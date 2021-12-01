Продажи устройств для «умного дома» выросли на треть

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Россияне, похоже, хотят сделать свое жилище удобнее. С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети «МегаФон Ретейл» вырос на 34 процента в натуральном выражении и на 41 процент — в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории устройств растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Большое влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики компании фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

— По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30 процентов. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, — комментирует генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 62 процента. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44 процента. Далее следуют «Яндекс.Станция Лайт» (22,5 процента) и JBL Link Portable (21 процент). Продажи всех моделей колонок выросли на 38 процентов в штуках и 47 процентов в деньгах.

В тройку самых популярных товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4 процента. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 6,4 процента. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 15 процентов и 33 процента в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию «Яндекса». Например, самой популярной умной лампой стала «Яндекс YNDX-00010», а розеткой — «Яндекс YNDX-0007W».

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11 процентов — до 4671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать умную технику в розничных магазинах. На долю покупок в салонах оператора пришлось 75 процентов продаж против 25 процентов в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

— Покупка оборудования для «умного дома» — это не только способ повысить свой комфорт, но и сэкономить на услугах ЖКХ, — убежден кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.