Педагоги из 70 школ столицы разрабатывают образовательные проекты на ИТ-полигоне

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учителя используют высокотехнологичное оборудование ИТ-полигонов для проведения уроков.

Педагоги из 70 школ Москвы разрабатывают специальные образовательные программы для школьников в рамках digital-марафона проекта «Учебный день в ИТ-полигоне». Он проходит на площадках 11 школ.

Для того чтобы учителя смогли создать интересные задачи для ребят с использованием информационных технологий, эксперты провели форсайт-сессии по конструированию учебных проектов. Педагогам рассказали, как научить школьников создавать мобильных роботов или видоизменять 3D-объекты. Кроме того, учителям информатики, физики, математики, технологии из школ — обладателей ИТ-полигонов предложили кейсы, охватывающие все востребованные направления ИТ-сферы: программирование, робототехнику, информационную безопасность, большие данные, моделирование и прототипирование, технологии связи. Так, педагоги создавали нейроинтерфейсы, разрабатывали и тестировали чат-боты, проектировали и изготавливали элементы конструкций роботизированных устройств, исследовали физические принципы работы электронной техники.

— Марафон является превосходной образовательной площадкой для учителей. По его итогам столичные педагоги представят свой опыт использования оборудования ИТ-полигонов, также будет создан сборник из 12 сценариев учебных дней в ИТ-полигоне для учеников 8 — 11 классов, в который войдет коллекция из 60 практических кейсов, включающих более 200 учебных задач. Ценность этого практического опыта трудно переоценить, ведь он наглядно свидетельствует о том, как важны подобные мероприятия для профессионального взаимодействия, повышения квалификации специалистов, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В декабре в школах с ИТ-полигонами пройдут учебные дни на основе задач, разработанных проектными командами в ходе марафона.

Проект «ИТ-полигон» позволяет реализовывать современные образовательные решения. Выполняя практико-ориентированные задания, ребята получают знания о современных технологиях производства, формируют профессиональные ИТ-навыки.