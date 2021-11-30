Как российские вакцины могут бороться со штаммом «Омикрон»

Медсестра городской поликлиники № 62 Елена Иванникова готовится сделать пациенту прививку от коронавирусной инфекции. Специалисты уверены, что отечественные вакцины эффективны и против новых штаммов ковида / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

30 ноября в Минздраве заявили об эффективности отечественных вакцин против штамма коронавируса «омикрон». Специалисты объяснили «Вечерней Москве», как работают препараты.

Имеющиеся вакцины от COVID-19 должны защитить даже от «омикрон»-штамма, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

— Сейчас ученые уверены, что уже существующие вакцины могут уберечь людей и от тяжелого течения болезни, и от летального исхода, — отметила она.

На сегодняшний день в ЮАР зарегистрировано около ста зараженных новым штаммом коронавируса. Заболевшие также есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные, и список таких стран растет каждый день.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на чрезвычайном заседании признала новый штамм «вызывающим озабоченность». Эксперты считают, что подхватить инфекцию могут и переболевшие люди, и вакцинированные.

В то же время ученые заверяют: современные вакцины окажутся эффективными для снижения общих рисков заражения людей. Но для этого большая часть населения должна быть привита. Только тогда будет выработан необходимый иммунитет, а число тяжелых случаев при заражении коронавирусом серьезно сократится.

Столичный ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эберц разъясняет: вирус без остановки размножается в клетках человека, но у вакцинированного или переболевшего этот процесс протекает медленно, а затем и вовсе останавливается. А в случае если в организме нет вакцины, все происходит наоборот.

— Когда непривитых много — концентрация вируса в популяции людей становится огромной, — говорит она. — Но при первой волне пандемии, когда появился «Спутник V» и другие вакцины, защита привитых от госпитализаций была под 98 процентов. Однако вирус мутирует, защита ослабевает, поэтому обязательно нужна ревакцинация.

По ее словам, также необходимо принимать во внимание скорость вакцинации.

— Чем медленнее этот процесс, тем больше мы даем шансов вирусу измениться, мутировать и выдвинуть на поверхность свои наиболее агрессивные варианты, — добавляет ученый.

В свою очередь биолог Антонина Обласова объясняет, почему вакцины от коронавирусной инфекции появились быстро, а лекарственные препараты — нет.

— Вакцину создать проще. Если возбудитель пойман (а в случае с ковидом это так), то сделать вакцину от него — вопрос нескольких недель. А вот с лекарством от болезни процесс поиска может затянуться на десятилетия.

По ее словам, предотвращать болезнь всегда эффективнее, чем ее лечить. Поэтому вакцинация широких слоев населения — это первоочередная мера борьбы.

ВОЗ подтверждает: вакцинация необходима, ее темпы необходимо наращивать.

— «Спутник V» и другие отечественные вакцины, вероятно, могут формировать немного более крепкий иммунитет к штамму «омикрон», — отмечает доктор биологических наук Анча Баранова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Дмитриев, глава Российского Фонда прямых инвестиций «РФПИ»:

— Исследование эффективности вакцины «Спутник V» против нового «омикрон»-штамма коронавируса продлится три недели. «Спутник» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. При необходимости порядка 100 миллионов доз модифицированного «Спутника V» может быть выпущено к концу февраля 2022 года.