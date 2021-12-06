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Как начать новый год с чистого листа: приводим жизнь в порядок

Павел Гриднев

Общество
Как начать новый год с чистого листа: приводим жизнь в порядок
Фото: Pexels

В конце года хочется подвести некую черту: что получилось, а что можно было сделать иначе — на работе, личной жизни, в отношениях с друзьями и близкими. На какой из аспектов обратить больше внимания и как достичь желаемого, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Анастасия Грачева.

Делаем первый шаг

Чтобы разобраться с приоритетами, важно посмотреть на свою жизнь словно со стороны, увидеть ее целиком: так сможете изучить каждую сферу, а после определиться с тем, чего хочется достичь. О каких сферах идет речь? Это могут быть отношения, здоровье, семья, работа, саморазвитие, увлечения, творчество, духовность. Наиболее значимые на сегодняшний день выбираете самостоятельно. Дальше в каждой из выбранных сфер важно определиться с истинными желаниями — не теми, что навязаны другими, но теми, что важны лично для вас. Иногда услышать внутренний голос получается не сразу, потому не спешите и дайте себе время.

Мечты выписаны? Отлично. Какие из них можно превратить в цели? Берем их на вооружение и смотрим, как далеко находимся от достижения желаемого. В таком формате жизнь можно представить в виде круга. Разделите его на части, каждая из них и есть отдельная сфера. Центр – начало пути; точка на внешней окружности — главное достижение, к которому стремитесь.

Обозначьте свою позицию на текущей момент по отношению к цели: это может быть стартовая позиция либо середина. А может быть, в этом секторе вы уже достигли всего, чего хотели? В контексте темы наведения порядка в жизни очень удобно использовать технику визуализации «Колесо баланса». Она структурирует направления, наглядно показывает, на каком вы этапе и сколько нужно еще сделать.

Любой порядок начинается с мелочей

Для того, чтобы достичь цели, нужно поставить перед собой несколько задач. Чем их больше, тем лучше, потому что даже небольшой шаг — это уже движение. Как себя поддержать?

  • радуйтесь каждому достижению, каждой мелочи;
  • не ругайте за ошибки и неудачи — наоборот, сделайте выводы и идите дальше;
  • не теряйте веру, подбадривайте за каждую маленькую победу;
  • и вообще — хвалите себя чаще.

Будьте на своей волне

Время — самый ценный ресурс в жизни человека. Оттого, наверное, мы все постоянно торопимся, боясь чего-то не успеть, в итоге выгораем и испытываем хронический стресс. Отнеситесь к себе бережнее, возьмите паузу. Правда, здесь может ждать подвох: чувство, что «переборщили» с отдыхом. Такое ощущение способно вызвать тревогу и беспокойство («Что это я лежу! Соседка к 10 утра уже успела и зарядку сделать, и завтрак полезный приготовить, и книгу почитать, и с детьми на прогулку сходить!»).

Если остановитесь и замедлитесь, сможете ощутить то самое внутреннее спокойствие. Расслабляться действительно очень полезно: в такие моменты неспешно поразмышляйте обо всем, что необходимо осуществить для достижения цели. Обозначьте задачи по каждой сфере жизни. Здорово, если запишете их на бумаге или в телефоне; еще лучше, если подберете к ним изображения и иллюстрации. Визуализация сработает, как спусковой крючок: мозг начнет обрабатывать входящую информацию, исследовать возможности и предлагать вам подходящие варианты для реализации.

Если мысли о какой-то части жизни вызывают сильное беспокойство либо на нее слишком сильное влияние оказывают другие люди — обратите на это внимание. В реализации истинных желаний свобода действий играет значительную роль. Если трудно понять, чего хотите на самом деле, где — ваши желания, а где — установки окружения, обратитесь за помощью к специалисту.

Московская служба психологической помощи предоставляет услуги онлайн-консультирования, а также широкий выбор вебинаров на множество тем, интересных и полезных на пути самопознания и развития. Кроме того, работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Все подробности — на сайте https://msph.ru.

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