Запущен в серию российский объектив с рекордными показателями

Александр Пац / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Многие соотечественники помнят и любят всемирно известную марку фотоаппаратов «Зенит». Фотоаппараты этого бренда выпускались с начала 50-х годов прошлого столетия до середины 90-х и снискали заслуженную славу. Тем сильней сейчас горечь от их ухода в прошлое.

Отечественные камеры и объективы на стыке эпох не сумели вписаться в новый мир электроники и были незаслуженно забыты. Их опередили такие зарубежные гиганты, как Sony, Сanon, Nikon, Petax.

А ведь именно советский фотоаппарат «Зенит-Е» вошел в историю мировой фотоиндустрии как самая массовая камера в мире, выпущенная тиражом более 21 миллиона! В 1960-е и 1970-е годы он успешно поставлялся на экспорт и был для СССР надежным источником валюты. Потребителю полюбились простота, неприхотливость и прекрасная оптика наших «Зенитов». Оптическое стекло советского производства неизменно отличалось высоким качеством изготовления при минимальной цене. Многие объективы тех лет и до сих пор в ходу. И хотя на фотопленку сегодня снимает только узкий круг ценителей, то объективы от советских фотокамер до сих пор используются и продаются не только в России, но и далеко за рубежом.

— Главное их достоинство — это идеальный баланс цены и качества, — сказал ветеран завода, ранее выпускавшего «Зениты», — Владимир Акимов, — если легендарный «Гелиос-44» правильно отъюстирован, то это и сейчас великолепный «портретник», который можно купить по цене ресторанного обеда! Аналогичный объектив именитой японской фирмы будет стоить в разы дороже. Какой-нибудь Nikkor в сравнении с зенитовской оптикой просто разорительно дорог. Вот и сегодня многие пользователи, снимающие кино при ограниченном бюджете, разыскивают и с удовольствием покупают советские объективы. При этом до сих пор на рынке обнаруживаются великолепные экземпляры.

Московский кино- и телеоператор Сергей Давидяк после начала пандемии освоил профессию организатора онлайн трансляций. И в своей работе он пользуется именно советскими и российскими объективами.

— Чтобы организовать качественные трансляции концертов, я использую красногорские объективы «Юпитер» и «Гелиос». Через различные переходники они прекрасно совмещаются с современными японскими видеокамерами. Автофокус мне не нужен, так как камеры снимают со штатива. И очень нравится их вес — эти объективы совсем легкие! Они дают великолепное изображение! Иностранный объектив с аналогичной светосилой стоил бы раз в пять дороже, и я бы просто по финансам не потянул качественных концертных трансляций, — уверен Сергей Давидяк.

Неудивительно, что в России, наконец-то сориентировавшейся в океане фоторынка, решили вернуться к производству объективов. Неужели просто реанимировали старые конструктивные решения? Оказывается, нет. Разработали новые модели с учетом всего прошлого опыта. Благо, советская оптическая школа не только не утратила своего потенциала, но и приумножила плеяду талантливых специалистов.

— Сейчас нами запущен в серийное производство рекордный супер светосильный объектива с максимально диафрагмой 0, 95, — рассказывает начальник отдела разработки объективов Александр Пац, — не у каждой зарубежной фотографической фирмы есть объектив такой светосилы и качества. А если и есть, то цена его в несколько раз выше.

По словам конструктора, рынок наводнен китайской оптикой, стоит она дешево (хотя дороже, чем отечественная), но по оптическим свойствам значительно слабее. Объективом с рекордной светосилой 0.95 можно снимать почти в полной темноте, а мы знаем, что это особенно ценят «киношники».

— Это отличный пример безальтернативного импортозамещения! — уверен потомственный фотограф и коллекционер фотокамер Яков Титов, — Я сравнивал эту «линзу» с аналогичным объективом несуществующей уже фирмы Minolta, старым объективом Canon c такими же заявленными характеристиками, с приблизительно схожим китайским. Наш, отечественный, показал себя великолепно! Рад, что бренд «Зенит» возвращается на рынок объективов. Уверен, он поможет тысячам соотечественников создавать неповторимые фотоработы. По качеству изображения наш не уступает ни Leica, ни Zeiss, ни Sony.

— Отрадно видеть, что российская оптика снова в моде и в тренде. Ведь в 1958 году на международной выставке в Брюсселе сразу нескольким советским объективом было заслуженно присуждено Gran Prix. И эту награду взяла страна, недавно поднявшаяся из руин страшной войны, — радуется до сих пор работающий с плёнкой московский фотограф-художник Олег Пекарский, — многие разработки советских конструкторов, таких, как Михаил Русинов — автор легендарного «Руссара» и Давид Волосов, вошли в историю мировой оптики.

Несказанно рад, что в обновленной России снова приступили к серийному выпуску высококлассных объективов. В современном съемочном оборудовании раздражает обилие электроники. Для моих нужд в пейзажной и портретной съемке это излишне. Люблю работать, не торопясь, используя ручные настройки, чтобы в поисках удачного кадра, не зависеть от батареи. Особенно актуально это в длительных экспедициях по живописным местам нашей страны.

Упомянутый отечественный объектив с максимально диафрагмой 0,95 уже выпускается серийно, но пока не очень массово. Его можно встретить в продаже, но пока не повсюду. Однако производители отечественных объективов настроены решительно. Они расширяют товарные линейки и технически довооружаются, чтобы нарастить объемы выпуска.