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Открытые «зимние» бассейны: где москвичи могут поплавать на свежем воздухе

Юлия Евграфова

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Общество
Открытые «зимние» бассейны: где москвичи могут поплавать на свежем воздухе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поплавать в бассейне под открытым небом можно даже зимой. Этот отдельный вид удовольствия доступен как в Москве, так и за городом. О том, где находятся открытые бассейны, сколько стоит входной билет и что о таком развлечении думает врач-терапевт, — в материале «Вечерней Москвы».

«Акватория ЗИЛ»

В просторном спортивном комплексе есть два 50-метровых бассейна — открытый и закрытый. Поплавать на свежем воздухе можно как в группе, так и с индивидуальным инструктором. Для ряда посетителей действуют льготы. Также на ЗИЛе есть тренажерный зал, батутный центр и спа-комплекс. Сюда можно отправиться всей семьей и весело провести время. Правда, нужно заранее позаботиться о справке от дерматовенеролога, иначе не пустят.

Адрес: ул. Автозаводская, д. 23а, к. 4. Цена: от 500 рублей.

Бассейн Московского Олимпийского центра водного спорта

Это крупнейшее спортивное сооружение Москвы и России. Поплавать здесь можно по разовым билетам. Несмотря на то что бассейн расположен под открытым небом, температура воды очень комфортная — плюс 28 градусов. Один сеанс длится 45 минут. При покупке билета нужно предоставить справку от врача об отсутствии кожных заболеваний.

Адрес: ул. Ткацкая, д. 25, строение 2. Цена билета: 350–400 рублей за сеанс, детям — скидка 50 процентов.

Бассейн «Чайка»

На территории «Чайки» расположены несколько бассейнов: 50-метровый, 25-метровый для прыжков и два детских. Температура воды в них плюс 28 градусов. Для посещения, как и во многих других бассейнах, требуется справка от врача. Если ее нет, то за дополнительную плату документ можно получить на месте.

Адрес: Турчанинов переулок, 3, строение 1. Цена: для детей — 1000 рублей, для взрослых — 2000 рублей.

Парк-отель «Солнечный»

Поехать отдыхать в Подмосковье — отличный вариант для разгрузки на выходных. Можно забронировать номер, тогда открытый бассейн будет включен в стоимость. Другой вариант: заплатить за гостевой визит 4950 рублей за человека и поплавать в подогреваемом бассейне. Никаких справок от гостей парк-отель не требует.

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, с. п. Смирновское, д. Дулепово.

Спортивный парк «Атлант»

Здесь при посещении открытого бассейна можно еще воспользоваться хаммамом и сауной. Парк предлагает и множество других услуг — от различных спортивных развлечений до организации корпоративов и праздников. Для посещения бассейна нужна справка от дерматовенеролога. Ее также можно получить на месте за 300 рублей (она действительна в течение полугода).

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, 2. Цена: для взрослых — 350–450 рублей в зависимости от времени сеанса; для детей от четырех до четырнадцати лет — на 100 рублей дешевле, чем по тарифу для взрослых; для детей до четырех лет — бесплатно.

Мнение врача

Плавание в открытом бассейне зимой не представляет опасности для здоровья, рассказал врач-терапевт Александр Барвинский. С осторожностью, по его словам, к такому развлечению должны отнестись только люди с пониженным иммунитетом и те, кто часто страдает от заболеваний бронхолегочной системы. Для остальных подобное купание сравнимо с прогулкой на свежем воздухе, потому что тело остается в тепле, человек просто дышит прохладным воздухом, пока плавает, отметил врач.

— Может быть значительная теплопотеря через голову. Если с мокрой головой купаться в открытом бассейне, то это не очень хорошо. Поэтому существуют специальные шапочки, особо осторожным можно надеть две. Тогда волосы будут оставаться сухими, и они не позволят голове обеспечить эту большую теплопотерю. Второй момент — то, куда мы выходим после купания. Большинство открытых бассейнов сделаны так, что сразу выходишь в помещение — это безопасно. Если же выходите на воздух, то нужно сразу утепляться, — предупредил собеседник «ВМ».

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