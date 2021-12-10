Москвичи зимой смогут отдохнуть и сэкономить

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В Москве началась настоящая зима, а с ней и зимние развлечения. Отдых может понравиться не только яркими впечатлениями, но и скидкой — если прислушаться к предложениям, которые делают компании. Так, например, мобильный оператор Tele2 подготовил новые предложения для зимнего досуга в рамках программы лояльности «Больше». Московские клиенты компании могут воспользоваться скидкой на ски-пасс на двух подмосковных горнолыжных курортах, а также подарками на катке ВДНХ.

В зимний период оператор предлагает московским абонентам бонусы для развлечений на свежем воздухе. Например, при посещении горнолыжного курорта «Яхрома» и Горнолыжного клуба Гая Северина клиентов ждет скидка на ски-пасс — разрешение на пользование подъемником. Также с 21 декабря те, кто отправятся на каток ВДНХ, могут воспользоваться бесплатным прокатом коньков и согреться кофе в подарок от мобильного оператора.

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров абоненты могут в приложении оператора или на сайте программы «Больше». Круглый год клиентам оператора доступны интересные предложения в различных сферах жизни — от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Список регулярно обновляется и дополняется сезонными предложениями.

Помимо подарков и скидок, в программе лояльности клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. Кроме того, в прошлом году у абонентов оператора появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров.

— Наш рынок товаров и услуг наконец-то развился до того, что клиентом не просто дорожат, но и учитывают его индивидуальные особенности, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — «Будь с нами, мы тебя ценим и сделаем тебе хорошо» — этот принцип в отношениях с клиентом становится для многих компаний главным. Речь идет уже не только о материальной выгоде для абонента, но и о создании чисто человеческих отношений. Казалось бы — стаканчик кофе, мелочь, но именно из совокупности таких вот мелочей между людьми складываются хорошие отношения. А также между людьми и компаниями. У бизнеса, который это понимает, — хорошие перспективы.