На удачу и Пятачок бежит: потерянную свинью приютила на время популярная блогерша

Фото: Instagram/tanya_berg_

Беспризорная свинья, замеченная в Мещерском парке, прославилась в соцсетях. 30 ноября волонтеры рассказали, через что пришлось пройти восходящей звезде.

Тишину Мещерского парка нарушило похрюкивание черной свиньи. В один из хмурых осенних дней это животное — брошенное, несчастное, обессиленное — набрело на местное кафе.

— Мы живем рядом с парком и часто ходим туда гулять, — рассказала Людмила Сидоренко. Именно она сообщила в соцсетях о животном. — Увидели, что там бегает свинья. Черная и симпатичная, размером с собаку, но пугливая. Она все время бродила рядом с кафе.

Сердобольные сотрудники заведения кормили животное яблоками, омлетом и пончиками. Еду оставляли под деревом и наблюдали за трапезой из укрытия: животное не подпускало к себе людей.

— Я решила кинуть информацию в сеть, — продолжила Сидоренко. — Явно ведь — свинья не дикая. Подумала, что так можно найти хозяина. В то же время сама ходила ловить животное. Мне сказали, что при минусовой температуре свинья может замерзнуть, заболеть циститом, воспалением легких.

Многочисленные попытки жителей района поймать свинью не увенчались успехом. Однако они привлекли внимание других москвичей, которые потянулись в Мещерский парк, чтобы помочь животному. Но удалось поймать свинью блогерше Тане Берг. Девушка отправилась в парк под покровом ночи в сопровождении мужа, друзей и подписчиков. Видео, сделанное Таней во время спецоперации, похоже на отрывок из сериала о выживании в дикой природе. Около трех часов блогерша шла по следу зверя. И не зря.

Блогерша временно приютила свинью дома. Собирается продержать ее на карантине, отвести к ветеринару, откормить и отогреть. Затем будет искать животному новых хозяев. Предыдущие владельцы так и не объявились.