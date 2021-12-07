Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Подсказываем, что положить под елку накануне самого главного праздника зимы

Только заслышу польку вдали,

Кажется, вижу в замочною скважину:

Лампы задули, сдвинули стулья,

Пчелками кверху порх фитили,

Масок и ряженых движется улей.

Это за щелкой елку зажгли…

Борис Пастернак

Наряжать елку и ходить в гости друг к другу в нашей большой семье начинали уже в первых числах наступившей по календарю зимы. Традиция соблюдалась свято: до конца декабря надо было одарить подарками даже самую дальнюю родню, навестить дедушек и бабушек, чтобы за душевным столом, с чаями да пирогами, в сотый раз послушать рассказы о былом и вернуться домой, сгибаясь под тяжестью пакетов со сладостями. Особенно счастливы были дети: только раз в году можно было съесть без счета такое количество конфет и пряников, медово таящих во рту, заварного крема, которым начиняли стаи румяных лебедей, плывущих по озеру из прозрачного желе, тортиков и пирожных с сюрпризом в виде замурованной внутри счастливой монетки.

«Мало-помалу толпою усталой гости выходят из-за стола...»

Родня жила небогато, но сладкое изобилие праздничного застолья навсегда осталось таким же символом Нового года, как разноцветные огоньки гирлянд на пушистых ветках, запах мандаринов и ощущение близкого волшебства и непременного чуда, которое случится вот-вот.

Подарки, которые дарили родственники друг другу, тоже в основном были из разряда «вкусно и красиво» — не золото, не бриллианты, а нарядно упакованные конфеты, красивые «сладкие» баночки, щедро украшенные мишурой, и непременно — хороший чай. В семье так и говорили — мол, надо «достать хорошего чаю». И тогда праздник, можно считать, удался.

Хороший чай

Со временем купить хороший чай стало значительно проще, а удовольствие видеть красивые упаковки — практически ежедневным. На наших кухнях прочно воцарился великолепный «Ахмад Ти» — полный разнообразных вкусов и оттенков классический английский чай, изысканный и богатый, как вся английская культура. Чаепитие стало еще душевнее, вот только выбрать «вкус дня» из всех представленных вариантов оказалось не так просто.

Как свидетельствуют историки и титестеры (профессиональные дегустаторы чая — прим. «ВМ»), безупречная репутация благородного английского напитка начала складываться не менее двухсот лет назад. Когда в XIX веке англичане фактически «правили» чайным миром, самым крупным и известным был чайный аукцион в Лондоне.

Верная традициям чайная компания Ahmad Tea Ltd. также сделала ставку на абсолютное качество, поставив его с момента основания семейного предприятия превыше всех коммерческих амбиций. И не прогадала.

В своих брендах черных чаев компания использует только лучший чай с плантаций Шри-Ланки, Индии и Кении, а в зеленых — лучшие чайные сорта из Китая.

Эксперты подтверждают, что и сегодня сверхпопулярный чай Ahmad Tea полностью соответствует безупречной репутации бренда. Великолепным выбором для истинных ценителей чая может стать коллекция вкусов в подарочном наборе Four Seasons от Ahmad Tea — ассорти 15 купажей высшего качества для самых изысканных чайных гурманов. В этом наборе собраны как уже известные монобленды черного и зеленого чая, так и фруктовые и ягодные купажи.

Только представьте, каким ярким и свежим станет ваше зимнее утро благодаря «Английскому завтраку» (бленд English Breakfast), который так приятно заваривать и пить с молоком или долькой лимона! В этом чае золотые искры ассамского, объемный насыщенный вкус кенийского и крепость цейлонского чая нашли свое гармоничное единство и баланс. Золотистый цвет настоящего цейлонского чая словно хранит память о рассветах в горах. Его безупречный букет возникает благодаря смеси только верхних листочков чайного куста. А пикантный и интригующий «Эрл Грей» (Earl Grey)? Именно его частенько заваривают в королевском дворце, подчеркивая экзотический вкус бергамота кусочком свежего лимона. Элегантный купаж китайского черного чая и сладкого чернослива в черном чае «Зимний чернослив» создаст уют в доме и соберет близких за одним столом. А как выбрать между такой палитрой чая со вкусами клубники со сливками, яблока и мяты, ароматной голубики? Непростая задача, как мы и предупреждали. Зато какой наградой станут ни с чем не сравнимое чувство праздника и свет радости в глазах ваших близких, получивших от вас в подарок этот несомненный знак вашей любви!

