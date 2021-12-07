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«Не хотят связываться»: как владельцы квартир будут обходить новые правила ЦИАН

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не хотят связываться»: как владельцы квартир будут обходить новые правила ЦИАН
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сервис по поиску жилья ЦИАН запретил публиковать объявления, содержащие ограничения и запреты, относящиеся к гражданству, национальности, вероисповеданию и цвету кожи. «Вечерняя Москва» выяснила, смогут ли владельцы квартир обойти это требование, не упадет ли теперь популярность сервиса, а также каких квартирантов больше всего не любят арендодатели.

Объяснять отказ не обязаны

Причина новых ограничений — необходимость соблюдения законодательства, объяснил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

— Этот закон появился не сейчас: он работает несколько лет, просто сейчас ЦИАН закопошился, что нарушает законодательство. Крупные компании уже давно не писали, что квартира не сдается людям какой-то национальности, вероисповедания и т. д., — рассказал он.

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова также отметила: во многих объявлениях пометки «только славянам» не ставились уже давно. По мнению специалиста, такая формулировка сама по себе некорректна: она подразумевает не только приезжих из Азии или с Кавказа, но и москвичей, среди которых тоже не все люди славянской национальности.

Владельцы квартир смогут обходить новое ограничение, просто отказывая потенциальным квартирантам, рассказала Перескокова.

— Например, когда приходят потенциальные наниматели, они могут им отказать. Мы же не каждому человеку обязаны сдать квартиру: кто-то кому-то не нравится чисто энергетически, внешне или как-нибудь еще, — уточнила эксперт.

По словам собеседницы «ВМ», отказать в сдаче квартиры может и риелтор во время телефонного разговора: например, предположив, что квартирант не понравится клиенту. В качестве причины специалист может указать, что квартира уже сдана.

Саяпин также отметил, что многие люди боятся сдавать квартиру всем, кроме славян. Эксперт подчеркнул, что эта боязнь обоснована.

— Лица эти так себя зарекомендовали, что с ними никто не хочет связываться. Все уже много раз столкнулись с неславянами, они ведут себя по-хамски: могут в два часа ночи музыку слушать, стены сверлить. Я уж молчу, что они не платят последние два–три месяца и потом съезжают, просто закрыв двери. Им плевать, как люди попадут в квартиру. Поэтому говорят: «квартира сдана», «ведутся переговоры» — да все что угодно люди говорят, лишь бы не связываться с ними, — рассказал собеседник «ВМ».

Популярность не упадет

По мнению Саяпина, новых способов отсеять неподходящих жильцов в тексте объявления не появится.

— Если сильно захотеть, можно к этому прикопаться. Не только национальности, но и гендерные различия запрещено упоминать, например, при вакансиях. Но тем не менее никто не ищет себе секретаря-парня и не пишет этого в объявлении. Просто неподходящие кандидаты отсеиваются на этапе отбора. Так же происходит с арендодателями, — считает специалист.

Эксперт обратил внимание, что новые ограничения вряд ли скажутся на популярности сервиса ЦИАН. Более того, его востребованность может вырасти из-за широкого освещения ситуации с запретами в СМИ.

Перескокова также отметила, что ЦИАН по-прежнему останется популярным.

— ЦИАН все время поднимает цены и для профессионалов рынка недвижимости на размещение объявлений, при этом популярность не падает. Просто у него нет здоровой конкуренции: собственники чаще пользуются «Авито», но там очень много неактуальных объявлений. Поэтому ЦИАН, по сути, конкурентов не имеет. Есть еще «ДомКлик», но там размещаются только объявления о продаже объектов. И там смотрят только те, кто хочет именно приобрести квартиру, — сказала она.

Вахтовикам и семьям с детьми — тоже нет

По словам Перескоковой, многие арендодатели отказывают в сдаче не только по признаку национальности. Так, нередко владельцы квартир не хотят жильцов с детьми или животными. Есть и предрассудки относительно вероисповедания: мусульманам сложнее найти жилье, чем христианам, заметила собеседница «ВМ».

Владельцы квартир также часто не хотят сдавать их вахтовикам, добавил в свою очередь Саяпин.

— Арендодатели не любят сдавать квартиру семьям с большим количеством маленьких детей, когда есть животные. Не любят также сдавать работающим вахтовым методом. Там всегда живет, например, 2–3 человека, но они каждые полтора месяца меняются и не следят за мебелью, бытовой техникой, — объяснил специалист.

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запретил публиковать объявления, в которых присутствуют запреты, имеющие отношение к гражданству, национальности и вероисповеданию граждан. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале поисковика.

— С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенных в любой форме предпочтений, основанных на расе или этнической принадлежности, — говорится в сообщении.

Авторы объявлений, в которых есть некорректные ограничения, должны будут исправить публикации до 1 февраля 2022 года. После этого ЦИАН начнет редактировать объявления самостоятельно.

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