Врач рассказал о возможных мутациях коронавируса после штамма «омикрон»

Медсестра лаборатории Лаура Джелилова берет пробу на определение коронавируса в крови / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не дает причин для беспокойства, заявил врач-вирусолог Алексей Аграновский. О новой форме инфекции медик рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Алексей Анатольевич, вы говорите, что пока рано беспокоиться. Почему?

— Чтобы оценить масштабы проблемы верно, нужна статистика по новому штамму. А ее пока нет, потому что случаев заражения еще слишком мало. Поэтому не вижу оснований говорить, что все пропало и что эта вариация выиграет «конкуренцию» у «дельта»-штамма, который доминирует сейчас. Насколько опасна эта мутация, станет понятно, когда исследуют большое количество вирусных образцов.

— А чем именно «омикрон» отличается от предыдущих штаммов COVID-19?

— Представьте, что вирус — это флешка. А человек — компьютер с огромным объемом информации. Вирусы распознают «USB-вход», вставляются в организм, копируют информацию о теле человека и размножаются. Но чтобы «флешка» подошла под нас, нужен белок-шип, с помощью которого вирус прикрепляется к клетке. Мутация происходит тогда, когда в маленьком участке белка-шипа происходят замены аминокислот.

И на вирусной «флешке» у «омикрона» таких замен — 50 штук. Из них 30 в белке шипа и 10 в том его участке, который отвечает за введение вируса в клетку. Никогда раньше не было, чтобы новый штамм нес столько замен. Вирус изменился сильнее, чем когдалибо. Отсюда, собственно, и беспокойство. Сейчас этот штамм «омикрон» показывает, что мы все недооценивали способности вируса меняться.

— Если вирус так сильно изменился, можно ли говорить о том, что он стал опаснее?

— Количество замен не гарантирует, что свойства вируса поменяются. Нельзя сказать только по этим данным, что будут более тяжелые симптомы, увеличатся патогенность или заразность. Новый штамм может, наоборот, оказаться менее патогенным, но более заразным. Сказать, что вирус будет сильнее мутировать, тоже нельзя.

— Почему же тогда боятся, что вирус будет опаснее?

— Пока это предположение, оно ничем не обосновано. Для начала ученые должны исследовать, где именно и на каких участках вирусной РНК произошли замены аминокислот. Только тогда будет понятно, какие именно свойства у нового штамма и насколько он опаснее.

— Что касается вакцины: стоит опасаться, что существующие препараты будут неэффективны против нового штамма?

— Ученые должны исследовать, помогут ли антитела после «Спутника V» нейтрализовать новый штамм вируса. Но такого, чтобы существующая вакцина не влияла на вирус никак, быть не может. Исследования покажут, насколько она эффективна. Нужно понять, нейтрализуют ли «омикрон» антитела из крови переболевших «дельта»-штаммом коронавируса. Это важные, реальные задачи для лабораторий.

СПРАВКА

Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Всемирная организация здравоохранения признала этот вариант опасным и предупредила, что риск заражения у перенесших COVID-19 может быть выше.