями города — рассматриваем предложения, собираем и анализируем обратную связь от горожан о необходимости дополнительных транспортных связей. По итогам данной работы в маршрутную сеть города будут внесены соответствующие корректировки.