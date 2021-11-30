Пять вопросов о новом штамме: специалисты оценивают риски мутации ковида

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29 ноября во Всемирной организации здравоохранения заявили о высоком риске распространения нового штамма ковида. На пять вопросов о мутированном вирусе «Вечерке» ответили эксперты.

Вопрос 1

Сколько разновидностей коронавируса известно на сегодня?

Сейчас Всемирная организация здравоохранения изучает несколько штаммов COVID-19. Их разделили на два списка — «вызывающие опасения» и «вызывающие интерес». В первый вошли штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», во второй — «Йота», «Каппа», «Лямбда» и «Мю».

Теперь к первому перечню может добавиться и новый B.1.1.529, он же «Омикрон».

Вопрос 2

Чем опасен новый штамм?

Как объясняет педиатр-инфекционист Анна Горбунова, у нового штамма насчитывают полсотни мутаций, при этом 32 находятся в спайковом (отвечающем за слияние с белком клетки человека) состоянии.

— У получившей самое широкое распространение «Дельты» было восемь мутаций в спайке — в той самой части вируса, которая является основной мишенью для вакцин, — рассказывает медицинский специалист.

По ее словам, мутация вируса — естественный процесс, который быстрее идет там, где население слабо вакцинировано.

Вопрос 3

Почему так много стали говорить о новом штамме?

— Новый вариант особенно беспокоит экспертов, потому что он сильно отличается от оригинального ковида, для борьбы с которым были разработаны современные вакцины. И это здоровая обеспокоенность, попытка работы на опережение, — уточняет педиатр-инфекционист.

По ее словам, вакцины уже доказали свою эффективность. Нигде нет стопроцентной защиты от возможности заразиться, однако прививка спасет от тяжелого течения болезни. Это касается и нового штамма ковида.

— Если вакцина понадобится, то «приготовить» ее можно будет в течение нескольких недель, — отмечает педиатр-инфекционист.

Вопрос 4

Почему до сих пор нет лекарства от ковида?

— Предотвращать болезнь эффективнее, чем ее лечить. Если возбудитель пойман (а в случае с ковидом это так), изучена его антигенная структура, прочитан геном, то дальше сделать вакцину — вопрос двух недель. Доказать, что она работает, тоже надо, конечно. А с лекарством процесс может затянуться на десятилетия, — поясняет биолог Антонина Обласова.

Вопрос 5

И все же: новый штамм страшен? Или пандемия идет на спад?

— Пока не описано ни одного тяжелого случая заболевания «Омикроном», — отмечает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. — А мутации штаммов помогут вирусу изничтожить себя.

КСТАТИ

В научном центре «Вектор» заявили, что на основании данных об изменениях в спайк-белке «Омикрона» есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» сопоставима с «Дельтой».