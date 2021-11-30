Топ-10 самых обсуждаемых сериалов Рунета 2021 года

Фото: Pixabay

Киноиндустрия — одна из самых обсуждаемых тем у российских, да и иностранных зрителей. Наши соотечественники не только любят смотреть различные сериалы, но и читать новости, связанные с ними. «Вечерняя Москва» вместе с новостным агрегатором «СМИ2» собрали материалы о сериалах, новости о которых россияне читали чаще всего.

«Угрюм-река»

В этом сериале рассказывается о соперничестве сына и отца — Прохора и Петра Громовых. Они оба влюбляются в красавицу Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец поручает сыну преодолеть непроходимую Угрюм-реку.

Многосерийная лента, показанная на Первом канале, стала экранизацией романа Вячеслава Шишкова. Бурную реакцию в соцсетях у зрителей вызвала концовка сериала — она разительно отличалась от оригинала. Одни одобрили режиссерский ход, другие резко раскритиковали.

«Оптимисты»

Сериал с позитивным названием — это история о молодых советских дипломатах, которые искренне верили, что могут изменить мир. Во втором сезоне детективной драмы снялся известный актер Сергей Безруков. В интервью он поделился подробностями о съемках сериала и рассказал о своем персонаже. Также артист отдельно поделился историями о работе Московского Губернского театра на пике пандемийных ограничений.

«Каспий 24»

Сериал о мечтах и стремлениях журналистки Полины Королевой, которую сыграла Анастасия Заворотнюк. Сериал был основан на истории создания телеканала «Астрахань 24». Запуская новый канал, героям этого сериала приходится преодолеть множество различных испытаний.

«Каспий 24» вышел на экраны в юбилей главной героини — на 50-летие Анастасии Заворотнюк. Премьера сериала долго откладывалась из-за болезни артистки. Как рассказал постановщик Александр Франскевич-Лайе, ждали, когда Заворотнюк станет лучше и она сможет разделить эту радость со съемочной командой.

«За час до рассвета»

Главные роли сыграли Константин Хабенский и Андрей Бурковский. В сериале рассказывается о борьбе представителей правопорядка с бандой грабителей сразу после завершения Великой Отечественной войны. «За час до рассвета» также назвали ремейком известного советского сериала «Место встречи изменить нельзя». В СМИ посчитали, что смотреть это кинопроизведение будет трудно, но достаточно интересно.

«Ты»

В сериале рассказывается о сталкере-психопате Джо, охотящемся за девушками. В новом сезоне, премьера которого состоялась 16 октября, главный герой заводит семью и решает начать жизнь с чистого листа.

Этот сериал успел занять первое место в списке просмотров американского сервиса. Он сместил «Игру в кальмара» с этой позиции рейтинга Netflix. Но при этом критики считают маловероятным, что «Ты» попадет в рейтинг самых популярных проектов Netflix всех времен. Это уже как раз сделал сериал «Игра в кальмара».

«Сверхъестественное»

В многосерийной киноленте рассказывается о двух братьях — Дине и Сэме Винчестерах. Они выслеживают и убивают разную «нечисть» — вампиров, демонов, оборотней и прочих существ. Этот сериал, по некоторым оценкам, поместили на четвертое место в рейтинге «худших». Некоторым критикам не понравилась концовка «Сверхъестественных». Ее посчитали «предсказуемой, хоть и логичной».

«Ход королевы»

Эта история о шахматном вундеркинде-сироте Бет Хармон. Она стремится стать величайшей шахматисткой в мире, но при этом борется с алкогольной и наркотической зависимостью и эмоциональными проблемами. Действия сериала разворачиваются в 50–60-е годы. «Ход королевы» наградили вторым местом в рейтинге лучших сериалов 2020 года. Самая главная похвала досталась сценарию и самой истории. Также были высоко отмечены актерский состав и «красивая картинка».

«Легенда»

Действие сериала развивается в IX веке. Сын могущественного хана влюбляется в скромную девушку из бедного горного села. Разумеется, они не могут быть вместе, но чувства оказываются сильнее любых классовых предрассудков. Над шоу работают одни из лучших турецких специалистов. Новость об этих съемках обрадовала поклонников «Великолепного века». Ведь в «Легенде» снимаются любимчики публики Селим Байрактар и Филиз Ахмет.

«Пацаны»

В сериале рассказывается о двух противостоящих группах: «Семерке», элитной команде Vought, и отряде «Пацанов» — мстителей, которые хотя разоблачить корпорацию и супергероев. Перед съемками третьего сезона актер Джексен Эклс показал свой новый образ — длинную бороду и отросшие волосы. Селфи в «карантинном» амплуа на личной страничке звезды в инстаграме вызвало бурю обсуждений у поклонников.

«Мандалорец»

История о космическом охотнике за головами. Название отсылает к вымышленной расе с планеты Мандалор, к которой и принадлежит главный герой. Компания Lucasfilm, которая занималась производством этого сериала, отказалась от сотрудничества с актрисой Джиной Карано. Актриса исполнила роль Карасинтии Дюн в первых двух сезонах ленты. Это заявление было сделано вскоре после того, как Карано разместила в соцсетях не понравившуюся общественности публикацию. Пользователи обвинили актрису в антисемитизме и призвали компанию отстранить ее от проекта — именно эта новость заняла десятое место в нашем топе по читаемости.