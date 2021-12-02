Столичные власти и «Пятерочка» рассказали московским студентам о работе в розничной торговле

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Столица уделяет трудоустройству молодежи пристальное внимание, проводит специализированные акции и образовательные мероприятия, привлекая к ним крупных работодателей.

На днях одно из таких мероприятий для студентов московских вузов провел Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы совместно с торговой сетью «Пятерочкой».

На нем руководители региональных отделений торговой сети рассказали учащимся о преимуществах и перспективах трудоустройства в ретейле (розничная продажа — прим. «ВМ»), провели для них бизнес-игру и предложили заинтересованным слушателям актуальные вакансии, на которые они смогут претендовать после завершения обучения.

Подобные мероприятия помогают молодежи быстрее сориентироваться и понять, какое будущее они видят для себя. Например, встреча с представителями торговой сети в целом может помочь молодым людям, желающим трудоустроиться в ретейл.

Эта встреча стала первым подобным мероприятием в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и столичными властями.