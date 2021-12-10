Автоэксперт назвал четыре способа вытащить застрявший в снегу автомобиль

Фото: Владислав Татаринцев, Вечерняя Москва

В некоторых случаях вызволить машину из снежного плена можно при помощи осторожного нажатия на педаль газа. Однако в более сложных ситуациях придется действовать по-другому. Как именно, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Газовать аккуратно

По словам специалиста, в самом простом случае можно выехать из сугроба без каких-либо особенных действий.

— Надо понимать, какая трансмиссия: на разных машинах по-разному реализовано управление тягой, где-то удобнее, где-то — нет. Где-то мотор позволяет пытаться трогаться на низких оборотах, некоторые моторы вынуждают пользоваться высокими, где риск «закопаться» гораздо выше, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что работать с педалью газа нужно предельно деликатно, чтобы не допускать пробуксовок. Чем больше пробуксовка, тем быстрее машина «закапывается» в снег.

Возить с собой лопату

Если выбраться из снега своим ходом не получилось, но сугроб не слишком глубокий, можно попробовать откопать машину лопатой, посоветовал эксперт.

— Если машина «села» на брюхо, можно день потратить на то, чтобы ее откопать, и не достичь успеха. Но если вы зимой едете куда-то, где существует потенциальная возможность застрять, лучше как минимум захватить с собой лопату. Желательно, более надежную, потому что снег может быть отлежавшийся, и пластиковая лопата, которой обычно сгребают, с ним не справится, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что в специализированных магазинах продаются автомобильные лопаты с короткими черенками. Такие инструменты удобно хранить в салоне машины.

Подложить что-нибудь под колесо

Бревдо отметил, что в не самой сложной ситуации стоит попробовать еще один способ: положить под буксующее колесо какой-то предмет.

— Можно вынуть из салона коврик и подложить под буксующее колесо, но это стоит делать, если вообще больше ничего под рукой нет. В принципе, может сработать, но опять же, если машина сидит на «брюхе» или какой-то частью подвески или порогами застряла в снегу, то смысла в этом нет. Нужно как-то дать машине свободу для маневра. Так что коврик или что-либо еще — средство последней надежды после того, как вы попробовали откопать, — заметил автоэксперт.

По словам Бревдо, вместо коврика можно использовать любой другой предмет, который сможет выдержать вес автомобиля. Не стоит подкладывать домкраты или что-то еще более твердое: если такой предмет вылетит из-под колеса, он повредит машину или даже ранит людей рядом, предупредил собеседник «ВМ».

Попросить подтолкнуть

Внешнее воздействие на автомобиль может помочь выбраться даже из большого сугроба, заметил специалист. Тут есть два варианта: толкнуть машину вручную или вытащить при помощи буксировки.

— Оптимальный алгоритм: откопать машину (можно руками — в перчатках, понятное дело), чтобы вокруг колес было свободное пространство для раскачки. Потому что твердо стоящая машина с буксующими колесами никуда не поедет, нужно дать возможность машину раскачать вперед-назад. После этого можно что-то подкладывать под колеса, но одновременно с этим нужна какая-то команда, которая поможет вытолкать машину. Желательно иметь трос, чтобы другая машина могла вас стронуть, — заключил автоэксперт.