Фото: Предоставлено пресс-службой Ahmad Tea in Russia

Изысканное лакомство

Как встретить Новый год, соблюдая три главных заповеди настоящего праздничного застолья: натурально, вкусно, красиво?! Подарить радость близким и самим стать счастливее, сделать жизнь ярче и здоровее? Из таких простых человеческих желаний, живущих в душе каждого из нас, и выросла миссия компании Peroni, ставшей по-настоящему известной благодаря своему главному хиту — меду-суфле Peroni. Появившись на полках магазинов всего несколько лет назад, полезная и вкусная новинка быстро вошла в элитный клуб изысканных лакомств. Полностью натуральный состав (ягоды, фрукты, орехи и даже цветы, вымешанные с медом по особой технологии), нежная текстура, необычный вид, до мелочей продуманный дизайн упаковки сделал мед-суфле желанным подарком на любой праздник. Как рассказали в компании, название «мед-суфле» родилось в 2013 году перед выходом нового лакомства на рынок. Планку задали высокую — сразу на уровне мировых стандартов. Ну а как иначе? И вот результат: сегодня мед-суфле кроме России активно продается на рынках уже более двадцати стран — от Азии и Австралии до США. Особой популярностью пользуется в Корее, Японии и ряде арабских стран.

Конечно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем все тонкости этого особого производства. У технологов свои секреты. Тут важно понять главное: по технологии натуральный мед долго вымешивается при невысоких температурах, затем к нему добавляются предварительно высушенные фрукты, ягоды, орешки, после чего уже в баночках мед «засахаривается» в нежном кремовом виде. Так получается та самая воздушная текстура, сохраняющая не только витамины, но и максимум всех прочих полезных свойств.

Один из главных секретов богатого на вкусовые оттенки деликатеса Peroni — это качество самого меда. Его поставщики — это более 100 пасек из самых медоносных районов Центральной России, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей и Краснодарского края. Качественный мед не требует добавления в рецептуру прочих консервантов, сахара и красителей. Нужный цвет продукту дают добавляемые ягоды и фрукты, а также соки и экстракты. И как подтверждение высокого качества, помимо стандартного лабораторного контроля, на личном счету модной вкуснятины уже насчитывается не менее 11 престижных наград и даже один медовый «Оскар» — London Honey Awards.

Среди ярких лидеров бренда Peroni на российском рынке, особенно в сезон подарков, эксперты выделяют, например, набор «Ассорти вкусов» — это празднично оформленная упаковка из 12 баночек меда-суфле с самыми изысканными вкусами, такими как земляника, манго-маракуйя, фисташка, сицилийский апельсин и другие. А еще среди новинок быстро растет популярность голубого и черного меда. Заказать их можно, как и всю разнообразную палитру меда-суфле, на таких популярных маркетплейсах, как Ozon и Wildberries. Это удобно и, главное, быстро, доставка по всей России происходит чуть ли не на следующий день. Самое главное — успеть подсластить нежным медовым вкусом суфле наступающий год сурового Черного Тигра — и тогда нам всем обязательно повезет. Ведь известно: как год этот встретишь — так его и проведешь.

Фото: Предоставлено пресс-службой компании Peroni

Волшебные конфеты

Мечта начать год с нового захватывающего путешествия еще никогда не была так актуальна. И она просто обязана сбыться! Но не спешите сразу хвататься за чемоданы и мчаться в аэропорт. Даже для самого дерзкого экспромта, согласитесь, нужен план, компания друзей и чай на кухне с волшебными конфетами Essen, которые и сами по себе — самое настоящее приключение, сладкое и запоминающееся.

Увидев красивую коробочку конфет Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом и оценив этот новый невероятный вкус уже любимой многими вафельной конфеты, можно легко забыть и про все остальное. Ведь в тонком вафельном корпусе, покрытом глазурью и обсыпанном кокосовой стружкой, заключено настоящее сокровище — нежная начинка с натуральной клубникой, с добавлением сливок и цельного миндаля.

Стоит открыть коробочку, и пространство наполнится согревающими летними ароматами — тут и кокос, и клубника. Возможно, конфеты Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом — это и есть то, о чем вы так давно мечтали?!

Не только мамы и подружки, но и брутальные любители вкусных ягод (ведь они те еще сладкоежки, просто старательно это скрывают!) оценят такой элегантный и даже отчасти мистический подарок, который без хлопот, справок, виз и ненужных переживаний тут же перенесет вас в волшебную страну, где всегда тепло, плещется океан, пахнет кокосом и клубникой. Радость оказаться в лете посреди суровой зимы будет намного острее и ярче, если разделить ее с любимыми.

Любовь — это вообще главное слово и ключ ко всему. Вспомните о нем, когда задумаетесь о подарке на 14 Февраля для своей второй половинки. И кстати, чаем и даже игристым шампанским конфеты Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом запивать необязательно — клубничное волшебство не требует аккомпанемента. А уж если конфеты Q дарит своей девушке мужчина — это верный знак его искренних чувств и самых серьезных намерений. Проверено: девушки безошибочно считывают такие романтичные месседжи — и тают в ответ, как самая нежная клубничная глазурь. Что будет дальше — догадаться несложно. Пройдет совсем немного времени и новоиспеченная пара подарит сладкий талисман уже своим детям вместе с трогательной историей своей любви. Мы такие семьи знаем, и сами проверяли — волшебный эликсир конфет Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом действительно работает! Проверьте и вы.

Фото: Предоставлено пресс-службой компании Эссен Продакшн АГ

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