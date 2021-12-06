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Пример начальника и отгулы: вакцинировавшие 100 процентов персонала компании поделились своими секретами

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Пример начальника и отгулы: вакцинировавшие 100 процентов персонала компании поделились своими секретами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первые 100 компаний, обеспечивших вакцинацию персонала, начали получать гранты от города, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Обладателями поощрительных выплат стали предприятия, которые первыми достигли показателя вакцинации в 60 процентов персонала.

— Средний показатель вакцинации среди получателей грантов значительно превысил необходимый порог: он составляет 86 процентов, то есть почти в полтора раза выше требуемого значения. В некоторых организациях — стопроцентный уровень защищенности от COVID-19. При этом среди них не только небольшие коллективы численностью в четыре-пять человек, но и организации с несколькими десятками и сотнями сотрудников. Таким образом эти организации уже выполнили новое требование — о вакцинации не менее 80 процентов работников в сфере услуг к 1 декабря, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Одним из обладателей поощрения стала столичная «Клиника на Маросейке», где трудятся 97 человек. Показатель вакцинации в ней составил 100 процентов. При этом никаких стимулирующих мер для достижения такого результата от руководства не потребовалось.

— У нас же в основном работают медики: они прекрасно понимают, насколько важно было сделать вакцину от новой коронавирусной инфекции. Специфика их работы предполагает общение и контакты с большим количеством пациентов, поэтому очень важно в период пандемии иметь иммунную защиту от коронавируса, — рассказала главный бухгалтер медучреждения Светлана Третьяк. — В связи с этим у сотрудников не было дилеммы — прививаться или не прививаться. Тем более в клинике оказываются услуги по вакцинации «Спутником V»: сотрудники могли пройти ее прямо здесь, если это не мешало приему пациентов.

Показателя в 60 процентов вакцинированных коллектив клиники достиг еще весной, а сейчас многие уже начали проходить ревакцинацию. За отгулами для того, чтобы прийти в себя после инъекции, работники не обращаются: все переносят вакцинацию без побочных эффектов.

Еще одним получателем гранта со стопроцентным уровнем вакцинации персонала стало предприятие «Стора Энсо», которое занимается созданием экологичной упаковки на основе биоматериалов. В Москве зарегистрировано одно из представительств этого крупного международного концерна. Необходимость внести свою лепту в борьбу с пандемией, защитив себя и близких от вируса с помощью прививки, в компании пропагандируется на глобальном уровне. Столичный офис компании совсем небольшой, но дружный. Вакцинацию от коронавируса в нем прошли 86 процентов коллектива.

— Для нас прохождение вакцинации было единственным способом вернуться с «удаленки»: все соскучились по работе в офисе, многие задачи удобнее и быстрее в очном режиме. Необходимость защиты от коронавируса у нас продвигалась во офисах компании по всему миру — от Бразилии до Китая. Это принципиальная позиция руководства. Но никаких специальных уговоров для сотрудников не потребовалось: все сделали прививки добровольно. Просто пришли и сообщили, что уже получили сертификат, — рассказала генеральный директор «Стора Энсо» в Москве Ирина Донгарова.

В число получателей грантов вошла компания «Бразер», специализирующаяся на продаже и сервисной поддержке офисной техники, программного обеспечения и расходных материалов на территории стран СНГ. К вакцинации сотрудников на предприятии приступили еще в декабре 2020 года. Первыми прививку сделали руководители, став примером для всего коллектива.

— С самого начала пандемии мы четко выполняли предписания Роспотребнадзора и принимали дополнительные меры защиты сотрудников: осуществляли тестирование за счет компании, поддерживали гибридный график работы, регулярно проводили дезинфекцию офиса и другие профилактические мероприятия, снабжали сотрудников СИЗ, — рассказал генеральный директор предприятия Наиль Гималиев. — Однако мы понимали, что распространение инфекции можно остановить или хотя бы замедлить только при помощи вакцинации, и когда она стала возможна, начали активно прививаться.

Сотрудники компании получали отгул на день вакцинации и следующий за ним. А выделенный грант от города в размере пяти миллионов рублей планируется полностью потратить на премии сделавшим прививку. Но главным стимулом для персонала стали не дополнительные выходные дни и денежные поощрения.

— На сомневающихся сильно повлияла ситуация, когда заболел непривитый сотрудник и в тяжелой форме переболела вся его семья, после этого случая многие приняли решение вакцинироваться, — добавил Наиль Гималиев.

Решение о поощрении ответственных работодателей столицы специальными выплатами было принято Сергеем Собяниным в июле этого года. Размер гранта составляет 100 процентов от уплаченного компанией НДФЛ в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

— К настоящему моменту мы выплатили больше половины грантов. Остальные предприниматели пока продолжают предоставлять нам документы, необходимые для начисления денег, — добавил Алексей Фурсин.

Кроме грантов, предусмотрены и другие меры поощрения социально ответственных предприятий столицы. Так, рестораны и кафе Москвы, подавшие сведения через личный кабинет на mos.ru о вакцинации не менее 60 процентов персонала к 15 августа, могут компенсировать 100 процентов затрат на оплату услуг ЖКХ за третий квартал 2021 года. Подать заявки на этот вид поддержки можно на цифровой платформе Московского инновационного кластера.

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