МегаФон выяснил, какая соцсеть популярнее

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Интернет-ресурсы активно соревнуются за внимание своих пользователей. Как выяснилось, TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники». Первое место теперь занимает Instagram, второе — «ВКонтакте». К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

Как выяснилось, за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5 процента потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, занимающие 28 и 24 процента соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты мобильного оператора объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента.

По подсчетам специалистов оператора, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для соцсети «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб.

Самая активная аудитория у соцсети «ВКонтакте» — ежедневно ее посещают 73 процента пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60 процентов, а на третьем — TikTok с 35 процентами.

— Рост популярности TikTok имеет ту же природу, что и в свое время рост популярности Twitter, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Жизнь становится все быстрее, поэтому смотреть длинные ролики и читать длинные тексты аудитории становится просто некогда. Вторая причина — переход к клиповому сознанию. Читать, вникать, пытаться в чем-то разобраться — нет ни времени, ни желания, потому что информации кругом стало слишком много. Куда проще посмотреть какой-то ролик, получив нужные сведения или эмоцию. Еще китайцы в древности верно подметили, что одна картина стоит десяти тысяч слов. А один ролик — т. е. картина движущаяся, может заменить, наверное, и все 30 тысяч. Ровно поэтому Instagram и TikTok так стремительно увеличивают как свою аудиторию, так и объем трафика, который эта аудитория скачивает. Растут и скорость скачивания контента, и качество картинки. Я уверен, что все эти процессы будут лишь усиливаться, потому что цифровизация нашей жизни растет.