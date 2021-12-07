Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра

Лера Сергеева

Общество
Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Подсказываем, что положить под елку накануне самого главного праздника зимы

Только заслышу польку вдали,

Кажется, вижу в замочною скважину:

Лампы задули, сдвинули стулья,

Пчелками кверху порх фитили,

Масок и ряженых движется улей.

Это за щелкой елку зажгли…

Борис Пастернак

Наряжать елку и ходить в гости друг к другу в нашей большой семье начинали уже в первых числах наступившей по календарю зимы. Традиция соблюдалась свято: до конца декабря надо было одарить подарками даже самую дальнюю родню, навестить дедушек и бабушек, чтобы за душевным столом, с чаями да пирогами, в сотый раз послушать рассказы о былом и вернуться домой, сгибаясь под тяжестью пакетов со сладостями. Особенно счастливы были дети: только раз в году можно было съесть без счета такое количество конфет и пряников, медово таящих во рту, заварного крема, которым начиняли стаи румяных лебедей, плывущих по озеру из прозрачного желе, тортиков и пирожных с сюрпризом в виде замурованной внутри счастливой монетки.

«Мало-помалу толпою усталой гости выходят из-за стола...»

Родня жила небогато, но сладкое изобилие праздничного застолья навсегда осталось таким же символом Нового года, как разноцветные огоньки гирлянд на пушистых ветках, запах мандаринов и ощущение близкого волшебства и непременного чуда, которое случится вот-вот.

Подарки, которые дарили родственники друг другу, тоже в основном были из разряда «вкусно и красиво» — не золото, не бриллианты, а нарядно упакованные конфеты, красивые «сладкие» баночки, щедро украшенные мишурой, и непременно — хороший чай. В семье так и говорили — мол, надо «достать хорошего чаю». И тогда праздник, можно считать, удался.

Хороший чай

Со временем купить хороший чай стало значительно проще, а удовольствие видеть красивые упаковки — практически ежедневным. На наших кухнях прочно воцарился великолепный «Ахмад Ти» — полный разнообразных вкусов и оттенков классический английский чай, изысканный и богатый, как вся английская культура. Чаепитие стало еще душевнее, вот только выбрать «вкус дня» из всех представленных вариантов оказалось не так просто.

Как свидетельствуют историки и титестеры (профессиональные дегустаторы чая — прим. «ВМ»), безупречная репутация благородного английского напитка начала складываться не менее двухсот лет назад. Когда в XIX веке англичане фактически «правили» чайным миром, самым крупным и известным был чайный аукцион в Лондоне.

Верная традициям чайная компания Ahmad Tea Ltd. также сделала ставку на абсолютное качество, поставив его с момента основания семейного предприятия превыше всех коммерческих амбиций. И не прогадала.

В своих брендах черных чаев компания использует только лучший чай с плантаций Шри-Ланки, Индии и Кении, а в зеленых — лучшие чайные сорта из Китая.

Эксперты подтверждают, что и сегодня сверхпопулярный чай Ahmad Tea полностью соответствует безупречной репутации бренда. Великолепным выбором для истинных ценителей чая может стать коллекция вкусов в подарочном наборе Four Seasons от Ahmad Tea — ассорти 15 купажей высшего качества для самых изысканных чайных гурманов. В этом наборе собраны как уже известные монобленды черного и зеленого чая, так и фруктовые и ягодные купажи.

Только представьте, каким ярким и свежим станет ваше зимнее утро благодаря «Английскому завтраку» (бленд English Breakfast), который так приятно заваривать и пить с молоком или долькой лимона! В этом чае золотые искры ассамского, объемный насыщенный вкус кенийского и крепость цейлонского чая нашли свое гармоничное единство и баланс. Золотистый цвет настоящего цейлонского чая словно хранит память о рассветах в горах. Его безупречный букет возникает благодаря смеси только верхних листочков чайного куста. А пикантный и интригующий «Эрл Грей» (Earl Grey)? Именно его частенько заваривают в королевском дворце, подчеркивая экзотический вкус бергамота кусочком свежего лимона. Элегантный купаж китайского черного чая и сладкого чернослива в черном чае «Зимний чернослив» создаст уют в доме и соберет близких за одним столом. А как выбрать между такой палитрой чая со вкусами клубники со сливками, яблока и мяты, ароматной голубики? Непростая задача, как мы и предупреждали. Зато какой наградой станут ни с чем не сравнимое чувство праздника и свет радости в глазах ваших близких, получивших от вас в подарок этот несомненный знак вашей любви!

Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра Фото: Предоставлено пресс-службой Ahmad Tea in Russia

Изысканное лакомство

Как встретить Новый год, соблюдая три главных заповеди настоящего праздничного застолья: натурально, вкусно, красиво?! Подарить радость близким и самим стать счастливее, сделать жизнь ярче и здоровее? Из таких простых человеческих желаний, живущих в душе каждого из нас, и выросла миссия компании Peroni, ставшей по-настоящему известной благодаря своему главному хиту — меду-суфле Peroni. Появившись на полках магазинов всего несколько лет назад, полезная и вкусная новинка быстро вошла в элитный клуб изысканных лакомств. Полностью натуральный состав (ягоды, фрукты, орехи и даже цветы, вымешанные с медом по особой технологии), нежная текстура, необычный вид, до мелочей продуманный дизайн упаковки сделал мед-суфле желанным подарком на любой праздник. Как рассказали в компании, название «мед-суфле» родилось в 2013 году перед выходом нового лакомства на рынок. Планку задали высокую — сразу на уровне мировых стандартов. Ну а как иначе? И вот результат: сегодня мед-суфле кроме России активно продается на рынках уже более двадцати стран — от Азии и Австралии до США. Особой популярностью пользуется в Корее, Японии и ряде арабских стран.

Конечно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем все тонкости этого особого производства. У технологов свои секреты. Тут важно понять главное: по технологии натуральный мед долго вымешивается при невысоких температурах, затем к нему добавляются предварительно высушенные фрукты, ягоды, орешки, после чего уже в баночках мед «засахаривается» в нежном кремовом виде. Так получается та самая воздушная текстура, сохраняющая не только витамины, но и максимум всех прочих полезных свойств.

Один из главных секретов богатого на вкусовые оттенки деликатеса Peroni — это качество самого меда. Его поставщики — это более 100 пасек из самых медоносных районов Центральной России, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей и Краснодарского края. Качественный мед не требует добавления в рецептуру прочих консервантов, сахара и красителей. Нужный цвет продукту дают добавляемые ягоды и фрукты, а также соки и экстракты. И как подтверждение высокого качества, помимо стандартного лабораторного контроля, на личном счету модной вкуснятины уже насчитывается не менее 11 престижных наград и даже один медовый «Оскар» — London Honey Awards.

Среди ярких лидеров бренда Peroni на российском рынке, особенно в сезон подарков, эксперты выделяют, например, набор «Ассорти вкусов» — это празднично оформленная упаковка из 12 баночек меда-суфле с самыми изысканными вкусами, такими как земляника, манго-маракуйя, фисташка, сицилийский апельсин и другие. А еще среди новинок быстро растет популярность голубого и черного меда. Заказать их можно, как и всю разнообразную палитру меда-суфле, на таких популярных маркетплейсах, как Ozon и Wildberries. Это удобно и, главное, быстро, доставка по всей России происходит чуть ли не на следующий день. Самое главное — успеть подсластить нежным медовым вкусом суфле наступающий год сурового Черного Тигра — и тогда нам всем обязательно повезет. Ведь известно: как год этот встретишь — так его и проведешь.

Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра Фото: Предоставлено пресс-службой компании Peroni

Волшебные конфеты

Мечта начать год с нового захватывающего путешествия еще никогда не была так актуальна. И она просто обязана сбыться! Но не спешите сразу хвататься за чемоданы и мчаться в аэропорт. Даже для самого дерзкого экспромта, согласитесь, нужен план, компания друзей и чай на кухне с волшебными конфетами Essen, которые и сами по себе — самое настоящее приключение, сладкое и запоминающееся.

Увидев красивую коробочку конфет Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом и оценив этот новый невероятный вкус уже любимой многими вафельной конфеты, можно легко забыть и про все остальное. Ведь в тонком вафельном корпусе, покрытом глазурью и обсыпанном кокосовой стружкой, заключено настоящее сокровище — нежная начинка с натуральной клубникой, с добавлением сливок и цельного миндаля.

Стоит открыть коробочку, и пространство наполнится согревающими летними ароматами — тут и кокос, и клубника. Возможно, конфеты Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом — это и есть то, о чем вы так давно мечтали?!

Не только мамы и подружки, но и брутальные любители вкусных ягод (ведь они те еще сладкоежки, просто старательно это скрывают!) оценят такой элегантный и даже отчасти мистический подарок, который без хлопот, справок, виз и ненужных переживаний тут же перенесет вас в волшебную страну, где всегда тепло, плещется океан, пахнет кокосом и клубникой. Радость оказаться в лете посреди суровой зимы будет намного острее и ярче, если разделить ее с любимыми.

Любовь — это вообще главное слово и ключ ко всему. Вспомните о нем, когда задумаетесь о подарке на 14 Февраля для своей второй половинки. И кстати, чаем и даже игристым шампанским конфеты Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом запивать необязательно — клубничное волшебство не требует аккомпанемента. А уж если конфеты Q дарит своей девушке мужчина — это верный знак его искренних чувств и самых серьезных намерений. Проверено: девушки безошибочно считывают такие романтичные месседжи — и тают в ответ, как самая нежная клубничная глазурь. Что будет дальше — догадаться несложно. Пройдет совсем немного времени и новоиспеченная пара подарит сладкий талисман уже своим детям вместе с трогательной историей своей любви. Мы такие семьи знаем, и сами проверяли — волшебный эликсир конфет Essen Q со сливочной начинкой, миндалем и кокосом действительно работает! Проверьте и вы.

Сладкие подарки порадуют и сделают добрее даже Тигра Фото: Предоставлено пресс-службой компании Эссен Продакшн АГ

На правах рекламы

Новый год Подарки
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте