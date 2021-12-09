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Как бороться со стрессом: три эффективных способа от московских психологов

Павел Гриднев

Общество
Как бороться со стрессом: три эффективных способа от московских психологов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стресс — сегодня чуть ли не синоним современности: мы постоянно спешим, решаем на бегу громадное количество задач, сдаем отчеты, переписываемся в родительских чатах, напряжены, раздражены и вымотаны. Силы и настроение на нуле, мечты только об одном: как бы дотянуть до выходных. Можно ли изменить этот сценарий и научиться справляться со стрессом? О способах противостояния вызовам современности рассказала Елена Баранова, кандидат психологических наук, психолог Московской службы психологической помощи.

Стрессоустойчивость — суперспособность нового времени

О стрессе мы рассуждаем довольно часто, при этом каждый придает слову свое значение: это и трудная ситуация, преодоление которой требует дополнительных сил, и состояние внутреннего напряжения, недовольства чем-либо или кем-либо. В любом из этих случаев мы говорим: «Я нахожусь в стрессе». Причем такое состояние может быть вызвано как неприятными событиями, так и радостными — свадьбой или рождением ребенка, покупкой квартиры или путешествием.

Стресс — неотъемлемая часть человеческой жизни, можно даже сказать, необходимая. Он мобилизует внутренние силы организма и тем самым позволяет нам в ежедневном режиме справляться с различными ситуациями. Если со шквалом эмоций, вызванных, скажем, продвижением по карьерной лестнице, мы справляемся в целом успешно, то непростые, трагические события обычно выбивают нас из колеи.

В наше трудное время ограничений, пандемии, неопределенности, утраты привычного образа жизни особенно важно тренировать умение противостоять стрессовым факторам. Это определенная работа — внутренняя и внешняя, она необходима, как всякая другая деятельность, поскольку дает силы и энергию, чтобы выдерживать любые сложности. Что же предполагает работа по формированию стрессоустойчивости? Здесь можно выделить три основных направления: работа с мыслями, чувствами и телом.

Работа с мыслями

Мысли — основа работы со стрессом. Именно они формируют наши эмоции, а те в свою очередь находят отражение в теле. Мысли — это то, на что человек вполне может и должен влиять. Как это сделать: останавливать и говорить себе: «Стоп», преобразовывать из негативных в позитивные, отслеживать внутри себя и направлять в положительное русло или действие.

Мысли можно записывать (вести дневник) либо делиться переживаниями с другим. В последнее время сталкиваюсь с тем, что порой единственным человеком, готовым выслушать, поддержать, обсудить чувства, выступает не близкий друг или родственник, а психолог. Особенно грустно, если в сочувствии нуждается ребенок или подросток, испытывающий глубинное одиночество от невозможности поделиться проблемами с родными людьми, быть услышанным, получить принятие и уважение того, что он переживает в данный момент своей жизни.

Работа с эмоциями

Все эмоции, которые мы испытываем, важны и ценны. Они сигнализируют о том, что нам нравится или не нравится, от чего лучше отказаться, что безопасно или где имеет смысл быть осторожнее. Потому так важно прислушиваться к эмоциям, быть с ними, а значит, с самим собой, в контакте. Это не всегда просто, ведь эмоциональной грамотности нас нигде не обучают — ни в детском саду, ни в школе, ни в семье. Чтобы понимать чувства и эмоции другого человека, нужно научиться распознавать и понимать свои. Некоторые люди начинают осваивать эмоциональную грамотность уже в зрелом возрасте (в том числе, когда впервые приобретают опыт работы с психологом). Это здорово, ведь учиться никогда не поздно.

Как работать с эмоциями, чтобы противостоять стрессовым факторам:

  • важно уметь распознавать свои чувства и эмоции, научиться выражать их словами или действиями,
  • анализировать и разбираться, что стоит за той или иной эмоцией,
  • трансформировать негативную эмоцию в позитивную.

Для этого хороши любые письменные практики, например ведение дневника чувств или обычные дневниковые записи, в которых можно рассказывать обо всех событиях и переживаниях дня. Такой диалог с самим собой позволит развить рефлексию, другими словами — способность анализировать. Кроме того, письменные практики частично высвобождают накопившиеся эмоции, помогают обрести состояние внутреннего равновесия.

Работа с телом

Самый простой и в то же время самый энергозатратный способ противостоять стрессу — тренировка тела. Ежедневная физическая нагрузка необходима нам так же, как ежедневная чистка зубов или питание. И это не пустые слова. Доказано, что на 40-й минуте занятий физической культурой в организме вырабатываются особые вещества — гормоны радости эндорфины. Они вносят существенный вклад в наше физическое здоровье, которое неразрывно связано со здоровьем психическим и психологическим.

Знать об этом мало, важнее перейти к действиям — заняться спортом. Здесь нужны волевые усилия, преодоление собственной лени, сопротивления, желания понежиться в постели. Еще важна мотивация, у каждого из нас она разная. У кого-то может быть основана, например, на эмоциональной памяти, сохранившей положительные образы и впечатления прошлого: «Как же хорошо мне было вчера после пробежки!». Необходимо найти собственную мотивацию и тот вид физических упражнений, который будет нравиться именно вам. Экспериментируйте и ищите к себе подход.

Помимо занятий спортом каждому человеку необходимы любые доступные способы поддержания здоровья: правильное питание, своевременное обращение к врачу, в том числе профилактическое, а также массажи, расслабляющие ванны и процедуры: то, что приятно для тела, благоприятно и для всей нервной системы.

Так как тело несет в себе весь груз эмоций, забота об организме, правильное взаимодействие с ним помогают безопасно проживать тяжелые, сложные чувства. Такие переживания не позволяют негативным эмоциям задерживаться в теле, а значит, становиться возможной причиной физических, психосоматических и отчасти психических заболеваний.

Опираясь на мысли, тело и эмоции, можно успешно противостоять стрессовым факторам, а также укреплять свое психологическое, физическое и психическое здоровье. Самое главное — заботиться о себе нужно регулярно. Если справиться самостоятельно не получается, за помощью можно обратиться к психологу и работать индивидуально либо в группе: посещать тренинги, группы психологической поддержки, психотерапевтические группы.

В столице такую поддержку оказывают в Московской службе психологической помощи. Здесь можно записаться на бесплатные психологические консультации и вебинары. Кроме того, в круглосуточном режиме работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки на сайте www.msph.ru.

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