Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МегаФон выяснил, какая соцсеть популярнее

Никита Миронов

Общество
МегаФон выяснил, какая соцсеть популярнее
Фото: Pixabay

Интернет-ресурсы активно соревнуются за внимание своих пользователей. Как выяснилось, TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники». Первое место теперь занимает Instagram, второе — «ВКонтакте». К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

Как выяснилось, за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5 процента потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, занимающие 28 и 24 процента соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты мобильного оператора объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента.

По подсчетам специалистов оператора, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для соцсети «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб.

Самая активная аудитория у соцсети «ВКонтакте» — ежедневно ее посещают 73 процента пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60 процентов, а на третьем — TikTok с 35 процентами.

— Рост популярности TikTok имеет ту же природу, что и в свое время рост популярности Twitter, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Жизнь становится все быстрее, поэтому смотреть длинные ролики и читать длинные тексты аудитории становится просто некогда. Вторая причина — переход к клиповому сознанию. Читать, вникать, пытаться в чем-то разобраться — нет ни времени, ни желания, потому что информации кругом стало слишком много. Куда проще посмотреть какой-то ролик, получив нужные сведения или эмоцию. Еще китайцы в древности верно подметили, что одна картина стоит десяти тысяч слов. А один ролик — т. е. картина движущаяся, может заменить, наверное, и все 30 тысяч. Ровно поэтому Instagram и TikTok так стремительно увеличивают как свою аудиторию, так и объем трафика, который эта аудитория скачивает. Растут и скорость скачивания контента, и качество картинки. Я уверен, что все эти процессы будут лишь усиливаться, потому что цифровизация нашей жизни растет.

TikTok Мегафон Социальные сети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте