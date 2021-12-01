Виды выключателей света

SHA_6356.JPG / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

При организации освещения в доме или квартире применяются разные виды выключателей. Они могут отличаться друг от друга способом подключения, принципом действия, дизайном и цветом. Чтобы выбрать приемлемую модель, перед монтажом стоит разобраться в классификации этих устройств и ознакомиться с их техническими характеристиками.

Способы монтажа

Исходя из способа установки, выключатели бывают накладными и встроенными. В первом случае их накладывают на стену и фиксируют крепежами. Такие модели применяются при открытой проводке, но при необходимости могут быть присоединены к скрытой. После монтажа они выступают над стеной, поэтому смотрятся не всегда привлекательно.

Встроенные модели требуют предварительной подготовки полости (штробы). При установке они утопают в стене и выглядят более презентабельно. Изделия могут использоваться для скрытой проводки и применяются в электрических сетях квартир или частных домов.

Способы коммутации

В домашних осветительных системах используются два способа подключения выключателей:

• Пружинный контакт — предусматривает наличие зажима на пружине, в который вставляется проводник. Особенная форма контакта предупреждает выпадение провода, а пружина сводит к минимуму вибрационное воздействие тока.

• Винтовой зажим — классический способ соединения, при котором провод устанавливают в клемму и зажимают болтом. В отличие от пружинного метода, винтовые зажимы не гасят вибрацию тока, поэтому с течением времени крепеж ослабляется.

Виды выключателей по типу управления

Современные электровыключатели имеют широкую классификацию по способу включения света. Как правило, этот параметр играет главную роль при выборе устройства для дома. Наиболее распространенными являются такие модели:

• Клавишные — стандартные механизмы, оснащенные одной и более клавишами. Внутри конструкции предусмотрена пружина, которая обеспечивает управление светом за счет сжатия или растяжения.

• Шнуровые — имеют прочный шнурок, за который нужно дергать для включения или отключения света. Чаще всего применяются в бра, но могут использоваться и в потолочных люстрах.

• Кнопочные — оборудуются кнопкой, нажатие на которую замыкает или размыкает контакты. Ранее такие электровыключатели ставили только на настольные лампы, но сегодня их можно встретить и на настенных светильниках.

• Сенсорные — современные модели, которые функционируют за счет прикосновения к сенсорной панели.

• Диммеры — используются для установки необходимой степени освещенности помещения. Принцип их действия схож с реостатом. При необходимости пользователь может поворачивать кнопку и плавно менять освещение от яркого до полного выключения.

Дополнительные функции

Многие устройства оснащаются вспомогательным функционалом, который делает их удобными в эксплуатации. Так, выключатели-таймеры могут отключать освещение через заданный промежуток времени, а модели с датчиками движения включают свет, когда рядом с ними проходит человек. Некоторые устройства имеют подсветку, которая позволяет легко обнаружить их в темной комнате. Наиболее продвинутыми считаются электровыключатели с датчиком присутствия, который улавливает инфракрасное освещение от человека и на основании этого выключает или включает свет.

Как видите, рынок осветительного оборудования может предложить пользователям выключатели под любые запросы. При подборе стоит тщательно оценить потребности в организации освещения. Устройства ставятся на долгое время, поэтому их неправильный выбор может снизить комфорт в эксплуатации осветительных приборов.

На правах рекламы