Штыком и пером

Авиадесант, выса- женный в тыл немцам в Подмосковье, 22 октября 1941 года / Фото: Олег Кнорринг/ ТАСС

Мы продолжаем рубрику, посвященную столетию «Вечерки». 6 декабря 1941 года, в день, когда нашей газете исполнилось 18 лет, началось контрнаступление под Москвой, определившее дальнейший ход всей Великой Отечественной войны. На передовой были и военкоры «Вечерки».

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — написал Владимир Маяковский в 1926 году. Спустя 15 лет пророческая эта строчка исполнилась буквально. Журналисты работали на всех фронтах. Газеты и радио оказывали огромное влияние на боевой дух войск и трудовой настрой тыла. «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли», — споет в 1943-м Леонид Утесов на стихи Константина Симонова.

В Москве находились редакции самых крупных общесоюзных газет, и не прекращала работу «Вечерняя Москва». Причем «Вечерке» в военный период работать было сложнее, чем ее большим братьям — «Правде», «Комсомолке» и «Известиям». Дело в том, что с началом войны резко сократилось число выпускаемых изданий, что было связано с экономией бумаги и типографской краски.

К июню 1941 года в стране выходило 39 центральных газет, а после начала войны осталось 18 изданий.

Для упорядочения действий печати было четко определено количество редакций, которые могли посылать на фронт собственных корреспондентов. Такое право было предоставлено только Совинформбюро, ТАСС, Всесоюзному радиокомитету, редакциям газет «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Красный флот», «Сталинский сокол», «Комсомольская правда». «Вечерка» в этот список не попала. Нашей газете пришлось перепечатывать сводки Информбюро и… пользоваться дружескими связями с другими редакциями. Благодаря таким связям для «Вечерки» писали военкоры «Правды», «Известий», «Комсомолки». На страницах городской газеты выступали и известные на всю страну писатели, в том числе Александр Фадеев, Алексей Толстой, Михаил Шолохов.

— Основной тематикой в таких условиях стали рассказы о рабочей, производственной жизни Москвы, — говорит историк Владимир Сидоров. — Весь город был превращен в один большой военно-промышленный комплекс. «Все для фронта, все для Победы!» было не просто лозунгом, а ежедневной реальностью для москвичей.

Заголовки в «Вечерке» говорят сами за себя: «Самоотверженный труд заводчан», «220 процентов за смену», «Лучший цех автозавода им. Сталина». И упоминание на страницах газеты действительно мотивировало людей на повышение производительности.

«Вечерняя Москва» принимала в печать и корреспонденцию москвичей, ставших военкорами фронтовых газет. А когда немцы оказались на подступах к столице, смогла посылать на передовую своих репортеров. Постановлениями ЦК ВКП (б) и Главного Политуправления РККА разрешалось региональным редакциям посылать своих журналистов в краткосрочные командировки в войска, если линия фронта проходила в регионе, где издавалась соответствующая газета.

Именно так на страницах нашего издания появилась рубрика «Москвичи в боях за Родину». Собкоры газеты выезжали в части Московского ополчения и в регулярные армейские подразделения, получавшие подкрепления, сформированные из горожан-добровольцев, писали о земляках-героях. Одним из первых был напечатан очерк Михаила Строкова о сержанте-разведчике Григории Генералове. Бывший актер Театра Станиславского, Генералов, стал командиром разведгруппы и за один рейд в тыл врага сумел уничтожить немецкого офицера-наблюдателя, засечь позиции нескольких артиллерийских позиций и перерезать шесть телефонных кабелей на позициях немцев.

— Такие рубрики особенно ценили читатели, ведь из них можно было узнать не только вдохновляющие примеры героизма, но и судьбу воюющих родных или близких, — говорит историк.

Сейчас это вызывает удивление, но, будучи на осадном положении, под бомбежками гитлеровской авиации, столица вместе с тем продолжала жить культурной жизнью. В городе проходили театральные показы, киносеансы, открытые публичные защиты научных диссертаций и лекции на научно-популярные темы. И газета сообщала об этом своим читателям.

— Очень познавателен в этом смысле «подвал» газеты за самые напряженные дни московской обороны, — отмечает Сидоров. — Они дают понимание того, как поддерживался дух жителей прифронтового города. Например, газетная киноафиша тех дней регулярно предлагала читателям до двадцати разных картин. И такая психологическая подпитка была очень важна.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

На памятной доске в редакции «Вечерней Москвы» выбиты имена троих военкоров, погибших в годы Великой Отечественной.

Александр Самойлович (Самуилович) Фонштейн с апреля 1938-го по август 1941 года заведовал отделом литературы и искусства «Вечерки».

В августе 1941 года записался в 4-ю Куйбышевскую дивизию народного ополчения, а уже в октябре стал ответственным редактором газеты «За Родину!» 84-й гвардейской Карачевской стрелковой дивизии. Гвардии майор Фонштейн погиб в конце июня 1944-го в боях за Белоруссию.

Борис Петрович Медведев в июне 1941 года был зачислен в народное ополчение военкоматом Куйбышевского района Москвы. 28 августа 1941-го «Вечерняя Москва» опубликовала его первую корреспонденцию с пометой «Действующая армия», 10 октября — последнюю.

В дальнейшем связь с ним была потеряна. Медведев значится пропавшим без вести с января 1942 года.

Александр Савельевич Гехман с августа 42-го служил ответственным секретарем газеты «Красное знамя» 9-й (потом — 24-й) резервной армии. 21 августа 1943 года капитан Гехман погиб во время боевого задания в окрестностях города Ахтырка на Украине.