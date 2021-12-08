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Юрист назвал две причины, почему полицейским разрешили вскрывать автомобили

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист назвал две причины, почему полицейским разрешили вскрывать автомобили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Полномочия российской полиции расширяются. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении. Сотрудникам органов правопорядка разрешили вскрывать автомобили граждан и ряд других действий, которые ранее можно было воспринять как превышение должностных полномочий. О том, для чего были внесены изменения, «Вечерней Москве» рассказал правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев.

По его словам, разрешение вскрывать личный транспорт граждан силами МВД преследует две цели — гуманистическую и антитеррористическую.

— На парковках оставляют в машинах детей, и нужно в интересах защиты прав детей проверять машины, освобождать этих детей, оставленных нерадивыми родителями. Довольно часто такие случаи происходят. Тут, конечно, встает вопрос о защите прав ребенка, — пояснил юрист.

Что касается антитеррористических мероприятий, то здесь полицейских наделяют дополнительными полномочиями, прекращая межведомственное разделение. Раньше сотрудник МВД при подозрении на террористическую угрозу должен был дождаться прибытия специальных подразделений. Теперь же он может провести все необходимые проверки транспортных средств самостоятельно, уточнил специалист.

Помимо вскрытия автотранспорта, органы внутренних дел смогут беспрепятственно в рамках оперативно-разыскных мероприятий проникать в жилище, на земельные участки и оцеплять их в целях задержания подозреваемых в совершении преступления. При этом Пантелеев не считает это расширение возможностей полиции избыточным. Он констатировал, что, по сути, оперативники и так проникали в жилые помещения в рамках своей работы. Другое дело, были спорные моменты, которые теоретически в суде могли бы рассматриваться как превышение полномочий.

— Обычно эти действия даже не вызывают каких-то вопросов. Для меня этот законопроект — поощрение действий полиции, но никак не законодательная необходимость регламентации, — добавил спикер.

На практике даже если люди в суд и подавали, обжалуя действия МВД, Фемида все равно вставала на сторону органов правопорядка. Теперь у граждан такой возможности даже юридически не будет, заключил эксперт.

Впрочем, это не означает, что полиция начнет бесчинствовать. Согласно принятому законопроекту, куда были внесены поправки, МВД не освобождается от ответственности за вред, причиненный имуществу граждан и организаций, нанесенный при исполнении служебных обязанностей.

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