Эксперт дал советы по выбору ноутбука для работы
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
При покупке ноутбука нужно отталкиваться от того, как он будет использоваться. Например, геймерам стоит отдать предпочтение устройствам с дискретными видеокартами, а тем, кто часто работает в дороге, можно вместо ноутбука купить планшет и клавиатуру. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.
Эксперт обратил внимание, что выбирать максимально легкий и небольшой ноутбук есть смысл только тем, кто носит его с собой. Для удаленной работы из дома стоит отдать предпочтение персональному компьютеру.
— Такое устройство нужно, если человек работает «в полях». Если он просто работает, сидя дома, то важно понимать, что для работы за столом нужен не ноутбук, а настольный компьютер. Если вы будете работать постоянно за ноутбуком, из-за того, что экран и клавиатура находятся слишком близко, у вас будет неправильная осанка, и через несколько лет вы станете постоянным клиентом остеопата, — предупредил собеседник «ВМ».
По словам Шатилина, при отсутствии возможности разместить дома ПК можно поступить так: докупить к ноутбуку внешний монитор, клавиатуру и мышь, а сам ноутбук использовать в качестве системного блока. В случае, когда ноутбук понадобится забрать с собой, дополнительные аксессуары можно будет легко отключить, при этом все данные сохранятся на ноутбуке.
Тем, кто планирует использовать устройство, в том числе для игр, стоит подойти к выбору ноутбука более обстоятельно, посоветовал эксперт.
— На геймерском ноутбуке должна быть выделенная дискретная видеокарта. Это принципиальный момент. Дальше все зависит от финансовых возможностей конкретного человека, — отметил специалист.
По словам Шатилина, в некоторых случаях при выборе ноутбука можно отдать предпочтение подержанному устройству. Например, нередко различные корпорации по плану обновляют свои ноутбуки и продают их. Такие устройства относятся к бизнес-сегменту и достаточно долговечны, поэтому могут проработать еще 5–10 лет после покупки на вторичном рынке, заметил собеседник «ВМ».
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Эксперт обратил внимание, что немного сложнее обстоят дела с ноутбуками фирмы Apple.
— Те же макбуки работают по семь лет спокойно, если есть возможность купить такой ноутбук по привлекательной цене, то почему нет. Единственный нюанс: у Apple более ярко выражено запланированное устаревание. На старые модели ноутбуков не будут выпускаться обновления операционной системы, а новые версии приложений требуют новых версий ОС, — объяснил он.
Человек, купивший такой ноутбук 15-летней давности, может столкнуться с тем, что физически устройство прекрасно работает, но на нем нельзя ничего запустить. Можно поставить на него Windows и таким образом решить проблему, отметил собеседник «ВМ».
Шатилин подчеркнул, что людям, которые часто работают в условиях ограниченного пространства, лучше приобрести планшет. Для удобства его можно дополнить внешней клавиатурой.
— Планшет с клавиатурой в каких-то стесненных условиях (вроде поезда или самолета) позволяет пользоваться устройством именно в планшетном режиме, а в других ситуациях — доставать клавиатуру. Обычно планшеты в сравнении с ноутбуками имеют длительное время автономной работы, они часто имеют встроенный LTE-модем и постоянный доступ в интернет, как у смартфонов. Это может быть удобно, — отметил эксперт.
По мнению Шатилина, если работа человека не требует специфического софта, который сложно запускается на планшете, то именно планшет — очень хорошее решение для «полевой» работы.