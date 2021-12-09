«Ностальгическое путешествие»: три трамвайных маршрута для прогулки по старой Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 418 километров трамвайных путей и около 800 трамваев. Поездки на некоторых из них больше напоминают городские экскурсии. «Вечерняя Москва» пообщалась со знатоком столицы и составила подборку лучших трамвайных маршрутов для прогулки по исторической части города.

Маршрут № 39

Маршрут № 39 москвовед Александр Васькин назвал своим любимым. Поездку на этом трамвае можно считать универсальной обзорной экскурсией по столице, пояснил он.

Фото: Терещенко Михаил / АГН Москва

— 39-й трамвай ходит от «Чистых прудов» до «Университета» — это один из самых длинных и уникальных маршрутов. Сначала пассажир наслаждается очарованием пушкинской Москвы. Затем трамвай изящно поворачивает через Москву-реку — начинается Замоскворечье. Пассажиру открывается Москва купеческая. Дальше едем и попадаем в столицу совершенно иного плана. Это уже университет и сталинская Москва, — рассказал Васькин.

Поездка на 39-м трамвае — прекрасный вариант досуга как для туриста, так и для коренного москвича, поделился собеседник «ВМ».

«Аннушка»

Еще один легендарный маршрут — «Аннушка», отметил москвовед. По его словам, жители столицы всегда любили «оживлять» маршруты. Так у трамвая «А» появилось свое имя. По тому же принципу маршрут «Б» называли «Букашкой». Этот трамвай уже давно не ходит по Москве, а «многострадальная «Аннушка» осталась, объяснил Васькин.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

— Про этот маршрут даже песни пели. Он идет от Новоконной площади до «Чистых прудов». Одна из главных остановок «Аннушки» — «Покровские ворота». Не менее примечательны «Яузские ворота» и «Воронцово поле». Из трамвая открывается прекрасный вид на Котельническую набережную и знаменитую сталинскую высотку. Маршрут уникален тем, что вобрал в себя старую Москву: здесь и столица XVIII века, и город XIX века, и, наконец, Москва прошлого столетия. Это наша память, — отметил Васькин.

Москвовед посоветовал выходить и гулять на каждой остановке «Аннушки». Так проезд на трамвае можно превратить в увлекательное путешествие, считает он.

Маршрут № 3

Чтобы насладиться красотой старой Москвы, можно проехаться по маршруту № 3, порекомендовал москвовед. Этот трамвай также идет по исторической части города.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В народе его называют «трешкой». Сядете на него — не пожалеете. Это один из немногих маршрутов, оставшихся в старом городе. «Трешка» идет практически по тем же местам, что и трамваи, о которых мы уже говорили. Он выезжает на «Павелецкой» и идет до Балаклавского проспекта, — рассказал Васькин.

«Экскурсионный транспорт»: чем хорош трамвай

По словам москвоведа, в поездках на трамвае есть особая прелесть. Этот транспорт нетороплив и будто бы обособлен от ритма жизни большого города. В то же время трамвай всегда ходит по расписанию.

— Трамвай идет по своей колее. Он не так часто стоит в пробках, ведь у него есть собственные рельсы. Он идет по расписанию и обязательно доедет до конца, но никуда не торопится. Поездка на трамвае может стать ностальгическим путешествием, — говорит Васькин.

Кроме того, трамвай — экологически чистый вид транспорта. В час пик там не так много людей. Во многом именно поэтому трамвай является экскурсионным транспортом, считает собеседник «ВМ».

— Трамвай хорош и тем, что он остеклен: из больших окон открывается много интересного. Пассажир может смотреть и влево, и вправо — видно всюду. Это такой экскурсионный вид транспорта. Билет стоит недорого, но экскурсия получается замечательная, — заключает знаток Москвы.