Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Педагоги из 70 школ столицы разрабатывают образовательные проекты на ИТ-полигоне

Марьяна Шевцова

Общество
Педагоги из 70 школ столицы разрабатывают образовательные проекты на ИТ-полигоне
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учителя используют высокотехнологичное оборудование ИТ-полигонов для проведения уроков.

Педагоги из 70 школ Москвы разрабатывают специальные образовательные программы для школьников в рамках digital-марафона проекта «Учебный день в ИТ-полигоне». Он проходит на площадках 11 школ.

Для того чтобы учителя смогли создать интересные задачи для ребят с использованием информационных технологий, эксперты провели форсайт-сессии по конструированию учебных проектов. Педагогам рассказали, как научить школьников создавать мобильных роботов или видоизменять 3D-объекты. Кроме того, учителям информатики, физики, математики, технологии из школ — обладателей ИТ-полигонов предложили кейсы, охватывающие все востребованные направления ИТ-сферы: программирование, робототехнику, информационную безопасность, большие данные, моделирование и прототипирование, технологии связи. Так, педагоги создавали нейроинтерфейсы, разрабатывали и тестировали чат-боты, проектировали и изготавливали элементы конструкций роботизированных устройств, исследовали физические принципы работы электронной техники.

— Марафон является превосходной образовательной площадкой для учителей. По его итогам столичные педагоги представят свой опыт использования оборудования ИТ-полигонов, также будет создан сборник из 12 сценариев учебных дней в ИТ-полигоне для учеников 8 — 11 классов, в который войдет коллекция из 60 практических кейсов, включающих более 200 учебных задач. Ценность этого практического опыта трудно переоценить, ведь он наглядно свидетельствует о том, как важны подобные мероприятия для профессионального взаимодействия, повышения квалификации специалистов, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В декабре в школах с ИТ-полигонами пройдут учебные дни на основе задач, разработанных проектными командами в ходе марафона.

Проект «ИТ-полигон» позволяет реализовывать современные образовательные решения. Выполняя практико-ориентированные задания, ребята получают знания о современных технологиях производства, формируют профессиональные ИТ-навыки.

Читайте также:
Школы Технологии Учителя
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте