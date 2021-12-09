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Молодые ученые столицы представили свои инновационные исследования и разработки на крупном научном конгрессе в Сочи

Марьяна Шевцова

Общество
Молодые ученые столицы представили свои инновационные исследования и разработки на крупном научном конгрессе в Сочи
Заведующий лабораторией в Московском физико-техническом институте Максим Никитин представил свою разработку в области нанобиотехнологий на Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи / Фотобанк Росконгресс

8 декабря стартовал Конгресс молодых ученых — главное событие, завершающее Год науки и технологий в России. «Вечерняя Москва» пообщалась с москвичом, который принимает в нем участие.

Конгресс молодых ученых проходит в Сочи. На площадке образовательного центра «Сириус» собрались несколько тысяч кандидатов наук, профессоров, заведующих лабораториями из разных регионов страны. Москву представляет внушительная делегация.

35-летний кандидат физико-математических наук Максим Никитин сегодня возглавляет лабораторию нанобиотехнологий Московского физико-технического института. В 2014 году он стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

Максим родился в семье ученых, его папа — заведующий лабораторией биофотоники Института общей физики РАН, мама — программист, выпускница Физтеха. Еще в детстве начал интересоваться наукой, а родители потихоньку подталкивали его к исследовательской деятельности. Собственно, Максим и сам был не против. Но переломный момент произошел в 11-м классе, когда он учился в московском лицее «Вторая школа».

— Нас повели на экскурсию в Институт общей физики, в лабораторию газовых лазеров. Мне так понравилось, что после я уже не сомневался, что займусь наукой, — отметил он.

В итоге Максим окончил Физтех — факультет биологической медицинской физики. Затем работал в МФТИ. А в 2014 году представил миру свою прорывную разработку.

— Мы с командой создали метод для превращения любой нано— или микрочастицы в миниатюрного биоробота, способного самостоятельно принимать решения — например, надо ли взаимодействовать с клеткой. Теперь наночастицы могут осуществлять доставку лекарств к клеткам на основе анализа сразу нескольких параметров, — пояснил ученый.

Чтобы его идея начала применяться на практике, должно пройти немало времени. А пока он продолжает вести исследовательские работы, которые приблизят его ноухау к практической реализации.

Максим Никитин отмечает, что сегодня у школьников гораздо больше возможностей для знакомства с наукой. В его время не было ни предпрофессиональных классов, ни детских технопарков.

— Радует, что Москва уделяет развитию науки столько внимания, — сказал он.

По словам замруководителя Департамента образования и науки Москвы Александра Тверского, для школьников, которые еще не проявили интерес к научному познанию, регулярно проводятся научно-популярные мероприятия в рамках проектов «Субботы московского школьника», «Ученые в школы», «Кружок от академика».

— Большая наука начинается с увлеченных людей, и в наших силах сделать профессию исследователя привлекательной для молодежи, — подчеркнул Тверской.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В предпрофессиональных классах сегодня учатся 50 тысяч московских школьников. Академические классы открыты в 39 образовательных учреждениях города, в них обучаются более 2,5 тысячи детей. В Москве открыто 18 детских технопарков, в них с 2016 года прошли обучение около 350 тысяч ребятишек. Более 700 компаний являются участниками Московского инновационного кластера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Киселева, замглавы Департамента образования и науки Москвы:

— В Москве с 2016 года реализуется проект предпрофессионального образования. В этих классах дети не просто изучают школьную программу, а знакомятся с разными профессиями, чтобы их выбор будущего был осознанным.

Наиболее ориентированные на знакомство с наукой — академические классы, у которых тесная связь школа — вуз — научная организация. Кроме того, ребята участвуют в научно-практических конференциях. А еще для информационной поддержки научных изысканий детей был создан сайт «Наука в школе» nauka. mosmetod.ru.

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