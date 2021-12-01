Чтобы в окнах не свистело

Юные москвички на Чистопрудном бульваре. Москва. 1983 г. Фото В. Соболева / Фото: Главархив Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне юбилея — 100-летия редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Как сейчас, так и полвека назад москвичей волновало решительно все — от диетичности и веса куриных яиц до реставрации Дрезденской галереи. На столь разноплановые вопросы жителям, как всегда, отвечала служба «Справочного бюро» «Вечерки».

За яйцами глаз да глаз

В СССР все вопросы продуктовых стандартов регулировались государством. Поэтому шаг влево, шаг вправо в маркировке продукции — и тут же шквал вопросов от бдительных горожан.

1 ноября 1971 года гражданка Е. Ситоленко сообщила в «Справочное бюро»: «В магазине мне сказали, что срок, когда яйца считаются диетическими, увеличен до 10 дней вместо прежних 7. Так ли это?» Тогда же другая хозяйка, Л. Гранина, спрашивала: «Существует ли минимальный вес для диетического яйца?»

В этой ситуации главным арбитром могло быть Государственное управление торговли продовольственными товарами СССР. Там и был получен ответ: «Диетическими называют яйца весом не менее 44 граммов в течение 7 суток после того, как они снесены, не считая дня снесения». Таким образом, любые попытки работников торговли «на местах» выдавать лежалый товар за диетический пресекались на корню. С напечатанным в «Вечерке» ответом можно было смело идти к заведующему магазином, и тот не мог уже отвертеться.

Зима пришла — заклеим окна

В 1970-е годы окна в городе по старинке были деревянными. Иногда с двойной рамой. В некоторых домах между рамами была специальная область для хранения продуктов. Положить туда еду можно было через специальную форточку. Естественно, в окнах было много щелей. Так что утепление окон было ежегодным ритуалом. В ход шли и поролон, и изолента.

3 ноября 1971 года москвичка П. Боева спрашивала: «Каким клеем нужно оклеивать оконные переплеты, чтобы весной его легко было смыть?» Рецептов было много, и у каждой хозяйки наверняка был свой. Дежурные журналисты «Справочного бюро» обратились к специалистам — в Мосхозторг.

Там сообщили: «Бумагу на оконные переплеты лучше приклеивать крахмальным клейстером». Кратко, просто, легко запомнить. Применять можно и сегодня.

Спасая искусство

Интересовал читателей не только быт, но и высокое искусство. 11 октября 1976 года товарищ С. Горская спросила: «Верно ли, что одному из московских художников за реставрацию картин Дрезденской галереи присвоено звание почетного гражданина Дрездена?» Советский НИИ теории изобразительных искусств сообщил: «Звание почетного гражданина города Дрездена было присвоено московскому художнику-реставратору С. Чуракову за участие в спасении и реставраци и картин Дрезденской галереи. В настоящее время С. Чураков — заведующий отделом научной консервации и реставрации Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина».

Во время Второй мировой войны Дрезден подвергся мощным налетам авиации, поэтому картины местных музеев были спрятаны в подземных шахтах. Для многих полотен такое хранение закончилось плачевно. Сырость и пыль нанесли им серьезный урон. После войны восстанавливать их пришлось советским специалистам. Им-то немцы и были благодарны.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Василий Дегтярев, житель СВАО, 32 года

Вопрос: Как можно сделать обувь зимой менее скользкой?

Ответ редакции «МВ»: Существует множество вариантов. Есть дорогостоящие, за которыми надо обращаться к обувным мастерам. Например, нанесение на подошву дополнительного протектора или установка особых шипов-набоек — как на зимней автомобильной резине. Это обойдется приблизительно в 500 руб лей. Можно купить и самостоятельно установить на свою обувь накладки-ледоступы.

Но есть способы народные: приклеить к подошве наждачную бумагу или нанести на нее специальный узор из клея, а потом посыпать его песком. Некоторые сами вкручивают в подошвы ботинок саморезы. Обувь после этого, скорее всего, испортится, поэтому лучше обращаться к специалистам.

Алиса Фиалкина, жительница ЮЗАО, 56 лет

Вопрос: Что такое «индекс оливье» и что с ним сейчас — в этом году?

Ответ редакции «МВ»: «Индекс оливье» — это средняя стоимость продуктового набора, необходимого для приготовления двух килограммов традиционного советского праздничного салата оливье. В этом году его стоимость составила 322 рубля 50 копеек. По сравнению с прошлым годом салат подорожал на 6,07 процента.