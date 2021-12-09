Приготовленная пицца дома — это просто

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

В прохладные зимние вечера хочется завернуться в теплый плед и порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Но что делать, если вся доставка надоела или не знаешь, что именно хочешь заказать? Выход — приготовить домашнюю пиццу! Такой вариант подойдет каждой семье, потому что готовка — это не только вкусный итог, но и веселый процесс.

Приготовить пиццу по-домашнему гораздо проще, чем кажется, при этом каждый может выбрать свою любимую начинку и добавить ее столько, сколько по-настоящему хочется.

Что же нужно для вкусной пиццы?

— тесто из качественной муки;

— подходящий соус;

— любимая начинка;

— духовка;

— и, конечно, желание готовить!

Тесто для пиццы

Для теста понадобится два стакана пшеничной муки высшего сорта, 5 грамм «быстрых» дрожжей, 1/2 чайной ложки соли, две чайных ложки сахара и оливковое масло.

Несложный рецепт теста: в большую миску нужно просеять муку, затем добавить соль, сахар и дрожжи. Все ингредиенты следует тщательно перемешать, чтобы все распределилось равномерно.

В стакан нужно налить около 180 миллилитров немного теплой воды, в которую затем добавить три столовые ложки оливкового масла. Эта смесь сразу же выливается в муку. После замесите тесто. Главное помнить: тесто не должно липнуть рукам, при этом должно получиться мягким. Полученный шар из теста нужно оставить в миске с присыпанным мукой дном и накрытым салфеткой. Пока тесто настаивается в теплом месте в течение не менее 40 минут можно заняться соусом и подготовкой начинки. Когда тесто поднимется, нужно будет еще раз перемять его с добавлением муки.

Соус для пиццы

Можно воспользоваться магазинным томатным соусом или приготовить домашний из помидоров. Достаточно будет двух-трех крупных помидоров. Их нужно положить в миску и залить кипятком на пару минут. После овощи нужно полить холодной водой и снять с них пленку. Мякоть можно мелко нарезать ножом или перемолоть в блендере до состояния однородной массы. Два раздавленных зубчика чеснока нужно обжарить на оливковом масле. Затем чеснок следует выбросить.

После этого в сотейник добавляется томатное пюре и специи по вкусу — соль, перец, сухой орегано — и одну чайную ложку сахара. Тушить получившуюся массу нужно на самом маленьком огне.

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Начинка для пиццы

Теперь наступает самый интересный этап — подготовка начинки. Выбрать можно, что угодно по своему вкусу — салями, сыр, помидоры, шампиньоны, перец, маслины, зелень и другие варианты начинки.

Чтобы угодить каждому члену семьи можно разделить будущую пиццу на несколько секторов, на которых каждый разложит те продукты, которые ему больше по вкусу.

Для начала нужно переложить подготовленное тесто для пиццы в форме круга на форму, смазанную растительным маслом. По краям теста можно попробовать сделать небольшие утолщения в виде валика. Тесто смазывается приготовленным или покупным соусом.

Первым слоем начинки идут салями, шампиньоны, помидоры, перец, вторым, если он нужен — зелень и дополнительные специи по вкусу, третьим — маслины или оливки. Последний слой — мелко натертый сыр, он распределяется по всей пицце.

Блюдо ставится в разогретую до 180-190 градусов духовку на 15-20 минут. За это время можно убрать на кухне последствия готовки и разложить тарелки и стаканы для напитков. Готовую пиццу нужно обязательно есть горячей!

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