Пять вопросов о новом штамме: специалисты оценивают риски мутации ковида
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
29 ноября во Всемирной организации здравоохранения заявили о высоком риске распространения нового штамма ковида. На пять вопросов о мутированном вирусе «Вечерке» ответили эксперты.
Вопрос 1
Сколько разновидностей коронавируса известно на сегодня?
Сейчас Всемирная организация здравоохранения изучает несколько штаммов COVID-19. Их разделили на два списка — «вызывающие опасения» и «вызывающие интерес». В первый вошли штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», во второй — «Йота», «Каппа», «Лямбда» и «Мю».
Теперь к первому перечню может добавиться и новый B.1.1.529, он же «Омикрон».
Вопрос 2
Чем опасен новый штамм?
Как объясняет педиатр-инфекционист Анна Горбунова, у нового штамма насчитывают полсотни мутаций, при этом 32 находятся в спайковом (отвечающем за слияние с белком клетки человека) состоянии.
— У получившей самое широкое распространение «Дельты» было восемь мутаций в спайке — в той самой части вируса, которая является основной мишенью для вакцин, — рассказывает медицинский специалист.
По ее словам, мутация вируса — естественный процесс, который быстрее идет там, где население слабо вакцинировано.
Вопрос 3
Почему так много стали говорить о новом штамме?
— Новый вариант особенно беспокоит экспертов, потому что он сильно отличается от оригинального ковида, для борьбы с которым были разработаны современные вакцины. И это здоровая обеспокоенность, попытка работы на опережение, — уточняет педиатр-инфекционист.
По ее словам, вакцины уже доказали свою эффективность. Нигде нет стопроцентной защиты от возможности заразиться, однако прививка спасет от тяжелого течения болезни. Это касается и нового штамма ковида.
— Если вакцина понадобится, то «приготовить» ее можно будет в течение нескольких недель, — отмечает педиатр-инфекционист.
Вопрос 4
Почему до сих пор нет лекарства от ковида?
— Предотвращать болезнь эффективнее, чем ее лечить. Если возбудитель пойман (а в случае с ковидом это так), изучена его антигенная структура, прочитан геном, то дальше сделать вакцину — вопрос двух недель. Доказать, что она работает, тоже надо, конечно. А с лекарством процесс может затянуться на десятилетия, — поясняет биолог Антонина Обласова.
Вопрос 5
И все же: новый штамм страшен? Или пандемия идет на спад?
— Пока не описано ни одного тяжелого случая заболевания «Омикроном», — отмечает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. — А мутации штаммов помогут вирусу изничтожить себя.
КСТАТИ
В научном центре «Вектор» заявили, что на основании данных об изменениях в спайк-белке «Омикрона» есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» сопоставима с «Дельтой».