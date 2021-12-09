Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 418 километров трамвайных путей и около 800 трамваев. Поездки на некоторых из них больше напоминают городские экскурсии. «Вечерняя Москва» пообщалась со знатоком столицы и составила подборку лучших трамвайных маршрутов для прогулки по исторической части города.

Маршрут № 39

Маршрут № 39 москвовед Александр Васькин назвал своим любимым. Поездку на этом трамвае можно считать универсальной обзорной экскурсией по столице, пояснил он.

«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве Фото: Терещенко Михаил / АГН Москва

— 39-й трамвай ходит от «Чистых прудов» до «Университета» — это один из самых длинных и уникальных маршрутов. Сначала пассажир наслаждается очарованием пушкинской Москвы. Затем трамвай изящно поворачивает через Москву-реку — начинается Замоскворечье. Пассажиру открывается Москва купеческая. Дальше едем и попадаем в столицу совершенно иного плана. Это уже университет и сталинская Москва, — рассказал Васькин.

Поездка на 39-м трамвае — прекрасный вариант досуга как для туриста, так и для коренного москвича, поделился собеседник «ВМ».

«Аннушка»

Еще один легендарный маршрут — «Аннушка», отметил москвовед. По его словам, жители столицы всегда любили «оживлять» маршруты. Так у трамвая «А» появилось свое имя. По тому же принципу маршрут «Б» называли «Букашкой». Этот трамвай уже давно не ходит по Москве, а «многострадальная «Аннушка» осталась, объяснил Васькин.

«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве Фото: Станислав Красильников / ТАСС

— Про этот маршрут даже песни пели. Он идет от Новоконной площади до «Чистых прудов». Одна из главных остановок «Аннушки» — «Покровские ворота». Не менее примечательны «Яузские ворота» и «Воронцово поле». Из трамвая открывается прекрасный вид на Котельническую набережную и знаменитую сталинскую высотку. Маршрут уникален тем, что вобрал в себя старую Москву: здесь и столица XVIII века, и город XIX века, и, наконец, Москва прошлого столетия. Это наша память, — отметил Васькин.

Москвовед посоветовал выходить и гулять на каждой остановке «Аннушки». Так проезд на трамвае можно превратить в увлекательное путешествие, считает он.

Маршрут № 3

Чтобы насладиться красотой старой Москвы, можно проехаться по маршруту № 3, порекомендовал москвовед. Этот трамвай также идет по исторической части города.

«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В народе его называют «трешкой». Сядете на него — не пожалеете. Это один из немногих маршрутов, оставшихся в старом городе. «Трешка» идет практически по тем же местам, что и трамваи, о которых мы уже говорили. Он выезжает на «Павелецкой» и идет до Балаклавского проспекта, — рассказал Васькин.

«Экскурсионный транспорт»: чем хорош трамвай

По словам москвоведа, в поездках на трамвае есть особая прелесть. Этот транспорт нетороплив и будто бы обособлен от ритма жизни большого города. В то же время трамвай всегда ходит по расписанию.

— Трамвай идет по своей колее. Он не так часто стоит в пробках, ведь у него есть собственные рельсы. Он идет по расписанию и обязательно доедет до конца, но никуда не торопится. Поездка на трамвае может стать ностальгическим путешествием, — говорит Васькин.

Кроме того, трамвай — экологически чистый вид транспорта. В час пик там не так много людей. Во многом именно поэтому трамвай является экскурсионным транспортом, считает собеседник «ВМ».

— Трамвай хорош и тем, что он остеклен: из больших окон открывается много интересного. Пассажир может смотреть и влево, и вправо — видно всюду. Это такой экскурсионный вид транспорта. Билет стоит недорого, но экскурсия получается замечательная, — заключает знаток Москвы.

Читайте также:
Трамваи Туризм Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте